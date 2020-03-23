Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
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Фото: theglobeandmail.com
Тем интереснее выглядит исследование аналитического агентства «Автостат», в котором социологи постарались выявить представителей популярного у нас сегмента кроссоверов «C», обладающих минимальным «аппетитом».
По информации сотрудников агентства, исследование проводилось путем онлайн-опроса в период с октября 2018 по июль 2019 г.г. Своими мыслями поделились более 3 000 российских владельцев C-SUV. Водителям предлагался ряд параметров, которые они оценивали как подходящие (либо не подходящие) их автомобилю. Система оценок — это 5-балльная шкала, где «1» – «совершенно не соответствует указанной характеристике», а «5» – «полностью соответствует». По специальной методике полученные показатели оценки приводились к 100 баллам.
Mazda CX-5
Согласно мнениям потребителей, победу одержал кроссовер Mazda CX-5; его показатель - 80,7 балла из 100 возможных. Самый востребованный автомобиль в линейке Mazda закончил 2019 год на 25 месте в списке наиболее продаваемых машин в РФ. Его владельцами стали 22,5 тыс. россиян. Сегодня рынке продаётся II поколение CX-5, которое увидело свет в 2016-м. Второе воплощение C-SUV простирается в длину на 4555 мм, из которых 2700 мм – это база колес. В ширину и высоту кроссовер достигает 1840 мм и 1670 мм соответственно. Дорожный просвет – 215 мм.
Toyota RAV4
На втором после «Мазды» месте с 68,3 баллов разместился собираемый в Шушарах Toyota RAV4. Автомобиль V генерации справил официальный дебют в конце марта 2018 года на международном автосалоне в Нью-Йорке; отечественные дилеры получили машину 30 октября прошлого года. Суммарные продажи «рафика» (старого и нового поколений) за 2019-й составили 30 627 ед., что соответствует 15-й строчке в ТОП-25.
Габаритные размеры спорного по своему дизайну кроссовера – 4600x1855x1690 мм. Колесная база - 2690 мм, дорожный просвет - 195 мм. Двигателей, как и в случае с «Маздой», два. Оба - бензиновые 4-цилиндровые «атмосферники» семейства Dynamic Force, работающие в цикле Аткинсона при небольших нагрузках. Моторы укомплектованы комбинированным впрыском топлива, фазовращателями на обоих распредвалах и 16-клапанным ГРМ типа DOHC с цепным приводом.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Nissan Qashqai
Этот «питерский» парень получил в исследовании «Автостата» «бронзу» (67,5 балла) и готов похвастать результатом 25 158 реализованных в 2019-м машин, что соответствует 21 месту в списке наиболее желанных у россиян автомобилей.
Актуальное рейсталинговое II поколение Qashqai – это всего лишь 4377 мм длины, 1806 мм ширины и 1590 мм высоты. То есть Nissan - самый малогабаритный представитель нашей призовой тройки. Между колесными парами - 2646 мм, клиренс - 200 мм.
Альтернативный рядный «атмосферник» с 4 цилиндрами и объемом 2 литра располагает 144 л.с. при 6000 об/минуту, потолок его крутящего момента упирается в 200 Нм при 4400 об/мин. Для этого агрегата доступны те же коробки передач, что и для турбоварианта, только с CVT состыкована еще и полноприводная трансмиссия. В случае с 6МКПП «Кашкай» расходует, в среднем, 7,7 л горючего в комбинированном цикле. Цены на 2-литровую модификацию стартуют с отметки 1 452 000 рубля и достигают 1 902 000 рублей.
Сразу за тройкой сильнейших разместились такие кроссоверы, как Subaru Forester (67,5 балла), Honda CR-V (65,8 балла), VW Tiguan (65,7 балла), Lifan X60 (64,2 балла) и т.п.
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