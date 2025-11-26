Щедрый подарок от Tenet: пока все дорожает, популярный кроссовер T7 получил скидку

Кроссовер Tenet T7 подешевел вопреки рыночным тенденциям в России

В России изменились цены на кроссовер. Один популярный бренд пошел против тренда. Компания объявила о прямой скидке. Стоимость модели заметно снизилась. Это предложение выглядит очень щедрым. Узнайте все подробности такой щедрости.

В России изменились цены на кроссовер. Один популярный бренд пошел против тренда. Компания объявила о прямой скидке. Стоимость модели заметно снизилась. Это предложение выглядит очень щедрым. Узнайте все подробности такой щедрости.

Российский автомобильный рынок в конце 2025 года продолжает демонстрировать стабильный рост цен. Большинство автопроизводителей пересматривают прайс-листы в сторону увеличения и сворачивают дисконтные программы. На этом фоне новость от марки Tenet, которая быстро набрала популярность благодаря техническому родству с моделями Chery, выглядит настоящим исключением из правил.

Речь идет о популярном кроссовере Tenet T7. Как стало известно, на эту модель теперь распространяется прямая скидка в размере 50 тысяч рублей. Сумма может показаться не слишком внушительной, однако в текущих реалиях, когда бонусы и акции становятся редкостью, такой шаг выглядит весьма щедрым. С учетом нового предложения, стоимость автомобиля теперь варьируется в диапазоне от 2,63 до 3,03 млн рублей.

Напомним, технически Tenet T7 представляет собой хорошо сбалансированный автомобиль. Под капотом у него установлен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Покупателям доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии, что позволяет выбрать оптимальный вариант для разных условий эксплуатации.

Интересно, что снижение цены - не единственное изменение, коснувшееся модели. По информации издания «Российская Газета», одновременно с введением скидки из продажи исчезла самая дорогая комплектация Tenet T7 Ultra 4WD. Ранее за эту версию просили 3,23 млн рублей. Официальных комментариев о причинах вывода топового исполнения пока не поступало, но можно предположить, что компания решила сосредоточиться на более массовых и доступных вариантах кроссовера.

Действия Tenet особенно контрастируют с политикой других брендов. Например, не так давно заметно подорожал кроссовер Jetour Dashing, чья начальная стоимость подскочила сразу на 350 000 рублей. Такая разница в стратегиях показывает, что борьба за покупателя на российском рынке обостряется. Tenet, очевидно, делает ставку на увеличение своей доли за счет более агрессивной ценовой политики, что может принести свои плоды в долгосрочной перспективе.