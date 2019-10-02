2 октября 2019, 13:42
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M «разогрели» до 625 сил
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Фото: BMW
Компания BMW представила еще более мощную версию Competition для «заряженных» кроссоверов X5 M и X6 M. Автомобили 4,4-литровая битурбо «восьмерка» выдает теперь 625 л.с. и 750 Нм максимального крутящего момента.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Но мощность – не единственное, что изменилось в версии Competition. Автомобили получили адаптивную М подвеску с активными стабилизаторами, перенастроенное рулевое управление и более эффективные тормоза: 395-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые диски сзади. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport.
В дизайне появились спортивные акценты из арсенала М каталога: новая решетка радиатора, аэродинамические боковые зеркала, увеличенные воздухозаборники. Интерьер украшен контрастной кожей, карбоновыми вставками и фирменными накладками на пороги. Как и менее мощные М-версии, кроссоверы оснащены цифровой приборной панелью Live Cockpit Professional и 12,3-дюймовым экраном новой медиасистемы iDrive. Продажи в США стартуют весной 2020 года. Цена Competition окажется примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению со стандартной версией X5 M и X6 M.
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
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