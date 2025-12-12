Новый электрокроссовер Ora 5 удивил отсутствием лидара – что задумал Great Wall Motor

Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров

Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.

Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.

Китайский бренд электромобилей Ora, концерн Great Wall Motor, готовится к выходу на европейский рынок с новым кроссовером под индексом 5. Эта модель, по сути, представляет собой увеличенную и приподнятую версию уже знакомого Ora 3, но с более просторным багажником и акцентом на практичность. Как сообщает Autoevolution, премьера новинки состоится весной 2026 года.

Впервые Ora 5 была показана в Китае в сентябре 2025 года. Для марки это первый массовый электрокроссовер. Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты Ora, но получил более значительные габариты и переработанную заднюю часть. Особое внимание привлекли свежие шпионские снимки, на тестовом экземпляре Ora 5 отсутствует лидар – элемент, который часто встречается в современных электромобилях для поддержки систем автопилота и расширенных ассистентов водителя.

Отсутствие лидара в прототипе вызвало вопросы у экспертов и поклонников марки. Некоторые считают, что Great Wall Motor решила предложить более доступные технологии, чтобы удержать цену на конкурентном уровне. Другие предполагают, что лидар может появиться только в топовых комплектациях или для определенных рынков. Пока производитель не раскрывает подробностей о технических характеристиках концепции версии Ora 5, но известно, что платформа и силовая установка соответствуют китайским требованиям.

Среди ожидаемых характеристик – полностью электрическая силовая установка, запас хода на одном заряде до 500 километров и поддержка быстрой зарядки. В салоне обещают современную мультимедийную систему, цифровую приборную панель и расширенный набор электронных помощников. При этом дизайн интерьера будет выполнен в фирменном стиле Ora с акцентом на минимализм и эргономику.

Появление Ora 5 в Европе может усилить позиции Great Wall Motor на рынке электромобилей, где конкуренция становится все жестче. Модель ориентирована на молодых водителей и семьи, где важна не только экологичность, но и практичность. Ожидается, что новинка будет предлагаться по цене ниже многих европейских конкурентов, что может стать ее главным преимуществом. Официальные подробности о комплектациях, ценах и дате старта продаж появятся ближе к началу 2026 года.