19 июня 2019, 23:33

Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение

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Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 второго поколения. Модель в нашей стране не прижилась, зато в Европе пользуется неплохим спросом. По сути, это более крупная и практичная модификация Peugeot 208.
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
Peugeot 2008
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 424 000 до 1 484 000 Р
Отзывов: 4
Продажи рестайлингового Peugeot 2008 первого поколения начались в России весной 2017 года, но особого спроса кроссовер не снискал. В Европе автомобиль продается хорошо, по 180 тысяч экземпляров в год. Поэтому модель второго поколения выпустили строго в соответствии с графиком – через три года после фейслифтинга предшественника.

Кроссовер Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской. Габариты немного увеличились и составляют теперь: длина – 4 300 мм (+141 мм), ширина – 1 770 мм (+11 мм), высота – 1 530 мм (-26 мм), колесная база – 2 650 мм (+12 мм). Объем багажника вырос до 405 литров (+45 л).

Новинка получила более динамичный агрессивный дизайн, а в профиль стала больше походить на старшего «брата» - Peugeot 3008. В салоне появилась цифровая панель приборов, а сенсорный экран медиасистемы «отделился» от передней панели. Список доступного оборудования включает в себя проекционный экран, полностью светодиодную оптику, спортивные кресла, панорамную крышу и комплекс электронных ассистентов.

В моторную гамму вошли трехцилиндровый бензиновый 1,2-литровый наддувной агрегат PureTech в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» (для мощных версий). Привод – исключительно передний. В будущем появится электрическая версия Peugeot e-2008 (синий автомобиль на фото). Мощность силовой установки составит 136 л.с. (260 Нм). Но полного привода и здесь не предвидится. Запас хода – до 310 километров (WLTP).

Сборку Peugeot 2008 для европейского рынка наладят на заводе в городе Виго (Испания), а для китайского – в Ухане. Продажи стартуют ближе к концу 2019 года. В Peugeot не исключают, что могут привезти новинку и в Россию, но точные сроки пока не называются.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Peugeot выпустит «горячие» вседорожники
А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Александр
Peugeot 2008 вызвал интерес у потребителей
Этот кроссовер и в России бы прижился, если бы не завышенная цена. Автомобиль то хороший, компактный, маневренный, движок экономичный, но тяговитый. Все в нем прекрасно, если бы не стоимость.
Алексей
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
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Кроссовер Peugeot 2008 сменил поколение
{{model_no_show_3331}}Продажи рестайлингового Peugeot 2008 первого поколения начались в России весной 2017 года, но особого спроса кроссовер не снискал. В Европе автомобиль продается хорошо, по 180 тысяч экземпляров в год. Поэтому модель второго поколения выпустили строго в соответствии с графиком – через три года после фейслифтинга предшественника.Кроссовер Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской. Габариты немного увеличились и составляют теперь: длина – 4 300 мм (+141 мм), ширина – 1 770 мм (+11 мм), высота – 1 530 мм (-26 мм), колесная база – 2 650 мм (+12 мм). Объем багажника вырос до 405 литров (+45 л).Новинка получила более динамичный агрессивный дизайн, а в профиль стала больше походить на старшего «брата» - Peugeot 3008. В салоне появилась цифровая панель приборов, а сенсорный экран медиасистемы «отделился» от передней панели. Список доступного оборудования включает в себя проекционный экран, полностью светодиодную оптику, спортивные кресла, панорамную крышу и комплекс электронных ассистентов.В моторную гамму вошли трехцилиндровый бензиновый 1,2-литровый наддувной агрегат PureTech в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» (для мощных версий). Привод – исключительно передний. В будущем появится электрическая версия Peugeot e-2008 (синий автомобиль на фото). Мощность силовой установки составит 136 л.с. (260 Нм). Но полного привода и здесь не предвидится. Запас хода – до 310 километров (WLTP).Сборку Peugeot 2008 для европейского рынка наладят на заводе в городе Виго (Испания), а для китайского – в Ухане. Продажи стартуют ближе к концу 2019 года. В Peugeot не исключают, что могут привезти новинку и в Россию, но точные сроки пока не называются.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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