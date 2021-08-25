Кроссоверов Volkswagen становится все больше: первое изображение новой модели
Известно, что разработка Volkswagen ID.1 и ID.2 идет полным ходом. «Малышей» построят на упрощенной электрической платформе MEB Entry. Впоследствии она ляжет в основу компактных моделей Skoda и Seat. Самые маленькие модели ID-линейки предназначены, в первую очередь, для рынков, где автомобили с двигателями внутреннего сгорания находятся под угрозой запрета. Так, в Великобритании запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами вступает в силу в 2030 году, а в Евросоюзе – в 2035 году.
Ожидается, что габаритная длина Volkswagen ID.2 будет примерно, как у T-Cross, а салон – таким же вместительным, как у T-Roc. Емкости батареи (от 30 до 45 кВт-ч) должно хватать для комфортных ежедневных поездок по городу. Кроссовер получит один электромотор и передний привод.
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