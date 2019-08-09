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9 августа 2019, 00:31

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

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Первый кроссовер Kia Seltos сошел с конвейера индийского завода только вчера, но дилеры уже три недели принимают предварительные заказы. Ежедневно поступает не менее тысячи заявок. На сегодняшний день оформлено свыше 23 тысяч договоров.
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
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Компания Kia полностью раскрыла новый глобальный кросссовер Seltos. Премьера состоялась в Южной Корее. Первые ...
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Не прошло и двух месяцев со дня премьеры в Дели компактного кроссовера Kia Seltos, а у него уже есть первые успехи. Новинке прочат роль главного конкурента Hyundai Creta. Первыми возможность приобрести кроссовер получили индийские покупатели.
 
Вчера стартовала сборка Kia Seltos на заводе в Анантапуре. Официальное начало продаж намечено на 22 августа, но местные автосалоны Kia уже три недели принимают заявки от потенциальных покупателей. Спрос ажиотажный. Очередь в листе ожидания на корейский кроссовер каждый день увеличивается на тысячу человек. А в первый день приема предзаказов дилеры получили сразу 6 тысяч заявок.

Индийским покупателям кроссовер Kia Seltos предлагают с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (115 л.с.) или с турбодизелем аналогичного объема и мощности. Коробки передач: «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод – безальтернативно передний, хотя в Южной Корее можно купить и полноприводную версию. Интересно, что официально цены пока не объявлены. Как ожидается, новинка будет стоить чуть более 1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В России Kia Seltos появится в 2020 году. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
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Кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
{{material_127044}}Не прошло и двух месяцев со дня премьеры в Дели компактного кроссовера Kia Seltos, а у него уже есть первые успехи. Новинке прочат роль главного конкурента Hyundai Creta. Первыми возможность приобрести кроссовер получили индийские покупатели. Вчера стартовала сборка Kia Seltos на заводе в Анантапуре. Официальное начало продаж намечено на 22 августа, но местные автосалоны Kia уже три недели принимают заявки от потенциальных покупателей. Спрос ажиотажный. Очередь в листе ожидания на корейский кроссовер каждый день увеличивается на тысячу человек. А в первый день приема предзаказов дилеры получили сразу 6 тысяч заявок.Индийским покупателям кроссовер Kia Seltos предлагают с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (115 л.с.) или с турбодизелем аналогичного объема и мощности. Коробки передач: «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод – безальтернативно передний, хотя в Южной Корее можно купить и полноприводную версию. Интересно, что официально цены пока не объявлены. Как ожидается, новинка будет стоить чуть более 1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В России Kia Seltos появится в 2020 году. 
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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