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23 марта 2020, 00:14

Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?

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Фото: autoexpress.co.uk
Чего лукавить, нам, потребителям, хочется и машину иметь хорошую, и чтобы она не требовала частых заездов на АЗС. Вот только чудес не бывает: оплата горючего была, есть и будет одной из главных статей расходов на содержание автомобиля.
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: theglobeandmail.com

Тем интереснее выглядит исследование аналитического агентства «Автостат», в котором социологи постарались выявить представителей популярного у нас сегмента кроссоверов «C», обладающих минимальным «аппетитом».

По информации сотрудников агентства, исследование проводилось путем онлайн-опроса в период с октября 2018 по июль 2019 г.г. Своими мыслями поделились более 3 000 российских владельцев C-SUV. Водителям предлагался ряд параметров, которые они оценивали как подходящие (либо не подходящие) их автомобилю. Система оценок — это 5-балльная шкала, где «1» – «совершенно не соответствует указанной характеристике», а «5» – «полностью соответствует». По специальной методике полученные показатели оценки приводились к 100 баллам.

Mazda CX-5
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 579 000 до 2 497 000 Р
Под указанный сегмент подпадают кроссоверы с длиной кузова от 4382 до 4695 мм, шириной – от 1805 до 1855 мм и колёсной базой от 2638 до 2725 мм. Машины этого класса, как правило, оснащаются двигателями рабочим объемом силовых агрегатов 1,6 — 2,5 литра мощностью от 150 до 200 л.с. Сегмент, скажем так, густонаселенный, но в исследовании участвовали владельцы 15 моделей C-SUV.

Mazda CX-5

Согласно мнениям потребителей, победу одержал кроссовер Mazda CX-5; его показатель - 80,7 балла из 100 возможных. Самый востребованный автомобиль в линейке Mazda закончил 2019 год на 25 месте в списке наиболее продаваемых машин в РФ. Его владельцами стали 22,5 тыс. россиян. Сегодня рынке продаётся II поколение CX-5, которое увидело свет в 2016-м. Второе воплощение C-SUV простирается в длину на 4555 мм, из которых 2700 мм – это база колес. В ширину и высоту кроссовер достигает 1840 мм и 1670 мм соответственно. Дорожный просвет – 215 мм.

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото взято из открытых источников

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
В наших шоу-румах выставлены CX-5 с двумя атмосферными бензиновыми движками семейства Skyactiv-G на выбор. Базовым считается 2-литровый 4-цилиндровый агрегат с однорядной компоновкой, 16-ю клапанами, непосредственным впрыском и настраиваемыми фазами газораспределения. Мощность мотора -150 сил при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент - 210 Нм при 4000 об/мин. Актуальный ценник на версии с 2-литровым «Скайактивом» - 1 628 000 – 2 201 000 рублей.

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
В качестве альтернативы выступает также рядная «четверка», но с объемом цилиндров 2,5 литра. В ее активе система прямого «питания», 16-клапанный ГРМ и технология изменения фаз газораспределения. Двигатель развивает 192 л.с. при 5700 об/мин и 256 Нм доступной отдачи при 4000 об/мин. В комбинированном режиме передвижения «Си Икс Пятому» требуется от 6,2-7,3 л бензина на 100 км пробега. Стоимость «топовых» комплектаций – 2 071 000 – 2 568 000 рублей.

Toyota RAV4

На втором после «Мазды» месте с 68,3 баллов разместился собираемый в Шушарах Toyota RAV4. Автомобиль V генерации справил официальный дебют в конце марта 2018 года на международном автосалоне в Нью-Йорке; отечественные дилеры получили машину 30 октября прошлого года. Суммарные продажи «рафика» (старого и нового поколений) за 2019-й составили 30 627 ед., что соответствует 15-й строчке в ТОП-25.

Габаритные размеры спорного по своему дизайну кроссовера – 4600x1855x1690 мм. Колесная база - 2690 мм, дорожный просвет - 195 мм. Двигателей, как и в случае с «Маздой», два. Оба - бензиновые 4-цилиндровые «атмосферники» семейства Dynamic Force, работающие в цикле Аткинсона при небольших нагрузках. Моторы укомплектованы комбинированным впрыском топлива, фазовращателями на обоих распредвалах и 16-клапанным ГРМ типа DOHC с цепным приводом.

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: Toyota

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: Toyota

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: Toyota

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: Toyota

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

Фото: Toyota

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
«Младший» агрегат имеет 2 литра объема и выдает 149 л.с. при 6600 об/мин, при этом показатель пикового момента - 206 Нм при 4400-4900 об/мин. Цены стартуют с отметки 1 756 00 рублей за моноприводную версию на «механике». Модификация 4x4 с вариатором оценена в минимальные 2 087 000 – 2 290 000 рублей.

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 290 000 до 1 970 000 Р
Более производительные исполнения RAV4 оснащаются 2,5-литровым 199-сильным двигателем (при 6600 об/мин), чья тяга составляет 243 Нм при 4000-5000 об/мин. Чтобы присмотреться к такому исполнению, необходимо иметь как минимум 2 280 000 рублей. Верхняя ценовая планка за полноприводный 2,5-литровый «рафик» - 2 661 000 рублей. Таким машинам положена 8-ступенчатая автоматическая КПП. В «миксовом» режиме на каждую «сотню» пробега RAV4 в среднем расходует от 6,5 до 7,3 л бензина, в зависимости от литража.

Nissan Qashqai

Этот «питерский» парень получил в исследовании «Автостата» «бронзу» (67,5 балла) и готов похвастать результатом 25 158 реализованных в 2019-м машин, что соответствует 21 месту в списке наиболее желанных у россиян автомобилей.

Актуальное рейсталинговое II поколение Qashqai – это всего лишь 4377 мм длины, 1806 мм ширины и 1590 мм высоты. То есть Nissan - самый малогабаритный представитель нашей призовой тройки. Между колесными парами - 2646 мм, клиренс - 200 мм.

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

 

Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше
Кроссоверы C класса у кого аппетит меньше

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Альтернативный рядный «атмосферник» с 4 цилиндрами и объемом 2 литра располагает 144 л.с.  при 6000 об/минуту, потолок его крутящего момента упирается в 200 Нм при 4400 об/мин. Для этого агрегата доступны те же коробки передач, что и для турбоварианта, только с CVT состыкована еще и полноприводная трансмиссия. В случае с 6МКПП «Кашкай» расходует, в среднем, 7,7 л горючего в комбинированном цикле. Цены на 2-литровую модификацию стартуют с отметки 1 452 000 рубля и достигают 1 902 000 рублей.

Сразу за тройкой сильнейших разместились такие кроссоверы, как Subaru Forester (67,5 балла), Honda CR-V (65,8 балла), VW Tiguan (65,7 балла), Lifan X60 (64,2 балла) и т.п.

Павел Кузин
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Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Тем интереснее выглядит исследование аналитического агентства «Автостат», в котором социологи постарались выявить представителей популярного у нас сегмента кроссоверов «C», обладающих минимальным «аппетитом». По информации сотрудников агентства, исследование проводилось путем онлайн-опроса в период с октября 2018 по июль 2019 г.г. Своими мыслями поделились более 3 000 российских владельцев C-SUV. Водителям предлагался ряд параметров, которые они оценивали как подходящие (либо не подходящие) их автомобилю. Система оценок — это 5-балльная шкала, где «1» – «совершенно не соответствует указанной характеристике», а «5» – «полностью соответствует». По специальной методике полученные показатели оценки приводились к 100 баллам.{{model_v2_no_show_3039}} Под указанный сегмент подпадают кроссоверы с длиной кузова от 4382 до 4695 мм, шириной – от 1805 до 1855 мм и колёсной базой от 2638 до 2725 мм. Машины этого класса, как правило, оснащаются двигателями рабочим объемом силовых агрегатов 1,6 — 2,5 литра мощностью от 150 до 200 л.с. Сегмент, скажем так, густонаселенный, но в исследовании участвовали владельцы 15 моделей C-SUV.Mazda CX-5Согласно мнениям потребителей, победу одержал кроссовер Mazda CX-5; его показатель - 80,7 балла из 100 возможных. Самый востребованный автомобиль в линейке Mazda закончил 2019 год на 25 месте в списке наиболее продаваемых машин в РФ. Его владельцами стали 22,5 тыс. россиян. Сегодня рынке продаётся II поколение CX-5, которое увидело свет в 2016-м. Второе воплощение C-SUV простирается в длину на 4555 мм, из которых 2700 мм – это база колес. В ширину и высоту кроссовер достигает 1840 мм и 1670 мм соответственно. Дорожный просвет – 215 мм. {{gallery_901}}В наших шоу-румах выставлены CX-5 с двумя атмосферными бензиновыми движками семейства Skyactiv-G на выбор. Базовым считается 2-литровый 4-цилиндровый агрегат с однорядной компоновкой, 16-ю клапанами, непосредственным впрыском и настраиваемыми фазами газораспределения. Мощность мотора -150 сил при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент - 210 Нм при 4000 об/мин. Актуальный ценник на версии с 2-литровым «Скайактивом» - 1 628 000 – 2 201 000 рублей.{{model_v2_no_show_1308}}В качестве альтернативы выступает также рядная «четверка», но с объемом цилиндров 2,5 литра. В ее активе система прямого «питания», 16-клапанный ГРМ и технология изменения фаз газораспределения. Двигатель развивает 192 л.с. при 5700 об/мин и 256 Нм доступной отдачи при 4000 об/мин. В комбинированном режиме передвижения «Си Икс Пятому» требуется от 6,2-7,3 л бензина на 100 км пробега. Стоимость «топовых» комплектаций – 2 071 000 – 2 568 000 рублей.Toyota RAV4На втором после «Мазды» месте с 68,3 баллов разместился собираемый в Шушарах Toyota RAV4. Автомобиль V генерации справил официальный дебют в конце марта 2018 года на международном автосалоне в Нью-Йорке; отечественные дилеры получили машину 30 октября прошлого года. Суммарные продажи «рафика» (старого и нового поколений) за 2019-й составили 30 627 ед., что соответствует 15-й строчке в ТОП-25.Габаритные размеры спорного по своему дизайну кроссовера – 4600x1855x1690 мм. Колесная база - 2690 мм, дорожный просвет - 195 мм. Двигателей, как и в случае с «Маздой», два. Оба - бензиновые 4-цилиндровые «атмосферники» семейства Dynamic Force, работающие в цикле Аткинсона при небольших нагрузках. Моторы укомплектованы комбинированным впрыском топлива, фазовращателями на обоих распредвалах и 16-клапанным ГРМ типа DOHC с цепным приводом. {{gallery_1981}} «Младший» агрегат имеет 2 литра объема и выдает 149 л.с. при 6600 об/мин, при этом показатель пикового момента - 206 Нм при 4400-4900 об/мин. Цены стартуют с отметки 1 756 00 рублей за моноприводную версию на «механике». Модификация 4x4 с вариатором оценена в минимальные 2 087 000 – 2 290 000 рублей. {{model_v2_no_show_1559}}Более производительные исполнения RAV4 оснащаются 2,5-литровым 199-сильным двигателем (при 6600 об/мин), чья тяга составляет 243 Нм при 4000-5000 об/мин. Чтобы присмотреться к такому исполнению, необходимо иметь как минимум 2 280 000 рублей. Верхняя ценовая планка за полноприводный 2,5-литровый «рафик» - 2 661 000 рублей. Таким машинам положена 8-ступенчатая автоматическая КПП. В «миксовом» режиме на каждую «сотню» пробега RAV4 в среднем расходует от 6,5 до 7,3 л бензина, в зависимости от литража.Nissan QashqaiЭтот «питерский» парень получил в исследовании «Автостата» «бронзу» (67,5 балла) и готов похвастать результатом 25 158 реализованных в 2019-м машин, что соответствует 21 месту в списке наиболее желанных у россиян автомобилей. Актуальное рейсталинговое II поколение Qashqai – это всего лишь 4377 мм длины, 1806 мм ширины и 1590 мм высоты. То есть Nissan - самый малогабаритный представитель нашей призовой тройки. Между колесными парами - 2646 мм, клиренс - 200 мм.{{gallery_1454}} {{material_126144}} Бензиновая линейка моторов открывается турбированным агрегатом DIG-T. При «детском» литраже в 1,2 литра удалось снять 115 сил (при 4500 об/мин). В арсенале движка - система непосредственного впрыска топлива, тяговый момент в 190 Нм при 2000 об/мин. В городских условиях такой кроссовер потребляет 6,6-7,8 л, на трассе все интереснее – 5,1-5,3 л/100 км, в смешанном режиме – 5,6-6,2 л. За комплектацию с «механикой» дилеры сегодня просят от 1 319 000 рублей, с вариатором – от 1 380 000 до 1 525 000 рублей. Альтернативный рядный «атмосферник» с 4 цилиндрами и объемом 2 литра располагает 144 л.с.  при 6000 об/минуту, потолок его крутящего момента упирается в 200 Нм при 4400 об/мин. Для этого агрегата доступны те же коробки передач, что и для турбоварианта, только с CVT состыкована еще и полноприводная трансмиссия. В случае с 6МКПП «Кашкай» расходует, в среднем, 7,7 л горючего в комбинированном цикле. Цены на 2-литровую модификацию стартуют с отметки 1 452 000 рубля и достигают 1 902 000 рублей.Сразу за тройкой сильнейших разместились такие кроссоверы, как Subaru Forester (67,5 балла), Honda CR-V (65,8 балла), VW Tiguan (65,7 балла), Lifan X60 (64,2 балла) и т.п.
2020-03-23
Автор: Павел Кузин
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