18 декабря 2019, 07:38
Кроссовер Lifan X70 возвращается
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Российское представительство китайской компании Lifan объявило о скором возвращении в нашу страну кроссовера Lifan X70. Первую партию автомобилей отгрузили еще 6 декабря. Расчетное время в пути – 15 дней.
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Если первую партию Lifan X70 отправили из Чунцина 6 декабря, то добраться до России они должны до конца текущего года. Остается открытым вопрос – успеют ли в декабре соблюсти все необходимые формальности и отгрузить автомобили дилерам. Но в январе 2020-го китайские кроссоверы Lifan X70 точно должны появиться в российских шоу-румах. Как подчеркнули в представительстве Lifan, это только первая часть большой партии автомобилей, предназначенных для нашего рынка.
В Россию привезут Lifan X70, оснащенные 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Покупателям предложат три комплектации. Базовая Standart стоит от 989 000 рублей. Набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.
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Тест-драйв Lifan X60: кнутом и уговором
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