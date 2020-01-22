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22 января 2020, 12:10

Кроссовер Geely Atlas подорожал во всех комплектациях

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Фото: Geely
В январе в России подорожал флагманский кроссовер Geely Atlas. Цены выросли на 30 000 – 55 000 рублей в зависимости от комплектации. Теперь стать обладателем кроссовера можно, имея минимум 1 169 900 рублей.
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Специалисты сайта «Цена авто» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что кроссовер Geely Atlas стал дороже во всех комплектациях. Прибавка составила от 30 до 55 тысяч рублей. Базовая версия «Стандарт» с 2,0-литровым мотором и «механикой» стоит сейчас не менее 1 169 900 рублей. Комплектация «Комфорт» с той же связкой мотора и «коробки» обойдется в 1 279 990 рублей, а максимальная «Люкс» - от 1 379 990 рублей.

Geely Atlas с 2,4-литровым двигателем и «автоматом» обойдется в 1 499 990 – 1 569 990 рублей в зависимости от уровня оснащения. За кроссовер с новым турбомотором, 6-диапазонной АКПП и передним приводом просят не менее 1 519 990 рублей. Версия с полным приводом обойдется на 100 000 рублей дороже. Топовый полноприводный Geely Atlas с системой Яндекс.Авто стоит от 1 734 990 рублей.

В 2019 году Geely продала в России 9,5 тыс. автомобилей или почти втрое больше, чем годом ранее (+186%). Atlas стал бестселлером марки. За год дилеры реализовали 7,5 тыс. экземпляров или в 2,8 раза больше по сравнению с 2018-м.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Купил бы . Да цену бы пониже
Zzziqor
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
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Кроссовер Geely Atlas подорожал во всех комплектациях
{{material_128686}}Специалисты сайта «Цена авто» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что кроссовер Geely Atlas стал дороже во всех комплектациях. Прибавка составила от 30 до 55 тысяч рублей. Базовая версия «Стандарт» с 2,0-литровым мотором и «механикой» стоит сейчас не менее 1 169 900 рублей. Комплектация «Комфорт» с той же связкой мотора и «коробки» обойдется в 1 279 990 рублей, а максимальная «Люкс» - от 1 379 990 рублей.Geely Atlas с 2,4-литровым двигателем и «автоматом» обойдется в 1 499 990 – 1 569 990 рублей в зависимости от уровня оснащения. За кроссовер с новым турбомотором, 6-диапазонной АКПП и передним приводом просят не менее 1 519 990 рублей. Версия с полным приводом обойдется на 100 000 рублей дороже. Топовый полноприводный Geely Atlas с системой Яндекс.Авто стоит от 1 734 990 рублей.В 2019 году Geely продала в России 9,5 тыс. автомобилей или почти втрое больше, чем годом ранее (+186%). Atlas стал бестселлером марки. За год дилеры реализовали 7,5 тыс. экземпляров или в 2,8 раза больше по сравнению с 2018-м.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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