23 ноября 2026, 10:01
Новый бренд Votour выходит на российский рынок: первая модель V5 станет локализованной версией Jetour Dashing
Новый бренд Votour выходит на российский рынок: первая модель V5 станет локализованной версией Jetour Dashing
Продажи первого кроссовера марки Votour официально стартуют в России. V5 предложат в комплектациях «Комфорт» за 2 650 000 рублей и «Престиж» за 2 870 000 рублей; производство модели организовано в Сестрорецке.
На российском авторынке появляется очередной совместный проект — марка Votour, созданная холдингом «АГР» и компанией Defetoo. Первая модель бренда, кроссовер V5, представляет собой переименованный и локализованный Jetour Dashing. Продажи автомобиля в дилерских центрах стартуют в 2026 году. На старте предложены две комплектации — «Комфорт» и «Престиж».
Votour V5 производится в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Ранее на этом заводе выпускали Solaris, а до 2022 года — автомобили Hyundai и Kia. Силовая установка полностью унифицирована с Jetour Dashing: обе версии оснащены бензиновым рядным четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра с индексом SQRE4T15C. Агрегат развивает 147 л. с. и 210 Н·м, работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний. По данным «Авторевю», разгон до 100 км/ч занимает 11,7 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч, средний расход топлива — около 8 л на 100 км.
Начальная версия «Комфорт» стоит 2 649 900 рублей без учета особенностей и особых предложений. В оснащение включены кондиционер, обогрев и вентиляция передних сидений, а также электрорегулировки. Есть обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида, бесключевой доступ и круиз-контроль.
Предусмотрены задние датчики парковки, 8-дюймовая цифровая приборная панель и экран диагональю 12,8 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Версию «Престиж» оценили в 2 869 900 рублей. Разница с границей составляет 220 000 рублей. Более старая комплектация дополнительно включает обогрев задних сидений, камеру кругового обзора и электропривод дверей багажника.
Votour — совместный проект российского холдинга «АГР» и мощной компании Defetoo. Марка создана для производства и продажи автомобилей из ассортимента концерна Chery. Ранее по такой же схеме появились Тенет и Тенет Плюс, затем Джеланд и Эстео.
Габариты кроссовера Votour: длина — 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2720 мм. Паспортный дорожный просвет равен 190 мм. V5 получил полностью независимую подвеску: спереди установлены стойки МакФерсон, сзади — многорычажные конструкции. Автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесами. Объем топливного бака — 57 литров.
Почему же локализованный Votour V5 может стать бестселлером российского рынка
У локализованного Votour V5 есть несколько весомых аргументов в пользу высокого спроса. Во-первых, цена: начальная комплектация «Комфорт» стоит 2 649 900 рублей, а разница с версией «Престиж» составляет 220 000 рублей — при этом уже в базе есть вентиляция передних сидений, обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида, круиз-контроль и экран 12,8 дюйма с Android Auto и Apple CarPlay, что делает предложение конкурентным в массовом сегменте.
Во-вторых, локализация производства в Сестрорецке под Санкт-Петербургом на заводе с опытом выпуска Solaris, а ранее Hyundai и Kia, снижает логистические издержки и риски поставок.
В-третьих, унификация с Jetour Dashing — известная платформа, проверенный турбомотор SQRE4T15C объемом 1,5 литра (147 л. с. и 210 Н·м) и роботизированная коробка — упрощает сервис и повышает доверие покупателей.
В-четвертых, бренд опирается на ассортимент концерна Chery и схему, уже опробованную на Тенет, Джеланд и Эстео, что говорит о готовой дилерской и сервисной сети.
Наконец, габариты (4590×1900×1685 мм, база 2720 мм), дорожный просвет 190 мм, независимая подвеска и 19-дюймовые колеса соответствуют запросам покупателей кроссоверов в этом классе. В совокупности эти факторы формируют предпосылки для высокого спроса, хотя окончательный вывод можно будет сделать только по фактическим продажам после старта в 2026 году.
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