Кроссоверы Chery и Exeed подготовят к летнему сезону
Фото: Exeed
Задача - предоставить клиентам возможность провести комплекс необходимых профилактических и сервисных работ перед началом летнего сезона.
Проверка включает в себя следующие пункты: рулевые тяги, рулевые наконечники; шаровые опоры; рычаги, втулки, сайлент-блоки рычагов; амортизаторы, стойки стабилизаторов; пыльники ШРУСов, амортизаторов (визуально); выхлопная система; ШРУСы, приводы, подшипники ступиц; контроль состояния замков и петель дверей; тормозные колодки, диски, шланги; колесные диски, шины, глубина протектора, давления в шинах, момент затяжки болтов крепления колес.
Запись к дилеру для проведения работ осуществляется через мобильное приложение My Chery (для владельцев кроссоверов марки) или телефону в дилерский центр.
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