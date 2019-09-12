12 сентября 2019, 11:10
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел на 80 000 рублей
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Базовая цена кроссовера Toyota RAV4 в одной из комплектаций снизилась сразу на 80 000 рублей. Теперь полноприводный RAV4 в комплектации «Престиж Safety» стоит минимум 2,1 млн рублей. И это без учета специальных скидок и предложений.
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Одновременно до конца сентября российский офис Toyota объявил о сезонных скидках на свои модели. Наибольшую выгоду могут получить покупатели внедорожников Land Crusier 200 и Land Cruiser Prado – до 450 000 рублей. Клиенты, остановившие свой выбор на кроссоверах RAV4, могут рассчитывать на скидку в размере до 200 000 рублей при покупке по трейд-ин. Кроме того, процентная ставка при покупке в кредит снижена до 4% годовых. А на дизельные Toyota RAV4 предлагается скидка 50 000 рублей от базовой цены.
Выпуск кроссоверов RAV4 текущего поколения на петербургском заводе Toyota завершается 1 октября 2019 года. После модернизации конвейера здесь приступят к сборке автомобилей новой генерации. Напомним, впервые «пятый» RAV4 показали публике в апреле 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Новинка доберется до России только с бензиновыми двигателями, дизельных версий не предвидится. Покупатели смогут выбирать между 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 200 л.с. Младший агрегат будет работать в паре с вариатором, а 200-сильный – с новым 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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