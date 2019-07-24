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24 июля 2019, 08:53

Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году

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Компания Kia полностью раскрыла новый глобальный кросссовер Seltos. Премьера состоялась в Южной Корее. Первые продажи стартуют в третьем квартале 2019 года. В салонах российских дилеров конкурент Hyundai Creta появится только в следующем году.
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
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Новый компактный кроссовер Kia Seltos впервые показали публике в июне на специальном мероприятии в Индии. Но тогда журналистам не дали заглянуть внутрь салона. Неизвестными оставались и его точные габаритные размеры. Сейчас все тайны раскрыты. Кроссовер Kia получился чуть крупнее и просторнее своего главного конкурента – Hyundai Creta. Длина новинки равна 4 370 мм (Creta – 4 270 мм), высота – 1 650 мм, а колесная база – 2 630 мм (у Creta – 2 590 мм). Передний и задний свесы не превышают 850 мм. Объем багажника - лучший в классе и достигает 498 литров (у Creta – 402 литра).

В моторную гамму войдут три двигателя: бензиновый 1,6-литровый турбомотор (177 л.с.) и 2,0-литровый «атмосферник» (149 л.с.), а также турбодизель объемом 1,6 литра (134 л.с.). Моторы агрегатируются с 7-ступенчатым «роботом», 6-диапазонным «автоматом» и вариатором. Привод - передний либо полный. Какие именно модификации предложат российским клиентам, пока не известно.

В список доступного оборудования Kia Seltos входит медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, проекционный дисплей, парктроники, камера заднего вида и функция кругового видеообзора, беспроводная зарядка для смартфонов, кресла с вентиляцией, атмосферная подсветка интерьера, система контроля рядности движения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, покупатели смогут выбирать из 16-, 17- либо 18-дюймовых легкосплавных дисков.

На домашнем рынке в Южной Корее базовый Kia Seltos стоит чуть более 1 млн рублей. В России продажи начнутся в 2020 году. Вопрос о локализации сборки до конца не решен. С большой вероятностью новинка встанет на конвейер калининградского «Автотора». Но не исключено, что первые кроссоверы будут поставлять к нам с корейского завода в Гванчжу.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
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Кроссовер Kia Seltos доберется до России в 2020 году
{{material_126819}}Новый компактный кроссовер Kia Seltos впервые показали публике в июне на специальном мероприятии в Индии. Но тогда журналистам не дали заглянуть внутрь салона. Неизвестными оставались и его точные габаритные размеры. Сейчас все тайны раскрыты. Кроссовер Kia получился чуть крупнее и просторнее своего главного конкурента – Hyundai Creta. Длина новинки равна 4 370 мм (Creta – 4 270 мм), высота – 1 650 мм, а колесная база – 2 630 мм (у Creta – 2 590 мм). Передний и задний свесы не превышают 850 мм. Объем багажника - лучший в классе и достигает 498 литров (у Creta – 402 литра).В моторную гамму войдут три двигателя: бензиновый 1,6-литровый турбомотор (177 л.с.) и 2,0-литровый «атмосферник» (149 л.с.), а также турбодизель объемом 1,6 литра (134 л.с.). Моторы агрегатируются с 7-ступенчатым «роботом», 6-диапазонным «автоматом» и вариатором. Привод - передний либо полный. Какие именно модификации предложат российским клиентам, пока не известно.В список доступного оборудования Kia Seltos входит медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, проекционный дисплей, парктроники, камера заднего вида и функция кругового видеообзора, беспроводная зарядка для смартфонов, кресла с вентиляцией, атмосферная подсветка интерьера, система контроля рядности движения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, покупатели смогут выбирать из 16-, 17- либо 18-дюймовых легкосплавных дисков.На домашнем рынке в Южной Корее базовый Kia Seltos стоит чуть более 1 млн рублей. В России продажи начнутся в 2020 году. Вопрос о локализации сборки до конца не решен. С большой вероятностью новинка встанет на конвейер калининградского «Автотора». Но не исключено, что первые кроссоверы будут поставлять к нам с корейского завода в Гванчжу.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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