25 октября 2019, 15:32
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
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Фото: Maserati
Российские дилеры начали принимать заказы на мощные версии кроссовера Maserati: Levante GTS и Levante Trofeo. Автомобили отличаются мощными 3,8-литровыми турбомоторами V8.
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
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Внешне Levante Trofeo можно опознать по полностью светодиодной оптике, черной решетке радиатора, массивным сетчатым воздухозаборникам, «жабрам» на крыльях и капоте, карбоновым декоративным вставкам. Усиливают впечатление 22-дюймовые кованные колесные диски, пара сдвоенных патрубков выпускной системы, красные тормозные суппорты и шильдик с логотипом Trofeo. Версия Levante GTS также получила 22-дюймовые колеса, а салон кроссовера впервые отделали натуральной кожей Pieno Fiore премиального качества.
Стоят новые мощные Maserati Levante в 1,5 – 2 раза дороже стандартных версий с V6. Maserati Levante GTS оценили минимум в 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo - в 13,3 млн рублей. Все автомобили будут привозить в Россию по предварительному заказу. Дилеры уже принимают заявки. Первые поставки ожидаются весной 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
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