2 апреля 2020, 18:18
Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок
- 607
- 0
Фото: Haval
Марка Haval готова вывести кроссовер Haval H6 с российского рынка. На днях цены на модель снизили на 40 000 рублей, что на фоне всеобщего подорожания очень напоминает финальную распродажу.
Ранее мы писали
Китайская марка Haval изменила цены всех пяти моделей, представленных на российском рынке. Подорожали кроссоверы ...Читать далее
В начале недели Haval скорректировал цены на все модели. Три вседорожника, которые собирают на тульском автозаводе, подорожали. Экспортируемые Haval H2 и Haval H6, наоборот, стали дешевле в среднем на 40 тысяч рублей. Распродать складские остатки Haval H6 дилеры могли бы уже через пару-тройку месяцев. Место освобождают под рамный внедорожник Haval H5, который также будут выпускать под Тулой. Если бы не коронавирусный карантин первые экземпляры новинки появились бы у дилеров уже в нынешнем месяце.
Кроссовер Haval H6 – одна из самых удачных моделей бренда. Несколько лет подряд кроссовер даже входил в ТОП-10 мировых бестселлеров. В России автомобиль продается с 2015 года. За это время дилеры реализовали около 10 тысяч экземпляров. Но к настоящему времени модель морально устарела, особенно на фоне современных Haval F7 и F7x.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
был в салоне на звездной 22.05.2018. не понравилось, клиент теряется, места очень мало, за 2 часа пребывания только негатив, пытаются развести на покупку другого авто с ненужными мне опциями, сложилось мнение, что переняли опыт развода у автосалона «авторитет» и др. которые разводят на бабки иногородних ...
Цитата:| Кому: СтасБуров
Ребята, супруг начитался отзывов и насмотрелся виде обзоров об автомобиле Haval Н.6 Полный привод, механика, богатая комплектация, китайцы наконец то научились делать. Но хочу послушать Вас Ближайший дилер в Йошкар-Оле, но это не проблема, я сама родом от туда, кто что думает по этому поводу, просто ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве