Кроссовер Geely Atlas нового поколения уже появились у дилеров: названа дата начала продаж
Фото: Geely
На следующем уровне Flagship дополнительно появляются проекционный экран и продвинутая аудиосистема, синхронизированная с интерьерной подсветкой. Стоит такой Geely Atlas от 3 394 990 рублей или с учетом скидок – 3 044 990 рублей. Комплектация Flagship Sport обойдется на 100 000 рублей дороже и отличается легкими штрихами в дизайне, 20-дюймовыми колесами и светодиодной полосой ДХО по краю капота.
Интересно, что Geely Atlas нового поколения будет продаваться на российском рынке параллельно с кроссовером Atlas Pro. Не исключено, что последний будет предлагаться у нас под белорусской маркой BelGee.
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17.01.2024, 11:50
Новый Geely Atlas для России: все комплектации и цены
Компания Geely готовится вывести на российский рынок кроссовер Geely Atlas нового поколения. Новинку предложат в трех уровнях оснащения с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 сил.Читать далее
-
26.12.2023, 22:57
Новый Geely Atlas для России: яркий дизайн, 200 сил и продвинутая электроника
Российский офис компании Geely рассказал о кроссовере Atlas второго поколения, продажи которого стартуют в России в самое ближайшее время – сразу после Нового года. Автомобиль серьезно прибавил в размерах, обзавелся новым мощным мотором, но лишился полноприводной версии.Читать далее
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20.11.2023, 09:31
Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
26.07.2023, 11:37
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
Российский авторынок постепенно смещается в сторону Поднебесной. И если в продажах новых автомобилей китайцы доминируют уже не первый месяц, то вторичный рынок им еще предстоит завоевать.Читать далее
-
13.11.2022, 10:03
5 самых доступных в России китайских кроссоверов с полным приводом
Китайские бренды ведут активную экспансию на российский рынок. Модельный ряд преимущественно состоит из кроссоверов и внедорожников, многие из которых имеют версии с полным приводом.Читать далее
-
24.09.2022, 23:37
10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
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