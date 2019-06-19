19 июня 2019, 16:57
Кроссовер Renault Triber – маленький, но семиместный
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Компания Renault представила новый компактный кроссовер Triber. Новинка может вместить до 7 человек, а в пятиместной модификации отличается самым большим багажником в классе. Renault Triber разработан специально для индийского рынка.
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Передняя часть Renault Triber выполнена в стиле Kwid с крупным логотипом марки на решетке радиатора и тонкими полосками ходовых огней под фарами головного света. Сзади кроссовер удивительно напоминает Ford EcoSport. Интерьер получился относительно минималистичным. При этом на передней панели красуется большой сенсорный экран медиасистемы, который, вероятно, предложат покупателям топовых комплектаций.
Новый кроссовер получил безальтернативный 1,0-литровый бензиновый двигатель, который выдает 73 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Не самые впечатляющие показатели, однако они вполне отвечают запросам индийских покупателей. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной «коробкой» того же диапазона.
В Renault возлагают большие надежды на новый Triber. У компактного 7-местного кроссовера в Индии нет прямых конкурентов и он должен помочь марке в течение ближайших трех лет увеличить продажи до 200 тысяч автомобилей в год. Продажи в стартуют во второй половине 2019 года. Сборку Renault Triber наладят на заводе в индийском городе Ченнаи.
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