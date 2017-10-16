Кроссовер Honda CR-V получил спортивную версию
Комплектация S Plus основывается на версии S Navi, поэтому список технического оснащения имеет сходства. В перечень оборудования входит система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат контроль, система предотвращения столкновений, камера видеообзора на 360 градусов, мультимедийная система Honda Connect с навигацией Garmin.
«Спортивный» CR-V доступен в четырех цветах - White Orchid Pearl, Crystal Black Pearl, Polished Metal Metallic и Passion Red Pearl. В подкапотном пространстве разместился 2-литровый бензиновый двигатель. Также покупателям предложена версия с 1,6-литровым дизелем. Новая модификация комплектуется исключительно механической коробкой передач и переднеприводной системой.
Стоимость особой модификации составляет 23 500 фунтов за версию с бензиновым двигателем (около 1 785 000 рублей) и 24 500 фунтов (примерно 1 862 000 рублей) за дизельное исполнение. На британском рынке автомобиль появится в ноябре текущего года.
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