7 марта 2019, 13:36
Honda CR-V подорожала в России на 25 – 50 тысяч рублей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен выяснили, что кроссовер Honda CR-V подорожал во всех комплектациях. Цены выросли на 25 – 50 тысяч рублей.
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Предыдущее подорожание Honda CR-V произошло сравнительно недавно, в январе 2019 года и было связано с увеличением ставки НДС. Тогда японские кроссоверы прибавили в среднем 95 тысяч рублей. В феврале российские дилеры Honda реализовали 143 автомобиля или почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее (-47%).
В январе 2019 года на автосалоне в Детройте Honda показала рестайлинговую версию CR-V пятого поколения для североамериканского рынка. Кроссоверу слегка освежили внешность и расширили список доступного оборудования. Автомобиль получил иные противотуманные фары, другое оформление бамперов и лишился традиционного «плавника» антенны на крыше. Вариант для Европы обновили на полгода ранее. Главная обновка – гибридная модификация на основе 2,0-литрового бензинового двигателя семейства i-VTEC. Суммарная отдача гибридной установки составляет 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента, а расход топлива - 5,3 литра на 100 километров.
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15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
02.04.2015, 15:54
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В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Интересный обзор нового црв
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