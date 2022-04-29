Кроссовер Volkswagen Taos провалил краш-тест
Фото: Volkswagen
Кроме того, у экспертов возникли претензии к работе фар головного света. В двух из трех рассмотренных комплектаций фары недостаточно хорошо освещали дорогу, особенно в поворотах, что не могло не сказаться на безопасности водителя и пассажиров.
Во всех остальных испытаниях кроссовер показал хорошие результаты. Также эксперты по достоинству оценили работу электронных ассистентов, включая систему предотвращения фронтальных столкновений и функцию распознавания пешеходов. К сожалению, IIHS пока не опубликовал ни фото, ни видео с краш-тестов.
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