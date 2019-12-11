11 декабря 2019, 17:16
Кроссовер Skoda Karoq стоит минимум 1 515 000 рублей
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Фото: Skoda
Компания Skoda подробно рассказала о компактном кроссовере Skoda Karoq для российского рынка. На первом этапе предложат версию со 150-сильным бензиновым турбомотором TSI по цене от 1,5 млн рублей. В следующем году появятся более доступные кроссоверы с 1,6-литровым «атмосферником» MPI.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Skoda Karoq
Выпускается с 2017 г.
Отзывов: 6
В моторную гамму войдут хорошо знакомые российским автолюбителям двигатели концерна Volkswagen Group: турбированный 1,4 TSI (150 сил) и 1,6 MPI (110 сил). На первом этапе Skoda Karoq будет продаваться только в варианте с наддувным мотором, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Этот же агрегат сочетается с 6-ступенчатым «роботом» и приводом 4x4. Более доступная версия с 1.6 MPI и «механикой», как и полноприводный Karoq, выйдут на рынок во второй половине 2020 года.
C учетом особенностей эксплуатации в России Karoq получил пакет для плохих дорог, который подразумевает пластиковую защиту от механических повреждений двигателя, электропроводки, части днища и трубок тормозных контуров. Все кроссоверы уже в «базе» оснащаются подогревом передних сидений. В более «богатых» комплектациях обогревается также задние сидения, руль и ветровое стекло. За доплату можно докупить автономный отопитель с возможностью дистанционного запуска.
Стандартно Karoq имеет медисистему Swing с 6,5-дюймовым экраном и восемью динамиками, которую за доплату можно дополнить функционалом SmartLink, совместимым с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Топовая версия получила мультимедийку Bolero с 9-дюймовым тачскрином, USB-портами, слотом для SD-карт и Bluetooth.
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Skoda Karoq получит три стандартные комплектации: Active, Ambition и Style. Кроссовер с 1,4 TSI, 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом в средней Ambition оценили в 1 515 000 рублей. Первые экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в начале следующего года. В середине 2020-го на рынок выйдут более доступные версии с «атмосферником» и МКПП в исполнении Active. Для сравнения «старший» Kodiaq калужской сборки в базовой комплектации Active со 125-сильным TSI и МКПП сейчас стоит от 1 457 000 рублей; а в средней Ambition со 150-сильным мотором и DSG-6 - от 1 890 000 рублей.
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Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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