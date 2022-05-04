Кроссовер Kia после рестайлинга лишился двухъярусной оптики
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Также рестайлинговый Kia Soul можно безошибочно опознать по новой решетке радиатора с Х-образным декором. Изменилась конфигурация бамперов и дизайн колесных дисков, расширилась цветовая гамма. В салоне немного скорректировали графику экрана, отвечающего за управление «климатом», на руле появились новые клавиши. В топовых комплектациях теперь предлагают цифровую приборную панель и электромеханический ручник, а система автоматического экстренного торможения научилась распознавать пешеходов.
В США обновленный кроссовер поступит в продажу летом 2022 года. В Европе продается только электрическая версия Kia Soul, а с домашнего рынка в Южной Корее модель ушла еще в прошлом году.
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