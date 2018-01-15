15 января 2018, 17:29
Кроссовер Honda CR-V подорожает с февраля
Honda объявляет новые рекомендованные розничные цены на кроссоверы CR-V, которые станут актуальными с 1 февраля 2018 года. Средневзвешенный рост цен составит 4,27%.
Honda CR-V
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Отзывов: 5
Цена кроссовера с 2,4-литровым мотором мощностью 186 л.с. составит 2 189 900, 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.
Продажи модели на российском рынке стартовали в середине 2017 года. Автомобиль новые элементы кузова и стильную форму полностью светодиодной оптики.Салон выполнен с использованием отделочных материалов высокого качества и оснащен эргономичными сиденьями.
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17.07.2014, 20:37
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06.11.2013, 08:03
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26.04.2013, 15:40
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Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Интересный обзор нового црв
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
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