23 января 2026, 09:13
Кроссовер OMODA C7 нарастил популярность за первые полгода в России
Кроссовер OMODA C7 увеличил к концу прошлого года свою долю в общем объеме продаж бренда OMODA. Летом и в начале осени она составляла около 20%, а в декабре уже превысила 35%. Такими данными поделились в дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс».
Кроссовер OMODA C7 дебютировал на российском авторынке в конце прошлой весны. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях. Первые две оснащены передним приводом, а остальные три – полноприводные версии. Кроссовер доступен с турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и объемом 1,6 л, который идет в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.
В беседе с редактором 110km руководитель отдела продаж «OMODA Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал, что с первых дней появления OMODA C7 самой популярной версией автомобиля среди покупателей стала топовая Supreme. «В этой комплектации предлагается максимальный набор опций, связанных с безопасностью, к тому же есть память настройки зеркал, функция вентиляции передних сидений, панорамная крыша. Важным при выборе этой комплектации становится возможность дистанционного управления функциями автомобиля через приложение OMODA Connect. Это особо актуально в зимнее время, когда можно заранее запустить двигатель и прогреть салон автомобиля. В целом, покупатели выделяют у кроссовера мягкую подвеску, качественную шумоизоляцию, передние сиденья спортивной формы с рельефной боковой поддержкой. А экстерьер автомобиля по-прежнему остается одним из важных факторов выбора в его пользу. Это X-образная решетка радиатора, оптика с бегущими поворотниками, L-образными ходовыми огнями и стилизованными под молнии задними фонарями. Что касается комплектаций, то основной спрос сосредоточен на версиях с интеллектуальной системой полного привода, где, в том числе, добавляются режимы трансмиссии «Снег» и «4х4».
OMODA C7 предлагается в России с 15,6-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Кресла водителя и переднего пассажира оснащены функциями обогрева и вентиляции. За безопасность в автомобиле отвечают адаптивный круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до впереди идущего автомобиля, системы предупреждения о фронтальном столкновении, удержания в полосе, мониторинга слепых зон, автоматического переключения ближнего и дальнего света, предупреждение об опасности при открытии дверей. Для удобства парковки можно использовать систему обзора 540°. Дорожный просвет OMODA C7 достигает 182 см.
