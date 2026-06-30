Кроссовер до 800 000 рублей в 2026: что реально купить и не разориться на ремонте

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 17:14

Кроссоверы до 800 тысяч рублей: реальные риски и подводные камни на вторичном рынке

Кроссоверы до 800 тысяч рублей: реальные риски и подводные камни на вторичном рынке

Кроссовер до 800 000 рублей в 2026: что реально купить и не разориться на ремонте

Кроссоверы до 800 тысяч рублей: реальные риски и подводные камни на вторичном рынке

В 2026 году найти кроссовер с автоматом до 800 тысяч рублей стало настоящим испытанием. Разбираемся, какие модели реально доступны на вторичном рынке, с какими проблемами сталкиваются владельцы и стоит ли вообще рассматривать такие варианты для покупки.

В 2026 году найти кроссовер с автоматом до 800 тысяч рублей стало настоящим испытанием. Разбираемся, какие модели реально доступны на вторичном рынке, с какими проблемами сталкиваются владельцы и стоит ли вообще рассматривать такие варианты для покупки.

В 2026 году желание приобрести кроссовер с автоматической коробкой передач за 700–800 тысяч рублей стало для многих автолюбителей настоящим вызовом. Российские дороги и климат диктуют спрос на автомобили с высоким клиренсом и, желательно, полным приводом. Однако реальность вторичного рынка быстро вносит свои коррективы: большинство доступных вариантов — это машины с солидным возрастом, приличным пробегом и целым набором технических особенностей.

На первый взгляд выбор кажется очевидным. На рынке встречаются даже такие модели, как Porsche Cayenne или Volkswagen Touareg, но в этом бюджете они чаще всего оказываются «капканами» с непомерными расходами на обслуживание. Гораздо чаще внимание покупателей привлекают представители массового сегмента — Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Subaru Forester и Suzuki Grand Vitara XL-7. Но и здесь подводных камней хватает.

Toyota RAV4 второго поколения (ХА20) — типичный пример. Даже самые «молодые» экземпляры уже разменяли два десятка лет, а пробег давно перевалил за 250–300 тысяч километров. Автоматическая коробка U140F хоть и считается классической, но не отличается выдающейся надежностью: её ремонт или замена обойдутся в сумму, сравнимую с третью частью стоимости самого автомобиля. Двигатели 1AZ-FE и 2AZ-FE известны проблемами с ГБЦ и высоким расходом масла, а контрактные моторы стоят от 185 тысяч рублей без учёта работ по установке.

Honda CR-V второго поколения (2001–2006) выглядит чуть привлекательнее: автоматические коробки здесь надёжнее, а двигатели K20A и K24A способны пройти до 400 тысяч километров. Однако кузов часто требует серьёзных вложений из-за коррозии — замена порогов или арок может вылиться в 80–100 тысяч рублей. К тому же большинство машин уже пережили не одну замену двигателя, а найти оригинальные детали становится всё сложнее.

Nissan X-Trail T30 (2000–2007) радует продуманным интерьером, но страдает от шумного пластика и заметных проблем с дверными замками после зимних моек. Автоматические коробки здесь работают достаточно надёжно, однако моторы QR20 и QR25 склонны к повышенному расходу масла и требуют регулярного контроля уровня. Самая серьёзная проблема — коррозия кузова в местах крепления задних амортизаторов, что напрямую влияет на безопасность.

Subaru Forester SG (2002–2007) — это скорее высокий универсал, чем кроссовер в привычном понимании. Все моторы серии EJ требуют внимания к ремню ГРМ и склонны к перегреву, а замена прокладок ГБЦ — практически неизбежная процедура. Кузова часто гниют в районе стоек, контрактные моторы стоят от 70 до 120 тысяч рублей. Американская версия с 2,5-литровым двигателем может преподнести сюрпризы в виде доработок электрики при замене мотора.

Suzuki Grand Vitara XL-7 — рамный внедорожник, который часто эксплуатируется по назначению, поэтому многое зависит от состояния подвески и рамы. Двигатель H27A с цепным приводом ГРМ — потенциальный источник крупных затрат, контрактный мотор может стоить до 260 тысяч рублей. Автомат здесь сравнительно надёжен, но обслуживание ходовой части и рамы требует серьёзных вложений.

Покупка кроссовера до 800 тысяч рублей — это всегда компромисс между желаемым комфортом и реальными затратами на обслуживание. Даже если удастся найти условно «живой» экземпляр, расходы на восстановление и поддержание технического состояния могут превысить экономию на покупке. Как отмечают эксперты, если у вас нет опыта самостоятельного ремонта или доступа к недорогим запчастям, разумнее выбрать более простую бюджетную модель или использовать эти средства в качестве первоначального взноса за новый автомобиль. Кстати, при планировании поездок на юг страны стоит учитывать не только состояние машины, но и дорожную инфраструктуру - например, где выгоднее заправиться и избежать пробок на М-4 Дон .

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р), Subaru Forester (от 1 699 000 Р), Suzuki Grand Vitara
Упомянутые марки: Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Suzuki
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хонда, Ниссан, Субару, Сузуки

Похожие материалы Тойота, Хонда, Ниссан, Субару, Сузуки

Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав
Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Ленинградская область Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться