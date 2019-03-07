7 марта 2019, 13:36

Honda CR-V подорожала в России на 25 – 50 тысяч рублей

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен выяснили, что кроссовер Honda CR-V подорожал во всех комплектациях. Цены выросли на 25 – 50 тысяч рублей.
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Базовая Honda CR-V с 2,0-литровым мотором (150 л.с.), вариатором и полным приводом в комплектации Elegance теперь стоит минимум 2 134 900 рублей. За следующую комплектацию Lifestyle с более мощным 2,4-литровым мотором (186 л.с.) просят не менее 2 409 900 рублей. Такой же кроссовер в топовой комплектации Prestige стоит от 2 689 900 рублей.

Предыдущее подорожание Honda CR-V произошло сравнительно недавно, в январе 2019 года и было связано с увеличением ставки НДС. Тогда японские кроссоверы прибавили в среднем 95 тысяч рублей. В феврале российские дилеры Honda реализовали 143 автомобиля или почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее (-47%).

В январе 2019 года на автосалоне в Детройте Honda показала рестайлинговую версию CR-V пятого поколения для североамериканского рынка. Кроссоверу слегка освежили внешность и расширили список доступного оборудования. Автомобиль получил иные противотуманные фары, другое оформление бамперов и лишился традиционного «плавника» антенны на крыше. Вариант для Европы обновили на полгода ранее. Главная обновка – гибридная модификация на основе 2,0-литрового бензинового двигателя семейства i-VTEC. Суммарная отдача гибридной установки составляет 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента, а расход топлива - 5,3 литра на 100 километров.

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Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
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Honda CR-V подорожала в России на 25 – 50 тысяч рублей
{{material_125871}}Базовая Honda CR-V с 2,0-литровым мотором (150 л.с.), вариатором и полным приводом в комплектации Elegance теперь стоит минимум 2 134 900 рублей. За следующую комплектацию Lifestyle с более мощным 2,4-литровым мотором (186 л.с.) просят не менее 2 409 900 рублей. Такой же кроссовер в топовой комплектации Prestige стоит от 2 689 900 рублей.Предыдущее подорожание Honda CR-V произошло сравнительно недавно, в январе 2019 года и было связано с увеличением ставки НДС. Тогда японские кроссоверы прибавили в среднем 95 тысяч рублей. В феврале российские дилеры Honda реализовали 143 автомобиля или почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее (-47%).В январе 2019 года на автосалоне в Детройте Honda показала рестайлинговую версию CR-V пятого поколения для североамериканского рынка. Кроссоверу слегка освежили внешность и расширили список доступного оборудования. Автомобиль получил иные противотуманные фары, другое оформление бамперов и лишился традиционного «плавника» антенны на крыше. Вариант для Европы обновили на полгода ранее. Главная обновка – гибридная модификация на основе 2,0-литрового бензинового двигателя семейства i-VTEC. Суммарная отдача гибридной установки составляет 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента, а расход топлива - 5,3 литра на 100 километров.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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