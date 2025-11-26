Щедрый подарок от Tenet: пока все дорожает, популярный кроссовер T7 получил скидку

26 ноября 2025, 11:59
Кроссовер Tenet T7 подешевел вопреки рыночным тенденциям в России
Кроссовер Tenet T7 подешевел вопреки рыночным тенденциям в России
В России изменились цены на кроссовер. Один популярный бренд пошел против тренда. Компания объявила о прямой скидке. Стоимость модели заметно снизилась. Это предложение выглядит очень щедрым. Узнайте все подробности такой щедрости.
Российский автомобильный рынок в конце 2025 года продолжает демонстрировать стабильный рост цен. Большинство автопроизводителей пересматривают прайс-листы в сторону увеличения и сворачивают дисконтные программы. На этом фоне новость от марки Tenet, которая быстро набрала популярность благодаря техническому родству с моделями Chery, выглядит настоящим исключением из правил.
Речь идет о популярном кроссовере Tenet T7. Как стало известно, на эту модель теперь распространяется прямая скидка в размере 50 тысяч рублей. Сумма может показаться не слишком внушительной, однако в текущих реалиях, когда бонусы и акции становятся редкостью, такой шаг выглядит весьма щедрым. С учетом нового предложения, стоимость автомобиля теперь варьируется в диапазоне от 2,63 до 3,03 млн рублей.
Напомним, технически Tenet T7 представляет собой хорошо сбалансированный автомобиль. Под капотом у него установлен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Покупателям доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии, что позволяет выбрать оптимальный вариант для разных условий эксплуатации.
Интересно, что снижение цены - не единственное изменение, коснувшееся модели. По информации издания «Российская Газета», одновременно с введением скидки из продажи исчезла самая дорогая комплектация Tenet T7 Ultra 4WD. Ранее за эту версию просили 3,23 млн рублей. Официальных комментариев о причинах вывода топового исполнения пока не поступало, но можно предположить, что компания решила сосредоточиться на более массовых и доступных вариантах кроссовера.
Действия Tenet особенно контрастируют с политикой других брендов. Например, не так давно заметно подорожал кроссовер Jetour Dashing, чья начальная стоимость подскочила сразу на 350 000 рублей. Такая разница в стратегиях показывает, что борьба за покупателя на российском рынке обостряется. Tenet, очевидно, делает ставку на увеличение своей доли за счет более агрессивной ценовой политики, что может принести свои плоды в долгосрочной перспективе.
Похожие материалы Тенет
-
03.11.2025, 18:13
Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее на 50 тысяч рублей
В России изменились цены на новый кроссовер. Модель калужской сборки стала более доступной. Производитель объявил о специальном предложении. Скидка действует на все комплектации автомобиля. Узнайте подробности выгодной покупки прямо сейчас.Читать далее
-
29.10.2025, 13:13
Российский кроссовер Tenet T7 обзавелся полным приводом и новой ценой
Новый российский бренд расширяет линейку. Популярный кроссовер получил важную опцию. Теперь модель доступна с полным приводом. Комплектация стала богаче, а цена изменилась. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 11:10
В сентябре 2025 года цены на авто изменились у 13 брендов
В сентябре 2025 года на рынке произошли перемены. Некоторые бренды скорректировали стоимость своих моделей. Изменения затронули как снижение, так и рост цен. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:31
Новый бренд Tenet стремительно завоевывает рынок заменяя собой автомобили Chery
В России появился новый автомобильный бренд. Его продажи показывают невероятный рост. Машины активно покупают частные лица. Корпоративные клиенты тоже проявляют интерес. Что это за марка и в чем секрет?Читать далее
-
28.08.2025, 11:28
Кроссоверы Tenet T7 калужской сборки появились в автосалонах: раскрыты цены и отличия от донора Chery Tiggo 7L
В дилерские центры России начали поступать кроссоверы Tenet T7, собранные на калужском заводе «АГР Холдинг». Новинка является аналогом Chery Tiggo 7L, но имеет отличия в кредитных программах. Стали известны официальные цены и комплектации автомобиля, который уже доступен для покупки.Читать далее
-
22.08.2025, 08:17
В России стартовали продажи нового кроссовера Tenet T7 калужской сборки: объявлены официальные цены и комплектации
В России начались продажи нового кроссовера Tenet T7, выпускаемого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель, созданная на платформе Chery Tiggo 7L, предлагается с турбомотором 1.6 на 150 л.с. и «роботом». Стартовая цена составляет 2,68 млн рублей. Узнайте все о комплектациях и оснащении новинки.Читать далее
-
19.08.2025, 10:14
Российский бренд TENET начал массовую сборку автомобилей на заводе в Калуге
На калужском предприятии «АГР холдинг» стартовало серийное производство автомобилей под маркой TENET. За июнь-июль 2025 года выпущено более 2,5 тысяч машин, но в свободную продажу новинки пока не поступили. Рассказываем, что известно о запуске и перспективах бренда.Читать далее
-
09.08.2025, 14:07
В России представили новый кроссовер Tenet T7 калужской сборки, который оказался копией популярной китайской модели Chery.
Российская марка Tenet расширяет модельный ряд кроссовером T7, сборка которого налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Новинка является практически точной копией Chery Tiggo 7L, отличаясь лишь эмблемами. Разбираемся в оснащении, технических характеристиках и перспективах модели на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
03.11.2025, 18:13
Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее на 50 тысяч рублей
В России изменились цены на новый кроссовер. Модель калужской сборки стала более доступной. Производитель объявил о специальном предложении. Скидка действует на все комплектации автомобиля. Узнайте подробности выгодной покупки прямо сейчас.Читать далее
-
29.10.2025, 13:13
Российский кроссовер Tenet T7 обзавелся полным приводом и новой ценой
Новый российский бренд расширяет линейку. Популярный кроссовер получил важную опцию. Теперь модель доступна с полным приводом. Комплектация стала богаче, а цена изменилась. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 11:10
В сентябре 2025 года цены на авто изменились у 13 брендов
В сентябре 2025 года на рынке произошли перемены. Некоторые бренды скорректировали стоимость своих моделей. Изменения затронули как снижение, так и рост цен. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:31
Новый бренд Tenet стремительно завоевывает рынок заменяя собой автомобили Chery
В России появился новый автомобильный бренд. Его продажи показывают невероятный рост. Машины активно покупают частные лица. Корпоративные клиенты тоже проявляют интерес. Что это за марка и в чем секрет?Читать далее
-
28.08.2025, 11:28
Кроссоверы Tenet T7 калужской сборки появились в автосалонах: раскрыты цены и отличия от донора Chery Tiggo 7L
В дилерские центры России начали поступать кроссоверы Tenet T7, собранные на калужском заводе «АГР Холдинг». Новинка является аналогом Chery Tiggo 7L, но имеет отличия в кредитных программах. Стали известны официальные цены и комплектации автомобиля, который уже доступен для покупки.Читать далее
-
22.08.2025, 08:17
В России стартовали продажи нового кроссовера Tenet T7 калужской сборки: объявлены официальные цены и комплектации
В России начались продажи нового кроссовера Tenet T7, выпускаемого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель, созданная на платформе Chery Tiggo 7L, предлагается с турбомотором 1.6 на 150 л.с. и «роботом». Стартовая цена составляет 2,68 млн рублей. Узнайте все о комплектациях и оснащении новинки.Читать далее
-
19.08.2025, 10:14
Российский бренд TENET начал массовую сборку автомобилей на заводе в Калуге
На калужском предприятии «АГР холдинг» стартовало серийное производство автомобилей под маркой TENET. За июнь-июль 2025 года выпущено более 2,5 тысяч машин, но в свободную продажу новинки пока не поступили. Рассказываем, что известно о запуске и перспективах бренда.Читать далее
-
09.08.2025, 14:07
В России представили новый кроссовер Tenet T7 калужской сборки, который оказался копией популярной китайской модели Chery.
Российская марка Tenet расширяет модельный ряд кроссовером T7, сборка которого налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Новинка является практически точной копией Chery Tiggo 7L, отличаясь лишь эмблемами. Разбираемся в оснащении, технических характеристиках и перспективах модели на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
- 2 817 200 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 650 000 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 862 500 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 630 000 РTENET T7 2025 в Москве
- 3 061 900 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 897 500 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 350 000 РTENET T7 2025 в Москве
- 2 832 300 РTENET T7 2025 в Москве
- 3 030 300 РTENET T7 2025 в Москве
- 4 880 000 РTENET T7 2025 в Москве