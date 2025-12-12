Новый электрокроссовер Ora 5 удивил отсутствием лидара – что задумал Great Wall Motor

12 декабря 2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.
Китайский бренд электромобилей Ora, концерн Great Wall Motor, готовится к выходу на европейский рынок с новым кроссовером под индексом 5. Эта модель, по сути, представляет собой увеличенную и приподнятую версию уже знакомого Ora 3, но с более просторным багажником и акцентом на практичность. Как сообщает Autoevolution, премьера новинки состоится весной 2026 года.
Впервые Ora 5 была показана в Китае в сентябре 2025 года. Для марки это первый массовый электрокроссовер. Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты Ora, но получил более значительные габариты и переработанную заднюю часть. Особое внимание привлекли свежие шпионские снимки, на тестовом экземпляре Ora 5 отсутствует лидар – элемент, который часто встречается в современных электромобилях для поддержки систем автопилота и расширенных ассистентов водителя.
Отсутствие лидара в прототипе вызвало вопросы у экспертов и поклонников марки. Некоторые считают, что Great Wall Motor решила предложить более доступные технологии, чтобы удержать цену на конкурентном уровне. Другие предполагают, что лидар может появиться только в топовых комплектациях или для определенных рынков. Пока производитель не раскрывает подробностей о технических характеристиках концепции версии Ora 5, но известно, что платформа и силовая установка соответствуют китайским требованиям.
Среди ожидаемых характеристик – полностью электрическая силовая установка, запас хода на одном заряде до 500 километров и поддержка быстрой зарядки. В салоне обещают современную мультимедийную систему, цифровую приборную панель и расширенный набор электронных помощников. При этом дизайн интерьера будет выполнен в фирменном стиле Ora с акцентом на минимализм и эргономику.
Появление Ora 5 в Европе может усилить позиции Great Wall Motor на рынке электромобилей, где конкуренция становится все жестче. Модель ориентирована на молодых водителей и семьи, где важна не только экологичность, но и практичность. Ожидается, что новинка будет предлагаться по цене ниже многих европейских конкурентов, что может стать ее главным преимуществом. Официальные подробности о комплектациях, ценах и дате старта продаж появятся ближе к началу 2026 года.
Похожие материалы ОРА, Грейт Вол
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
12.12.2025, 05:17
BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека
BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?Читать далее
-
12.12.2025, 05:11
Chevrolet Traverse готовится к обновлению: как изменится кроссовер к 2027 году
Chevrolet Traverse может получить заметное обновление уже к 2027 году. В сети появились рендеры с новым дизайном. Производитель пока не подтверждает слухи. Эксперты обсуждают возможные перемены во внешности модели. Ожидается более агрессивный стиль и свежие детали.Читать далее
-
12.12.2025, 05:02
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.Читать далее
-
12.12.2025, 04:55
Пожилой коллекционер из Аризоны купил Lamborghini Aventador SVJ за миллион долларов
Пожилой автолюбитель отправился из Аризоны в Нью-Джерси ради уникального Lamborghini. Он приобрел редкий Aventador SVJ Roadster за миллион долларов. В его коллекции уже есть Porsche и Ferrari. Почему он не смог пройти мимо этого авто? Подробности – в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
-
11.12.2025, 22:47
В Европе выставили на продажу 40-летнюю УАЗ Буханку в состоянии нового авто
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Автомобиль прошел полную реставрацию. Его техническое состояние впечатляет. Цена вас точно сильно удивит.Читать далее
-
11.12.2025, 21:21
Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене
Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?Читать далее
Похожие материалы ОРА, Грейт Вол
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
12.12.2025, 05:17
BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека
BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?Читать далее
-
12.12.2025, 05:11
Chevrolet Traverse готовится к обновлению: как изменится кроссовер к 2027 году
Chevrolet Traverse может получить заметное обновление уже к 2027 году. В сети появились рендеры с новым дизайном. Производитель пока не подтверждает слухи. Эксперты обсуждают возможные перемены во внешности модели. Ожидается более агрессивный стиль и свежие детали.Читать далее
-
12.12.2025, 05:02
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.Читать далее
-
12.12.2025, 04:55
Пожилой коллекционер из Аризоны купил Lamborghini Aventador SVJ за миллион долларов
Пожилой автолюбитель отправился из Аризоны в Нью-Джерси ради уникального Lamborghini. Он приобрел редкий Aventador SVJ Roadster за миллион долларов. В его коллекции уже есть Porsche и Ferrari. Почему он не смог пройти мимо этого авто? Подробности – в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
-
11.12.2025, 22:47
В Европе выставили на продажу 40-летнюю УАЗ Буханку в состоянии нового авто
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Автомобиль прошел полную реставрацию. Его техническое состояние впечатляет. Цена вас точно сильно удивит.Читать далее
-
11.12.2025, 21:21
Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене
Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве