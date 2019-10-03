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3 октября 2019, 12:10

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

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Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Китайская компания Lifan оформила обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Lifan X70. Документ вступает в силу со 2 октября. Кроссоверы будут поставлять в Россию из Китая. Первые машины появятся у дилеров до конца месяца.
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
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Кроссовер Lifan X70 – автомобиль для нашего рынка сравнительно новый. Его продажи начались весной 2018 года. Сборку наладили на заводе Derways в Черкесске. Однако из-за финансовых трудностей на предприятии, конвейер остановился в конце 2018 года. Весной 2019-го дилеры распродали последние запасы со складов и X70 фактически покинул российский рынок. Но компания сразу же заявила, что не намерена сдаваться и обязательно возобновит продажи.

Сейчас ОТТС на Lifan X70 уже оформлено и вскоре кроссоверы китайской сборки появятся в дилерских шоу-румах. Никаких изменений в техническом плане не произошло. В России по-прежнему будут продавать версии с 2,0-литровыми бензиновыми «четверками» (136 л.с.), которые могут сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Цены на Lifan X70 российской сборки начинались от 829 000 рублей. Автомобили китайского производства должны быть немного дороже.

В дальнейшем Lifan планирует локализовать сборку X70 на одном из российских заводов. Еще в мае 2019 года журналу 110km.ru стало известно, что такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности сделки не раскрываются до сих пор.


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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
{{material_123147}}Кроссовер Lifan X70 – автомобиль для нашего рынка сравнительно новый. Его продажи начались весной 2018 года. Сборку наладили на заводе Derways в Черкесске. Однако из-за финансовых трудностей на предприятии, конвейер остановился в конце 2018 года. Весной 2019-го дилеры распродали последние запасы со складов и X70 фактически покинул российский рынок. Но компания сразу же заявила, что не намерена сдаваться и обязательно возобновит продажи.Сейчас ОТТС на Lifan X70 уже оформлено и вскоре кроссоверы китайской сборки появятся в дилерских шоу-румах. Никаких изменений в техническом плане не произошло. В России по-прежнему будут продавать версии с 2,0-литровыми бензиновыми «четверками» (136 л.с.), которые могут сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Цены на Lifan X70 российской сборки начинались от 829 000 рублей. Автомобили китайского производства должны быть немного дороже.В дальнейшем Lifan планирует локализовать сборку X70 на одном из российских заводов. Еще в мае 2019 года журналу 110km.ru стало известно, что такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности сделки не раскрываются до сих пор.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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