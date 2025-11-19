Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 13:52

Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России

Корейский «проходимец» набирает обороты: как новый бренд покоряет российский рынок

Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.

В российском автомобильном мире произошло знаковое событие, подтверждающее серьезные намерения нового игрока. Корейский бренд KGM, наследник известной марки SsangYong, отметил важную веху - продажу тысячного кроссовера Torres. Торжественная передача юбилейного автомобиля состоялась в дилерском центре «БН-Моторс» в Брянске. Счастливый обладатель ключей от нового внедорожника получил не только сам автомобиль, но и приятный бонус от дилера в виде комплекта качественной зимней резины, что особенно актуально в преддверии холодов.

Такой результат всего за несколько месяцев с момента старта продаж весной 2025 года говорит о многом. Статистика, предоставленная дистрибьютором марки АО «РЭКС Моторс», демонстрирует впечатляющую динамику. Только за октябрь спрос на автомобили KGM подскочил на 28 процентов по сравнению с сентябрем. Локомотивом этого роста стал именно брутальный Torres, реализация которого увеличилась в полтора раза. Успех подкрепляется активной работой по развитию дилерской сети - на сегодняшний день по всей стране подписано уже 55 контрактов, что делает автомобили доступнее для покупателей в разных регионах.

Чем же так привлекает KGM Torres российских автолюбителей? Секрет кроется в удачном сочетании проверенных временем инженерных решений и современного подхода. В основе автомобиля лежит надежная корейская платформа, а под капотом трудится полуторалитровый турбированный двигатель, обеспечивающий достойную динамику. При этом Torres не спасует на легком бездорожье благодаря хорошему клиренсу и опциональному полному приводу. Внешний вид - еще один козырь модели. Дизайн получился самобытным и мужественным, выгодно выделяя кроссовер в потоке однотипных машин.

Внутри водителя и пассажиров встречает современное технологичное пространство с цифровой приборной панелью и большим экраном мультимедийной системы. Богатое оснащение уже в базовых комплектациях, включающее множество систем безопасности и комфорта, позволяет KGM Torres успешно конкурировать с многочисленными китайскими аналогами, которые сегодня доминируют на рынке. Бренд предлагает понятный и надежный продукт с ясной родословной, что ценится многими покупателями, уставшими от обилия новых и неизвестных марок.

В планах компании было и дальнейшее укрепление позиций за счет локализации производства. Однако, как сообщает «Российская Газета», запуск локальной сборки автомобилей KGM в России было решено перенести на 2026 год. Такое решение может быть связано с необходимостью более детально изучить рынок и подготовить производственную площадку. Пока же автомобили продолжат поставлять по импортной схеме, что, впрочем, не мешает им находить своих покупателей, как показывает практика.

Таким образом, преодоление отметки в тысячу проданных автомобилей - это не просто красивая цифра. Это свидетельство того, что KGM Torres нашел свою нишу на российском рынке и пользуется доверием потребителей. Уверенный старт и грамотная стратегия дистрибьютора дают все основания полагать, что мы наблюдаем за рождением нового сильного игрока в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Упомянутые марки: SsangYong / KGM
