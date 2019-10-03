3 октября 2019, 12:10
Кроссовер Lifan X70 готов вернуться на российский рынок
- 414
- 0
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Китайская компания Lifan оформила обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Lifan X70. Документ вступает в силу со 2 октября. Кроссоверы будут поставлять в Россию из Китая. Первые машины появятся у дилеров до конца месяца.
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Ранее мы писали
Lifan укрепляет свои SUV-ряды в России, выводя на рынок новый компакт-кроссовер X70. Отныне из шести представленных ...Читать далее
Сейчас ОТТС на Lifan X70 уже оформлено и вскоре кроссоверы китайской сборки появятся в дилерских шоу-румах. Никаких изменений в техническом плане не произошло. В России по-прежнему будут продавать версии с 2,0-литровыми бензиновыми «четверками» (136 л.с.), которые могут сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Цены на Lifan X70 российской сборки начинались от 829 000 рублей. Автомобили китайского производства должны быть немного дороже.
В дальнейшем Lifan планирует локализовать сборку X70 на одном из российских заводов. Еще в мае 2019 года журналу 110km.ru стало известно, что такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности сделки не раскрываются до сих пор.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lifan X70: весеннее обострение
24.04.2018, 23:04
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
22.10.2017, 08:37
Тест-драйв Lifan X60: кнутом и уговором
11.08.2017, 11:11
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
21.07.2017, 08:15
Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
11.05.2017, 23:34
Тест-драйв Lifan X50: настойчивый малый
07.04.2016, 07:24
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lifan X70: весеннее обострение
24.04.2018, 23:04
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
22.10.2017, 08:37
Тест-драйв Lifan X60: кнутом и уговором
11.08.2017, 11:11
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
21.07.2017, 08:15
Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
11.05.2017, 23:34
Тест-драйв Lifan X50: настойчивый малый
07.04.2016, 07:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве