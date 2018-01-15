15 января 2018, 17:29

Кроссовер Honda CR-V подорожает с февраля

Honda объявляет новые рекомендованные розничные цены на кроссоверы CR-V, которые станут актуальными с 1 февраля 2018 года. Средневзвешенный рост цен составит 4,27%.
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Кроссовер Honda CR-V подорожает с февраля Honda CR-V

Honda CR-V
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Отзывов: 5
Так, стоимость автомобиля в базовой комплектации Elegance с двигателем i-VTEC 2 литра мощностью 150 л.с. составит 1 859 900 рублей. Версия Lifestyle будет стоить 2 059 900 рублей, а Executive – 2 199 900 рублей.

Цена кроссовера с 2,4-литровым мотором мощностью 186 л.с. составит 2 189 900, 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.

Продажи модели на российском рынке стартовали в середине 2017 года. Автомобиль новые элементы кузова и стильную форму полностью светодиодной оптики.Салон выполнен с использованием отделочных материалов высокого качества и оснащен эргономичными сиденьями.

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
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Кроссовер Honda CR-V подорожает с февраля
{{model_496}}Так, стоимость автомобиля в базовой комплектации Elegance с двигателем i-VTEC 2 литра мощностью 150 л.с. составит 1 859 900 рублей. Версия Lifestyle будет стоить 2 059 900 рублей, а Executive – 2 199 900 рублей.Цена кроссовера с 2,4-литровым мотором мощностью 186 л.с. составит 2 189 900, 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.Продажи модели на российском рынке стартовали в середине 2017 года. Автомобиль новые элементы кузова и стильную форму полностью светодиодной оптики.Салон выполнен с использованием отделочных материалов высокого качества и оснащен эргономичными сиденьями.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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