Кроссовер Tesla удивил всех на «лосином тесте»: это новый рекорд (видео)
Испытания Model Y начали со скорости 73 км/ч. Кроссовер прекрасно справился с задачей объехать внезапно выскочившее на дорогу животное. Скорость Model Y постепенно увеличивали пока не достигли 83 км/ч. Причем эксперимент удалось повторить двум разным водителям. Прежде такого показателя сумел достичь только лифтбек Tesla Model 3, но от более высокого кроссовера не ожидали столь же великолепной управляемости и устойчивости.
Для сравнения, более спортивный купе-седан Mercedes-Benz CLA нового поколения сумел пройти тест только на 66 км/ч, а возможности «заряженного» BMW M4 ограничились на 76 км/ч.
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