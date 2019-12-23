23 декабря 2019, 15:59
Кроссовер Kia Seltos оценили на старте в 1 349 900 рублей
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Фото: Kia
Российское представительство Kia определилось с ценами нового компактного кроссовера Seltos, которому прочат роль «убийцы» Hyundai Creta, бестселлера российского SUV-сегмента. Версия Luxe с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором будет стоить от 1 349 900 рублей.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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Пока названы рублевые цены для единственной версии Kia Seltos – с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI (149 сил), вариатором Smartstream IVT и передним приводом в комплектации Luxe. Сборка кроссоверов уже стартовала на калининградском «Автоторе». В список базового оснащения входит климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые легкосплавные диски.
Для сравнения Hyundai Creta петербургской сборки с аналогичным мотором и вариатором в комплектации Comfort стоит от 1 200 000 рублей, а в топовой комплектации Travel – от 1 255 000 рублей. Камера заднего вида и «зимние» опции в составе пакета Advanced обойдутся в дополнительные 50 000 рублей, медиасистема с навигацией и 7-дюймовым экраном плюс 17-е «колеса» еще в 75 000 рублей. Таким образом, цифры получаются примерно сопоставимые.
В дальнейшем российская моторная гамма Kia Seltos пополнится 1,6-литровым «атмосферником» в паре с 6-диапазонным «автоматом» и 1,6-литровым бензиновым турбомотором, который будет сочетаться с 7-ступенчатым «роботом». Обещают и версии с полным приводом. В топовых комплектациях появятся такие недоступные «Крете» опции, как светодиодные фары, 10,25-дюймовый экран медиацентра и адаптивный круиз-контроль.
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