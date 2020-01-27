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27 января 2020, 14:09

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу-румов

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Фото: Lifan
После 9 месяцев перерыва кроссовер Lifan X70 вернулся на российский рынок. Первые автомобили китайской сборки были замечены в одном из автосалонов Воронежа. Покупатели могут выбирать из пяти уровней оснащения. Цены стартуют от 989 000 рублей.
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Китайские автомобили

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов

Фото: Lifan

Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу румов
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В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались снимки, сделанные в одном из воронежских автосалонов. В шоу-руме выставлены сразу несколько кроссоверов Lifan X70, все - в средней комплектации Luxury MT (от 1 099 900 рублей). Читатель, приславший в редакцию фото, пишет, что специально посмотрел на табличку с VIN-номером, расположенную под лобовым стеклом. Код начинается с букв LLV, которые присваивают автомобилям Lifan китайской сборки.

Напомним, продажи кроссоверов Lifan российского производства фактически прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Компания была вынуждена сертифицировать автомобили китайской сборки и отлаживать процедуру импорта их в нашу страну. В октябре 2019-го Lifan получил ОТТС на «китайские» X70, в начале декабря первая партия для России была отгружена с китайского предприятия. В конце года растаможенные автомобили были замечены на подмосковном складе.

Кроссоверы Lifan X70 китайской сборки не отличаются от тех, что выпускали на заводе в Черкесске. Их габариты: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2610 мм. Под капотом – 2-литровый мотор мощностью 136 л.с., который работает либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с вариатором. Базовый Lifan X70 в комплектации Standart MT стоит от 989 000 рублей, топовый Luxury CVT – от 1 159 900 рублей.


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Отзывы по теме
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Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу-румов
{{material_123147}}В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались снимки, сделанные в одном из воронежских автосалонов. В шоу-руме выставлены сразу несколько кроссоверов Lifan X70, все - в средней комплектации Luxury MT (от 1 099 900 рублей). Читатель, приславший в редакцию фото, пишет, что специально посмотрел на табличку с VIN-номером, расположенную под лобовым стеклом. Код начинается с букв LLV, которые присваивают автомобилям Lifan китайской сборки.Напомним, продажи кроссоверов Lifan российского производства фактически прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Компания была вынуждена сертифицировать автомобили китайской сборки и отлаживать процедуру импорта их в нашу страну. В октябре 2019-го Lifan получил ОТТС на «китайские» X70, в начале декабря первая партия для России была отгружена с китайского предприятия. В конце года растаможенные автомобили были замечены на подмосковном складе.Кроссоверы Lifan X70 китайской сборки не отличаются от тех, что выпускали на заводе в Черкесске. Их габариты: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2610 мм. Под капотом – 2-литровый мотор мощностью 136 л.с., который работает либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с вариатором. Базовый Lifan X70 в комплектации Standart MT стоит от 989 000 рублей, топовый Luxury CVT – от 1 159 900 рублей.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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