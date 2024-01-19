Кроссовер Geely Atlas нового поколения уже появились у дилеров: названа дата начала продаж

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Как выяснили журналисты «Российской газеты» , первые кроссоверы Geely Atlas нового поколения уже начали появляться в дилерских шоурумах. Пока у потенциальных покупателей есть возможность присмотреться к новинке. Официальные продажи стартуют 1 февраля 2024 года. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения. Начальная комплектация Luxury обойдется 3 194 990 рублей, но с учетом всех скидок итоговую сумму можно снизить до 2 844 990 рублей. Здесь уже есть полный зимний пакет, включающий среди прочего и обогрев сидений второго ряда, панорамный люк, 19-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и систему кругового обзора.

На следующем уровне Flagship дополнительно появляются проекционный экран и продвинутая аудиосистема, синхронизированная с интерьерной подсветкой. Стоит такой Geely Atlas от 3 394 990 рублей или с учетом скидок – 3 044 990 рублей. Комплектация Flagship Sport обойдется на 100 000 рублей дороже и отличается легкими штрихами в дизайне, 20-дюймовыми колесами и светодиодной полосой ДХО по краю капота.

Фото: Geely

Интересно, что Geely Atlas нового поколения будет продаваться на российском рынке параллельно с кроссовером Atlas Pro. Не исключено, что последний будет предлагаться у нас под белорусской маркой BelGee.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р )

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