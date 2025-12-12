Спецверсия Jaecoo J7 почти распродана: почему за ней выстроилась очередь?

Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России

У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.

У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.

Российские автолюбители, желающие приобрести кроссовер Jaecoo J7 в эксклюзивном исполнении Limited Edition, должны поторопиться. По информации «Российской газеты», запасы этих автомобилей, отличающихся дизайном в духе Range Rover Evoque, у дилеров практически исчерпаны. Ограниченная партия, завезенная в страну, подходит к концу, и найти свободную машину становится все сложнее.

Как пояснили представители одного из крупных дилерских центров, ажиотажный спрос привел к быстрой реализации спецверсии. Автомобили в базовой комплектации Urban были полностью распроданы еще около двух месяцев назад. Более оснащенная версия Ultimate закончилась на складах импортера в начале ноября, и сейчас у дилеров остаются лишь единичные, последние экземпляры. Это свидетельствует о высоком интересе покупателей к модели, которая удачно сочетает в себе яркую внешность и привлекательную цену.

Стоимость Jaecoo J7 Limited Edition начиналась от 2,56 миллиона рублей, а за топовую версию просили от 2,86 миллиона рублей. Эти цены были действительны при условии использования программы трейд-ин. Главной «фишкой» лимитированной серии стал особый обвес. Измененный передний бампер действительно придает кроссоверу сходство с британским премиальным аналогом, а диффузор заднего бампера со скрытыми патрубками выхлопной системы добавляет облику солидности и завершенности.

Технически специальная версия не отличалась от стандартных переднеприводных моделей. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Такая связка обеспечивает автомобилю приемлемую динамику в городских условиях и на трассе, оставаясь при этом достаточно экономичной.

Успех лимитированной серии J7 показывает, что бренд Jaecoo нашел свою нишу на российском рынке. Тем временем компания не останавливается на достигнутом и готовит новые премьеры. Стало известно, что в скором времени на рынок выйдет еще один кроссовер марки, который ранее был анонсирован как J5. Однако для России его было решено переименовать в Jaecoo J6, чтобы избежать путаницы и выстроить более логичную иерархию в модельном ряду.