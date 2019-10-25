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25 октября 2019, 15:32

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

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Фото: Maserati
Российские дилеры начали принимать заказы на мощные версии кроссовера Maserati: Levante GTS и Levante Trofeo. Автомобили отличаются мощными 3,8-литровыми турбомоторами V8.
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей

Фото: Maserati

Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
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Мощные версии кроссовера Levante представили в 2018 году. Оба автомобиля получили 3,8-литровый турбомотор V8 от Ferrari. На Levante GTS он развивает 530 лошадиных сил. До первой «сотни» такой кроссовер разгоняется за 4,3 секунды. Мощность Levante Trofeo достигает 580 сил, что позволяет ему отыграть в спринте еще 0,2 секунды.

Внешне Levante Trofeo можно опознать по полностью светодиодной оптике, черной решетке радиатора, массивным сетчатым воздухозаборникам, «жабрам» на крыльях и капоте, карбоновым декоративным вставкам. Усиливают впечатление 22-дюймовые кованные колесные диски, пара сдвоенных патрубков выпускной системы, красные тормозные суппорты и шильдик с логотипом Trofeo. Версия Levante GTS также получила 22-дюймовые колеса, а салон кроссовера впервые отделали натуральной кожей Pieno Fiore премиального качества.

Стоят новые мощные Maserati Levante в 1,5 – 2 раза дороже стандартных версий с V6. Maserati Levante GTS оценили минимум в 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo - в 13,3 млн рублей. Все автомобили будут привозить в Россию по предварительному заказу. Дилеры уже принимают заявки. Первые поставки ожидаются весной 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Олег
Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Олег
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
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Кроссовер Maserati Levante с V8 оценили в 12 млн рублей
{{material_127188}}Мощные версии кроссовера Levante представили в 2018 году. Оба автомобиля получили 3,8-литровый турбомотор V8 от Ferrari. На Levante GTS он развивает 530 лошадиных сил. До первой «сотни» такой кроссовер разгоняется за 4,3 секунды. Мощность Levante Trofeo достигает 580 сил, что позволяет ему отыграть в спринте еще 0,2 секунды.Внешне Levante Trofeo можно опознать по полностью светодиодной оптике, черной решетке радиатора, массивным сетчатым воздухозаборникам, «жабрам» на крыльях и капоте, карбоновым декоративным вставкам. Усиливают впечатление 22-дюймовые кованные колесные диски, пара сдвоенных патрубков выпускной системы, красные тормозные суппорты и шильдик с логотипом Trofeo. Версия Levante GTS также получила 22-дюймовые колеса, а салон кроссовера впервые отделали натуральной кожей Pieno Fiore премиального качества.Стоят новые мощные Maserati Levante в 1,5 – 2 раза дороже стандартных версий с V6. Maserati Levante GTS оценили минимум в 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo - в 13,3 млн рублей. Все автомобили будут привозить в Россию по предварительному заказу. Дилеры уже принимают заявки. Первые поставки ожидаются весной 2020 года.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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