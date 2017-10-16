16 октября 2017, 15:54

Кроссовер Honda CR-V получил спортивную версию

Автопроизводитель Honda расширил линейку комплектаций для кроссовера CR-V. Модель получила спортивную версию S Plus. Новинка будет представлена на британском рынке.
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Особая вариация отличается некоторыми элементами экстерьера. Дизайнеры добавили аэродинамические накладки в цвет кузова на бамперы, на пятой двери появился спойлер, а также машина получила новые пороги.

Комплектация S Plus основывается на версии S Navi, поэтому список технического оснащения имеет сходства. В перечень оборудования входит система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат контроль, система предотвращения столкновений, камера видеообзора на 360 градусов, мультимедийная система Honda Connect с навигацией Garmin.

«Спортивный» CR-V доступен в четырех цветах - White Orchid Pearl, Crystal Black Pearl, Polished Metal Metallic и Passion Red Pearl. В подкапотном пространстве разместился 2-литровый бензиновый двигатель. Также покупателям предложена версия с 1,6-литровым дизелем. Новая модификация комплектуется исключительно механической коробкой передач и переднеприводной системой.

Стоимость особой модификации составляет 23 500 фунтов за версию с бензиновым двигателем (около 1 785 000 рублей) и 24 500 фунтов (примерно 1 862 000 рублей) за дизельное исполнение. На британском рынке автомобиль появится в ноябре текущего года.

Дизайн и тюнинг Хонда СРВ, CRV

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Я езжу на Хонде СРВ последнего выпуска в 2015 году. До этого у меня была тойота корола, на которой я ездил довольно долго. Когда пересел на совсем другой класс машины, то почувствовал поначалу некоторый дискомфорт, который ушел буквально за пару недель езды на Хонде. Которая своим великолепным поведением ...
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Кроссовер Honda CR-V получил спортивную версию
{{material_120960}}Особая вариация отличается некоторыми элементами экстерьера. Дизайнеры добавили аэродинамические накладки в цвет кузова на бамперы, на пятой двери появился спойлер, а также машина получила новые пороги.Комплектация S Plus основывается на версии S Navi, поэтому список технического оснащения имеет сходства. В перечень оборудования входит система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат контроль, система предотвращения столкновений, камера видеообзора на 360 градусов, мультимедийная система Honda Connect с навигацией Garmin.«Спортивный» CR-V доступен в четырех цветах - White Orchid Pearl, Crystal Black Pearl, Polished Metal Metallic и Passion Red Pearl. В подкапотном пространстве разместился 2-литровый бензиновый двигатель. Также покупателям предложена версия с 1,6-литровым дизелем. Новая модификация комплектуется исключительно механической коробкой передач и переднеприводной системой.Стоимость особой модификации составляет 23 500 фунтов за версию с бензиновым двигателем (около 1 785 000 рублей) и 24 500 фунтов (примерно 1 862 000 рублей) за дизельное исполнение. На британском рынке автомобиль появится в ноябре текущего года.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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