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29 августа 2019, 16:52

Кроссовер Renault Arkana можно взять напрокат

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Фото: Renault
Автопарк прокатной компании пополнился 15 новенькими купе-кроссоверами Renault Arkana в топовом исполнении Edition One. Арендовать новинку могут клиенты в четырех городах страны.
Кроссовер Renault Arkana можно взять напрокат

Фото: Renault

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Прокатиться на новинке нынешнего сезона, купе-кроссовере Renault Arkana, теперь можно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Для этого достаточно иметь минимум 2 года стажа вождения. Компания «Аренда Авто» уже принимает первые предварительные заказы. Аренда автомобиля на один-два дня в Москве обойдется в 3 600 рублей в сутки. 

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, прокатной компании переданы 15 кроссоверов Arkana черного и белого цветов в эксклюзивном исполнении Edition One. Автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором, вариатором X-Tronic и передним приводом. В список оснащения входят: камера заднего вида и парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, 6-ю динамиками и поддержкой «Яндекс.Авто», Apple Carplay и Android Auto. Renault Arkana в аналогичном оснащении стоит сейчас в салонах дилеров от 1 444 990 рублей.

По мнению экспертов, новый купе-кроссовер Renault Arkana имеет в России хорошие перспективы. Часть более молодых клиентов она может «отнять» от утилитарного Duster или более стильного Kaptur, а часть у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и Kia Ceed. В сегменте недорогих купе-кроссоверов конкурентов у нее попросту нет. Поэтому «Аркане» придется бороться за продажи с Nissan Qashqai, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. В российском представительстве Renault уверены, что появление Arkana в парке прокатной компании поможет потенциальным покупателям из разных регионов страны поближе познакомиться с новинкой.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
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Кроссовер Renault Arkana можно взять напрокат
{{material_127346}}Прокатиться на новинке нынешнего сезона, купе-кроссовере Renault Arkana, теперь можно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Для этого достаточно иметь минимум 2 года стажа вождения. Компания «Аренда Авто» уже принимает первые предварительные заказы. Аренда автомобиля на один-два дня в Москве обойдется в 3 600 рублей в сутки. Как сообщает пресс-служба Renault Россия, прокатной компании переданы 15 кроссоверов Arkana черного и белого цветов в эксклюзивном исполнении Edition One. Автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором, вариатором X-Tronic и передним приводом. В список оснащения входят: камера заднего вида и парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, 6-ю динамиками и поддержкой «Яндекс.Авто», Apple Carplay и Android Auto. Renault Arkana в аналогичном оснащении стоит сейчас в салонах дилеров от 1 444 990 рублей.По мнению экспертов, новый купе-кроссовер Renault Arkana имеет в России хорошие перспективы. Часть более молодых клиентов она может «отнять» от утилитарного Duster или более стильного Kaptur, а часть у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и Kia Ceed. В сегменте недорогих купе-кроссоверов конкурентов у нее попросту нет. Поэтому «Аркане» придется бороться за продажи с Nissan Qashqai, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. В российском представительстве Renault уверены, что появление Arkana в парке прокатной компании поможет потенциальным покупателям из разных регионов страны поближе познакомиться с новинкой.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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