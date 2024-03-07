Кроссоверы Haval получат двигатели российского производства

Новое предприятие расположено в Узловском районе Тульской области в непосредственной близости от автозавода Haval и занимает площадь более 10 тысяч кв.метров. Сборка двух типов двигателей, объемом 1,5 и 2,0 литра, будет осуществляться в режиме полного цикла. Проектная мощностью завода превышает 100 тысяч агрегатов в год. Сборочная линия отличается высокой степенью автоматизации. В будущем здесь могут наладить производство и других моторов.

Напомним, автозавод Haval запустил производство кроссоверов по полному циклу летом 2019 года. В настоящее время на предприятии трудятся 3,5 тысячи человек. В 2023 году с конвейера сошло почти 100 тысяч кроссоверов Haval Jolion, F7 и F7x, а также Dargo. В планах – дальнейшее углубление локализации. В компании рассчитывают наладить производство в России ключевых автокомпонентов: коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем, пишет ТАСС.

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