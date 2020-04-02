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2 апреля 2020, 18:18

Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок

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Фото: Haval
Марка Haval готова вывести кроссовер Haval H6 с российского рынка. На днях цены на модель снизили на 40 000 рублей, что на фоне всеобщего подорожания очень напоминает финальную распродажу.
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По информации портала «Китайские автомобили», на складах отечественных дилеров осталось порядка 500 кроссоверов Haval H6, все в топовой комплектации Elite с автоматической коробкой передач и передним приводом. Новые поставки не предвидятся. Скоро модель вовсе исчезнет из российской линейки Haval.
 
В начале недели Haval скорректировал цены на все модели. Три вседорожника, которые собирают на тульском автозаводе, подорожали. Экспортируемые Haval H2 и Haval H6, наоборот, стали дешевле в среднем на 40 тысяч рублей. Распродать складские остатки Haval H6 дилеры могли бы уже через пару-тройку месяцев. Место освобождают под рамный внедорожник Haval H5, который также будут выпускать под Тулой. Если бы не коронавирусный карантин первые экземпляры новинки появились бы у дилеров уже в нынешнем месяце.

Кроссовер Haval H6 – одна из самых удачных моделей бренда. Несколько лет подряд кроссовер даже входил в ТОП-10 мировых бестселлеров. В России автомобиль продается с 2015 года. За это время дилеры реализовали около 10 тысяч экземпляров. Но к настоящему времени модель морально устарела, особенно на фоне современных Haval F7 и F7x.
 
 

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Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок
{{material_129538}}По информации портала «Китайские автомобили», на складах отечественных дилеров осталось порядка 500 кроссоверов Haval H6, все в топовой комплектации Elite с автоматической коробкой передач и передним приводом. Новые поставки не предвидятся. Скоро модель вовсе исчезнет из российской линейки Haval. В начале недели Haval скорректировал цены на все модели. Три вседорожника, которые собирают на тульском автозаводе, подорожали. Экспортируемые Haval H2 и Haval H6, наоборот, стали дешевле в среднем на 40 тысяч рублей. Распродать складские остатки Haval H6 дилеры могли бы уже через пару-тройку месяцев. Место освобождают под рамный внедорожник Haval H5, который также будут выпускать под Тулой. Если бы не коронавирусный карантин первые экземпляры новинки появились бы у дилеров уже в нынешнем месяце.Кроссовер Haval H6 – одна из самых удачных моделей бренда. Несколько лет подряд кроссовер даже входил в ТОП-10 мировых бестселлеров. В России автомобиль продается с 2015 года. За это время дилеры реализовали около 10 тысяч экземпляров. Но к настоящему времени модель морально устарела, особенно на фоне современных Haval F7 и F7x.  
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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