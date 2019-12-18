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18 декабря 2019, 07:38

Кроссовер Lifan X70 возвращается

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Российское представительство китайской компании Lifan объявило о скором возвращении в нашу страну кроссовера Lifan X70. Первую партию автомобилей отгрузили еще 6 декабря. Расчетное время в пути – 15 дней.
Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается

 

Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
Кроссовер Lifan X70 возвращается
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После полугодового перерыва кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию. Дилеры начали принимать заказы на автомобили ...
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Продажи Lifan X70 в России фактически прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Изначально компания рассчитывала наладить поставки напрямую из Китая через три месяца. Но сроки немного затянулись. В начале октября было оформлено Одобрение типа транспортного средства ОТТС, а ближе к концу месяца названы цены Lifan X70 китайской сборки.

Если первую партию Lifan X70 отправили из Чунцина 6 декабря, то добраться до России они должны до конца текущего года. Остается открытым вопрос – успеют ли в декабре соблюсти все необходимые формальности и отгрузить автомобили дилерам. Но в январе 2020-го китайские кроссоверы Lifan X70 точно должны появиться в российских шоу-румах. Как подчеркнули в представительстве Lifan, это только первая часть большой партии автомобилей, предназначенных для нашего рынка.

В Россию привезут Lifan X70, оснащенные 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Покупателям предложат три комплектации. Базовая Standart стоит от 989 000 рублей. Набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.

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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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Кроссовер Lifan X70 возвращается
{{material_127974}}Продажи Lifan X70 в России фактически прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Изначально компания рассчитывала наладить поставки напрямую из Китая через три месяца. Но сроки немного затянулись. В начале октября было оформлено Одобрение типа транспортного средства ОТТС, а ближе к концу месяца названы цены Lifan X70 китайской сборки.Если первую партию Lifan X70 отправили из Чунцина 6 декабря, то добраться до России они должны до конца текущего года. Остается открытым вопрос – успеют ли в декабре соблюсти все необходимые формальности и отгрузить автомобили дилерам. Но в январе 2020-го китайские кроссоверы Lifan X70 точно должны появиться в российских шоу-румах. Как подчеркнули в представительстве Lifan, это только первая часть большой партии автомобилей, предназначенных для нашего рынка.В Россию привезут Lifan X70, оснащенные 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Покупателям предложат три комплектации. Базовая Standart стоит от 989 000 рублей. Набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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