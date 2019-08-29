29 августа 2019, 16:52
Кроссовер Renault Arkana можно взять напрокат
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Фото: Renault
Автопарк прокатной компании пополнился 15 новенькими купе-кроссоверами Renault Arkana в топовом исполнении Edition One. Арендовать новинку могут клиенты в четырех городах страны.
Фото: Renault
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Как сообщает пресс-служба Renault Россия, прокатной компании переданы 15 кроссоверов Arkana черного и белого цветов в эксклюзивном исполнении Edition One. Автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором, вариатором X-Tronic и передним приводом. В список оснащения входят: камера заднего вида и парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, 6-ю динамиками и поддержкой «Яндекс.Авто», Apple Carplay и Android Auto. Renault Arkana в аналогичном оснащении стоит сейчас в салонах дилеров от 1 444 990 рублей.
По мнению экспертов, новый купе-кроссовер Renault Arkana имеет в России хорошие перспективы. Часть более молодых клиентов она может «отнять» от утилитарного Duster или более стильного Kaptur, а часть у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и Kia Ceed. В сегменте недорогих купе-кроссоверов конкурентов у нее попросту нет. Поэтому «Аркане» придется бороться за продажи с Nissan Qashqai, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. В российском представительстве Renault уверены, что появление Arkana в парке прокатной компании поможет потенциальным покупателям из разных регионов страны поближе познакомиться с новинкой.
Комментарии
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
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