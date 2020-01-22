22 января 2020, 12:10
Кроссовер Geely Atlas подорожал во всех комплектациях
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Фото: Geely
В январе в России подорожал флагманский кроссовер Geely Atlas. Цены выросли на 30 000 – 55 000 рублей в зависимости от комплектации. Теперь стать обладателем кроссовера можно, имея минимум 1 169 900 рублей.
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Geely Atlas с 2,4-литровым двигателем и «автоматом» обойдется в 1 499 990 – 1 569 990 рублей в зависимости от уровня оснащения. За кроссовер с новым турбомотором, 6-диапазонной АКПП и передним приводом просят не менее 1 519 990 рублей. Версия с полным приводом обойдется на 100 000 рублей дороже. Топовый полноприводный Geely Atlas с системой Яндекс.Авто стоит от 1 734 990 рублей.
В 2019 году Geely продала в России 9,5 тыс. автомобилей или почти втрое больше, чем годом ранее (+186%). Atlas стал бестселлером марки. За год дилеры реализовали 7,5 тыс. экземпляров или в 2,8 раза больше по сравнению с 2018-м.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Купил бы . Да цену бы пониже
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
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