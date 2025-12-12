Новый электрокроссовер Ora 5 удивил отсутствием лидара – что задумал Great Wall Motor

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 05:33

Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров

Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров

Новый электрокроссовер Ora 5 удивил отсутствием лидара – что задумал Great Wall Motor

Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров

Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.

Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.

Китайский бренд электромобилей Ora, концерн Great Wall Motor, готовится к выходу на европейский рынок с новым кроссовером под индексом 5. Эта модель, по сути, представляет собой увеличенную и приподнятую версию уже знакомого Ora 3, но с более просторным багажником и акцентом на практичность. Как сообщает Autoevolution, премьера новинки состоится весной 2026 года.

Впервые Ora 5 была показана в Китае в сентябре 2025 года. Для марки это первый массовый электрокроссовер. Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты Ora, но получил более значительные габариты и переработанную заднюю часть. Особое внимание привлекли свежие шпионские снимки, на тестовом экземпляре Ora 5 отсутствует лидар – элемент, который часто встречается в современных электромобилях для поддержки систем автопилота и расширенных ассистентов водителя.

Отсутствие лидара в прототипе вызвало вопросы у экспертов и поклонников марки. Некоторые считают, что Great Wall Motor решила предложить более доступные технологии, чтобы удержать цену на конкурентном уровне. Другие предполагают, что лидар может появиться только в топовых комплектациях или для определенных рынков. Пока производитель не раскрывает подробностей о технических характеристиках концепции версии Ora 5, но известно, что платформа и силовая установка соответствуют китайским требованиям.

Среди ожидаемых характеристик – полностью электрическая силовая установка, запас хода на одном заряде до 500 километров и поддержка быстрой зарядки. В салоне обещают современную мультимедийную систему, цифровую приборную панель и расширенный набор электронных помощников. При этом дизайн интерьера будет выполнен в фирменном стиле Ora с акцентом на минимализм и эргономику.

Появление Ora 5 в Европе может усилить позиции Great Wall Motor на рынке электромобилей, где конкуренция становится все жестче. Модель ориентирована на молодых водителей и семьи, где важна не только экологичность, но и практичность. Ожидается, что новинка будет предлагаться по цене ниже многих европейских конкурентов, что может стать ее главным преимуществом. Официальные подробности о комплектациях, ценах и дате старта продаж появятся ближе к началу 2026 года.

Упомянутые марки: ORA, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ОРА, Грейт Вол

Похожие материалы ОРА, Грейт Вол

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Уссурийск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться