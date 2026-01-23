Кроссовер OMODA C7 нарастил популярность за первые полгода в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

23 января 2026, 09:13

Кроссовер OMODA C7 нарастил популярность за первые полгода в России

Кроссовер OMODA C7 нарастил популярность за первые полгода в России

Кроссовер OMODA C7 увеличил к концу прошлого года свою долю в общем объеме продаж бренда OMODA. Летом и в начале осени она составляла около 20%, а в декабре уже превысила 35%. Такими данными поделились в дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс».

Кроссовер OMODA C7 нарастил популярность за первые полгода в России

Кроссовер OMODA C7 увеличил к концу прошлого года свою долю в общем объеме продаж бренда OMODA. Летом и в начале осени она составляла около 20%, а в декабре уже превысила 35%. Такими данными поделились в дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс».

Кроссовер OMODA C7 дебютировал на российском авторынке в конце прошлой весны. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях. Первые две оснащены передним приводом, а остальные три – полноприводные версии. Кроссовер доступен с турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и объемом 1,6 л, который идет в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

В беседе с редактором 110km руководитель отдела продаж «OMODA Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал, что с первых дней появления OMODA C7 самой популярной версией автомобиля среди покупателей стала топовая Supreme. «В этой комплектации предлагается максимальный набор опций, связанных с безопасностью, к тому же есть память настройки зеркал, функция вентиляции передних сидений, панорамная крыша. Важным при выборе этой комплектации становится возможность дистанционного управления функциями автомобиля через приложение OMODA Connect. Это особо актуально в зимнее время, когда можно заранее запустить двигатель и прогреть салон автомобиля. В целом, покупатели выделяют у кроссовера мягкую подвеску, качественную шумоизоляцию, передние сиденья спортивной формы с рельефной боковой поддержкой. А экстерьер автомобиля по-прежнему остается одним из важных факторов выбора в его пользу. Это X-образная решетка радиатора, оптика с бегущими поворотниками, L-образными ходовыми огнями и стилизованными под молнии задними фонарями. Что касается комплектаций, то основной спрос сосредоточен на версиях с интеллектуальной системой полного привода, где, в том числе, добавляются режимы трансмиссии «Снег» и «4х4».

OMODA C7 предлагается в России с 15,6-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Кресла водителя и переднего пассажира оснащены функциями обогрева и вентиляции. За безопасность в автомобиле отвечают адаптивный круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до впереди идущего автомобиля, системы предупреждения о фронтальном столкновении, удержания в полосе, мониторинга слепых зон, автоматического переключения ближнего и дальнего света, предупреждение об опасности при открытии дверей. Для удобства парковки можно использовать систему обзора 540°. Дорожный просвет OMODA C7 достигает 182 см.

Упомянутые марки: OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Омода

Похожие материалы Омода

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Омск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться