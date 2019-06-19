19 июня 2019, 23:33
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
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Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 второго поколения. Модель в нашей стране не прижилась, зато в Европе пользуется неплохим спросом. По сути, это более крупная и практичная модификация Peugeot 208.
Peugeot 2008
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 424 000 до 1 484 000 Р
Отзывов: 4
Кроссовер Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской. Габариты немного увеличились и составляют теперь: длина – 4 300 мм (+141 мм), ширина – 1 770 мм (+11 мм), высота – 1 530 мм (-26 мм), колесная база – 2 650 мм (+12 мм). Объем багажника вырос до 405 литров (+45 л).
Новинка получила более динамичный агрессивный дизайн, а в профиль стала больше походить на старшего «брата» - Peugeot 3008. В салоне появилась цифровая панель приборов, а сенсорный экран медиасистемы «отделился» от передней панели. Список доступного оборудования включает в себя проекционный экран, полностью светодиодную оптику, спортивные кресла, панорамную крышу и комплекс электронных ассистентов.
В моторную гамму вошли трехцилиндровый бензиновый 1,2-литровый наддувной агрегат PureTech в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» (для мощных версий). Привод – исключительно передний. В будущем появится электрическая версия Peugeot e-2008 (синий автомобиль на фото). Мощность силовой установки составит 136 л.с. (260 Нм). Но полного привода и здесь не предвидится. Запас хода – до 310 километров (WLTP).
Сборку Peugeot 2008 для европейского рынка наладят на заводе в городе Виго (Испания), а для китайского – в Ухане. Продажи стартуют ближе к концу 2019 года. В Peugeot не исключают, что могут привезти новинку и в Россию, но точные сроки пока не называются.
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Комментарии пользователей
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А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Этот кроссовер и в России бы прижился, если бы не завышенная цена. Автомобиль то хороший, компактный, маневренный, движок экономичный, но тяговитый. Все в нем прекрасно, если бы не стоимость.
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
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