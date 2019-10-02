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2 октября 2019, 13:42

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M «разогрели» до 625 сил

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Фото: BMW
Компания BMW представила еще более мощную версию Competition для «заряженных» кроссоверов X5 M и X6 M. Автомобили 4,4-литровая битурбо «восьмерка» выдает теперь 625 л.с. и 750 Нм максимального крутящего момента.
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил

Фото: BMW

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M разогрели до 625 сил
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В семействе мощных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M пополнение. Если раньше 4,4-литровый битурбо V8 выдавал 607 сил и 750 Нм момента, то в версии Competition отдачу мотора форсировали до 625 лошадиных сил. В результате с места до «сотни» кроссоверы со стандартной 8-диапазонной автоматической коробкой передач смогут разогнаться на 0,1 секунды быстрее – за 3,8 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Но с опциональным пакетом M Driver отсечку можно отодвинуть до 285 км/ч. Кроме того, покупателям в США обещают сертификат в одну из школ вождения BMW Performance Center, чтобы они смогли научиться грамотно управлять таким солидным «табуном» под капотом.

Но мощность – не единственное, что изменилось в версии Competition. Автомобили получили адаптивную М подвеску с активными стабилизаторами, перенастроенное рулевое управление и более эффективные тормоза: 395-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые диски сзади. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport.

В дизайне появились спортивные акценты из арсенала М каталога: новая решетка радиатора, аэродинамические боковые зеркала, увеличенные воздухозаборники. Интерьер украшен контрастной кожей, карбоновыми вставками и фирменными накладками на пороги. Как и менее мощные М-версии, кроссоверы оснащены цифровой приборной панелью Live Cockpit Professional и 12,3-дюймовым экраном новой медиасистемы iDrive. Продажи в США стартуют весной 2020 года. Цена Competition окажется примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению со стандартной версией X5 M и X6 M.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X6M
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
юнус
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Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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Кроссоверы BMW X5 M и X6 M «разогрели» до 625 сил
{{material_123571}}В семействе мощных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M пополнение. Если раньше 4,4-литровый битурбо V8 выдавал 607 сил и 750 Нм момента, то в версии Competition отдачу мотора форсировали до 625 лошадиных сил. В результате с места до «сотни» кроссоверы со стандартной 8-диапазонной автоматической коробкой передач смогут разогнаться на 0,1 секунды быстрее – за 3,8 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Но с опциональным пакетом M Driver отсечку можно отодвинуть до 285 км/ч. Кроме того, покупателям в США обещают сертификат в одну из школ вождения BMW Performance Center, чтобы они смогли научиться грамотно управлять таким солидным «табуном» под капотом.Но мощность – не единственное, что изменилось в версии Competition. Автомобили получили адаптивную М подвеску с активными стабилизаторами, перенастроенное рулевое управление и более эффективные тормоза: 395-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые диски сзади. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport.В дизайне появились спортивные акценты из арсенала М каталога: новая решетка радиатора, аэродинамические боковые зеркала, увеличенные воздухозаборники. Интерьер украшен контрастной кожей, карбоновыми вставками и фирменными накладками на пороги. Как и менее мощные М-версии, кроссоверы оснащены цифровой приборной панелью Live Cockpit Professional и 12,3-дюймовым экраном новой медиасистемы iDrive. Продажи в США стартуют весной 2020 года. Цена Competition окажется примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению со стандартной версией X5 M и X6 M.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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