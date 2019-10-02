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2 октября 2019, 00:35

Кроссовер GAC GS4 пережил рестайлинг и готовится покорить Россию

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Китайская компания GAC Motor представила рестайлинговый вариант кроссовера GS4, который планирует вывести и на российский рынок. Продажи начнутся после оформления необходимых сертификатов – в 2020 году.
Кроссовер GAC GS4 пережил рестайлинг и готовится покорить Россию

 

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Компактный кроссовер GAC GS4 второго поколения показали российской публике в апреле 2019 года на автосалоне в Санкт-Петербурге. Тогда же представители GAC Motor сообщили, что в нашу страну привезут уже обновленные автомобили. Новинка должна пройти сертификационные испытания. Продажи могут начаться во второй половине 2020 года.

После обновления кроссовер немного подрос. Теперь его габариты составляют: длина – 4 545 мм (+20 мм), ширина – 1 856 мм (+4 мм), высота – 1 700 мм (+15 мм), колёсная база - 2 680 мм (+40 мм). Таким образом, по размеру китайский кроссовер оказывается близок к «корейцу» Hyundai Tucson (4 480 мм x 1 850 мм x 1 660 мм, расстояние между осями – 2 670 мм). Под капотом рестайлингового GAC GS4 установили модернизированный 1,5-литровый турбомотор, который выдает 169 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Ожидается, что агрегат сможет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой», «автоматом» и «роботом». 

В ближайших планах GAC Motor в России – вывести на рынок большой кроссовер GS8. Одобрение типа транспортного средства уже появилось в базе Росстандарта. Семиместный вседорожник предложат с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (индекс TF-83SC). Привод – передний или полный. Следующие в очереди - компактный кроссовер GAC GS5 и минивен GAC GM8.

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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Какие моторные масла самые лучшие Mazda 3
Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
Святославыч
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Кроссовер GAC GS4 пережил рестайлинг и готовится покорить Россию
{{material_127591}}Компактный кроссовер GAC GS4 второго поколения показали российской публике в апреле 2019 года на автосалоне в Санкт-Петербурге. Тогда же представители GAC Motor сообщили, что в нашу страну привезут уже обновленные автомобили. Новинка должна пройти сертификационные испытания. Продажи могут начаться во второй половине 2020 года.После обновления кроссовер немного подрос. Теперь его габариты составляют: длина – 4 545 мм (+20 мм), ширина – 1 856 мм (+4 мм), высота – 1 700 мм (+15 мм), колёсная база - 2 680 мм (+40 мм). Таким образом, по размеру китайский кроссовер оказывается близок к «корейцу» Hyundai Tucson (4 480 мм x 1 850 мм x 1 660 мм, расстояние между осями – 2 670 мм). Под капотом рестайлингового GAC GS4 установили модернизированный 1,5-литровый турбомотор, который выдает 169 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Ожидается, что агрегат сможет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой», «автоматом» и «роботом». В ближайших планах GAC Motor в России – вывести на рынок большой кроссовер GS8. Одобрение типа транспортного средства уже появилось в базе Росстандарта. Семиместный вседорожник предложат с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (индекс TF-83SC). Привод – передний или полный. Следующие в очереди - компактный кроссовер GAC GS5 и минивен GAC GM8.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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