4 октября 2017, 20:34

Кроссовер Infiniti QX80 стал дешевле

Российские дилеры Infiniti отныне будут продавать флагманский кроссовер QX80 дешевле, чем раньше. В течение месяца автомобиль в 7- и 8-местной модификациях можно приобрести по цене от 4 130 000 рублей.
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Infiniti QX80
Выпускается с 2014 г.
Новый от 4 955 000 до 5 105 000 Р
Отзывов: 4
За эти деньги покупателям предложат вседорожник с 5,6-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 400 л. с. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С места до «сотни» машина разгоняется за 6,5 секунды.

Напомним, что производство нового поколения внедорожника Infiniti QX80 должно стартовать до конца текущего года. Соответствующую информацию подтвердил глава японской марки Роланд Крюгер.

Концептуальный предвестник Infiniti QX80 нового поколения был показан в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Прототип отличился светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесами. Вместо зеркал заднего вида были установлены боковые камеры.

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Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Тест Infiniti QX80: на полном серьезе
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
skyman777
Форум Infiniti FX35
Приобрел данную модель своей жене, более одного года назад. Я от нее в восторге, так как траты на машину просто минимальны, при этом ее управляемость остается очень комфортной. Расходы на топливо довольно низкие, всего 12 литров на 100 километров. При покупке правда советую пройти тех осмотр, а то можно ...
Medichi77
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Кроссовер Infiniti QX80 стал дешевле
{{model_3335}} За эти деньги покупателям предложат вседорожник с 5,6-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 400 л. с. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С места до «сотни» машина разгоняется за 6,5 секунды.Напомним, что производство нового поколения внедорожника Infiniti QX80 должно стартовать до конца текущего года. Соответствующую информацию подтвердил глава японской марки Роланд Крюгер.Концептуальный предвестник Infiniti QX80 нового поколения был показан в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Прототип отличился светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесами. Вместо зеркал заднего вида были установлены боковые камеры.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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