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26 августа 2019, 12:10

Кроссовер Renault Arkana обошел по продажам Koleos

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Фото Renault
В июле российские дилеры Renault реализовали 11,8 тыс. автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее. Основную прибавку обеспечила новинка марки – купеобразный кроссовер Arkana.
Кроссовер Renault Arkana обошел по продажам Koleos

Фото: Renault

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Официальный старт продаж Renault Arkana был дан 5 июля, хотя еще в конце мая дилеры начали принимать предварительные заказы на автомобили в лимитированной комплектации Edition One по цене от 1 419 900 рублей. Первую партию из 100 автомобилей раскупили за несколько часов.

По итогам июля дилеры реализовали 1 637 экземпляров Renault Arkana, что позволило новинке сразу же войти в российский ТОП-5 самых продаваемых моделей марки. По данным аналитического агентства «Автостат», выше «Арканы» оказались только Logan (2 753 экз., +15%), Duster (2 690 экз., -11%), Kaptur (2 226 экз., +19%) и Sandero (2 163 экз., -25%). Если сравнивать продажи Arkana с другими кроссоверами, то спрос на новинку находится на уровне Nissan Qashqai (1 660 экз.), Hyundai Tucson (1 642 экз.) и Chevrolet Niva (1 614 экз.).

Сейчас покупатели могут выбирать из четырех комплектаций, двух бензиновых моторов (114 л.с. и 150 л.с.), трех коробок передач (5- или 6-ступенчатая механика или вариатор CVT) и двух типов привода (передний или полный). Цены начинаются от 1 015 000 рублей. За топовую полноприводную версию придется заплатить 1 524 990 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
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Кроссовер Renault Arkana обошел по продажам Koleos
{{material_126918}}Официальный старт продаж Renault Arkana был дан 5 июля, хотя еще в конце мая дилеры начали принимать предварительные заказы на автомобили в лимитированной комплектации Edition One по цене от 1 419 900 рублей. Первую партию из 100 автомобилей раскупили за несколько часов.По итогам июля дилеры реализовали 1 637 экземпляров Renault Arkana, что позволило новинке сразу же войти в российский ТОП-5 самых продаваемых моделей марки. По данным аналитического агентства «Автостат», выше «Арканы» оказались только Logan (2 753 экз., +15%), Duster (2 690 экз., -11%), Kaptur (2 226 экз., +19%) и Sandero (2 163 экз., -25%). Если сравнивать продажи Arkana с другими кроссоверами, то спрос на новинку находится на уровне Nissan Qashqai (1 660 экз.), Hyundai Tucson (1 642 экз.) и Chevrolet Niva (1 614 экз.).Сейчас покупатели могут выбирать из четырех комплектаций, двух бензиновых моторов (114 л.с. и 150 л.с.), трех коробок передач (5- или 6-ступенчатая механика или вариатор CVT) и двух типов привода (передний или полный). Цены начинаются от 1 015 000 рублей. За топовую полноприводную версию придется заплатить 1 524 990 рублей.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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