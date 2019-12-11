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11 декабря 2019, 17:16

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

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Фото: Skoda
Компания Skoda подробно рассказала о компактном кроссовере Skoda Karoq для российского рынка. На первом этапе предложат версию со 150-сильным бензиновым турбомотором TSI по цене от 1,5 млн рублей. В следующем году появятся более доступные кроссоверы с 1,6-литровым «атмосферником» MPI.
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
Skoda Karoq
Выпускается с 2017 г.
Отзывов: 6
Компактному кроссоверу Skoda Karoq потребовалось более двух лет, чтобы добраться до России. В модельном ряду чешской марки он занял место Yeti. Автомобиль построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. Габаритная длина автомобиля составляет 4 382 мм, ширина — 1 841 мм, а высота — 1 605 мм. Таким образом, он попадает в компанию к Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Renault Kaptur.

В моторную гамму войдут хорошо знакомые российским автолюбителям двигатели концерна Volkswagen Group: турбированный 1,4 TSI (150 сил) и 1,6 MPI (110 сил). На первом этапе Skoda Karoq будет продаваться только в варианте с наддувным мотором, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Этот же агрегат сочетается с 6-ступенчатым «роботом» и приводом 4x4. Более доступная версия с 1.6 MPI и «механикой», как и полноприводный Karoq, выйдут на рынок во второй половине 2020 года.

C учетом особенностей эксплуатации в России Karoq получил пакет для плохих дорог, который подразумевает пластиковую защиту от механических повреждений двигателя, электропроводки, части днища и трубок тормозных контуров. Все кроссоверы уже в «базе» оснащаются подогревом передних сидений. В более «богатых» комплектациях обогревается также задние сидения, руль и ветровое стекло. За доплату можно докупить автономный отопитель с возможностью дистанционного запуска.

Стандартно Karoq имеет медисистему Swing с 6,5-дюймовым экраном и восемью динамиками, которую за доплату можно дополнить функционалом SmartLink, совместимым с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Топовая версия получила мультимедийку Bolero с 9-дюймовым тачскрином, USB-портами, слотом для SD-карт и Bluetooth.

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За безопасность отвечают не менее 6 подушек: две фронтальные, две боковые передние и две шторки. В топовом исполнении их количество возрастает до девяти – добавляются подушки для коленей водителя и пара боковых для пассажиров второго ряда. Кроме того, для Karoq доступны электронные ассистенты: выезд с парковки задним ходом, автоматическое экстренное торможение, адаптивный «круиз», удержание в полосе и автоматический дальний свет.

Среди «умных» опций Simpy Clever покупателям предложат сетки для багажа, скребок для льда на лючке топливного бака, упрощающие открытие бутылок одной рукой «пупырчатые» донышки подстаканников Easy-Open, контейнеры для мусора в дверях и держатель для планшетов в откидном подлокотнике заднего дивана.

Skoda Karoq получит три стандартные комплектации: Active, Ambition и Style. Кроссовер с 1,4 TSI, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом в средней Ambition оценили в 1 515 000 рублей. Первые экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в начале следующего года. В середине 2020-го на рынок выйдут более доступные версии с «атмосферником» и МКПП в исполнении Active. Для сравнения «старший» Kodiaq калужской сборки в базовой комплектации Active со 125-сильным TSI и МКПП сейчас стоит от 1 457 000 рублей; а в средней Ambition со 150-сильным мотором и DSG-6 - от 1 890 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
{{model_no_show_6342}}Компактному кроссоверу Skoda Karoq потребовалось более двух лет, чтобы добраться до России. В модельном ряду чешской марки он занял место Yeti. Автомобиль построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. Габаритная длина автомобиля составляет 4 382 мм, ширина — 1 841 мм, а высота — 1 605 мм. Таким образом, он попадает в компанию к Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Renault Kaptur.В моторную гамму войдут хорошо знакомые российским автолюбителям двигатели концерна Volkswagen Group: турбированный 1,4 TSI (150 сил) и 1,6 MPI (110 сил). На первом этапе Skoda Karoq будет продаваться только в варианте с наддувным мотором, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Этот же агрегат сочетается с 6-ступенчатым «роботом» и приводом 4x4. Более доступная версия с 1.6 MPI и «механикой», как и полноприводный Karoq, выйдут на рынок во второй половине 2020 года.C учетом особенностей эксплуатации в России Karoq получил пакет для плохих дорог, который подразумевает пластиковую защиту от механических повреждений двигателя, электропроводки, части днища и трубок тормозных контуров. Все кроссоверы уже в «базе» оснащаются подогревом передних сидений. В более «богатых» комплектациях обогревается также задние сидения, руль и ветровое стекло. За доплату можно докупить автономный отопитель с возможностью дистанционного запуска.Стандартно Karoq имеет медисистему Swing с 6,5-дюймовым экраном и восемью динамиками, которую за доплату можно дополнить функционалом SmartLink, совместимым с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Топовая версия получила мультимедийку Bolero с 9-дюймовым тачскрином, USB-портами, слотом для SD-карт и Bluetooth.{{material_128367}}За безопасность отвечают не менее 6 подушек: две фронтальные, две боковые передние и две шторки. В топовом исполнении их количество возрастает до девяти – добавляются подушки для коленей водителя и пара боковых для пассажиров второго ряда. Кроме того, для Karoq доступны электронные ассистенты: выезд с парковки задним ходом, автоматическое экстренное торможение, адаптивный «круиз», удержание в полосе и автоматический дальний свет.Среди «умных» опций Simpy Clever покупателям предложат сетки для багажа, скребок для льда на лючке топливного бака, упрощающие открытие бутылок одной рукой «пупырчатые» донышки подстаканников Easy-Open, контейнеры для мусора в дверях и держатель для планшетов в откидном подлокотнике заднего дивана.Skoda Karoq получит три стандартные комплектации: Active, Ambition и Style. Кроссовер с 1,4 TSI, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом в средней Ambition оценили в 1 515 000 рублей. Первые экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в начале следующего года. В середине 2020-го на рынок выйдут более доступные версии с «атмосферником» и МКПП в исполнении Active. Для сравнения «старший» Kodiaq калужской сборки в базовой комплектации Active со 125-сильным TSI и МКПП сейчас стоит от 1 457 000 рублей; а в средней Ambition со 150-сильным мотором и DSG-6 - от 1 890 000 рублей.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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