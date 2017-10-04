4 октября 2017, 20:34
Кроссовер Infiniti QX80 стал дешевле
Российские дилеры Infiniti отныне будут продавать флагманский кроссовер QX80 дешевле, чем раньше. В течение месяца автомобиль в 7- и 8-местной модификациях можно приобрести по цене от 4 130 000 рублей.
Infiniti QX80
Выпускается с 2014 г.
Новый от 4 955 000 до 5 105 000 Р
Отзывов: 4
Напомним, что производство нового поколения внедорожника Infiniti QX80 должно стартовать до конца текущего года. Соответствующую информацию подтвердил глава японской марки Роланд Крюгер.
Концептуальный предвестник Infiniti QX80 нового поколения был показан в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Прототип отличился светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесами. Вместо зеркал заднего вида были установлены боковые камеры.
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Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
Приобрел данную модель своей жене, более одного года назад. Я от нее в восторге, так как траты на машину просто минимальны, при этом ее управляемость остается очень комфортной. Расходы на топливо довольно низкие, всего 12 литров на 100 километров. При покупке правда советую пройти тех осмотр, а то можно ...
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