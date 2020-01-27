27 января 2020, 14:09
Кроссоверы Lifan X70 добрались до российских шоу-румов
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Фото: Lifan
После 9 месяцев перерыва кроссовер Lifan X70 вернулся на российский рынок. Первые автомобили китайской сборки были замечены в одном из автосалонов Воронежа. Покупатели могут выбирать из пяти уровней оснащения. Цены стартуют от 989 000 рублей.
Фото: Китайские автомобили
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Lifan
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Напомним, продажи кроссоверов Lifan российского производства фактически прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Компания была вынуждена сертифицировать автомобили китайской сборки и отлаживать процедуру импорта их в нашу страну. В октябре 2019-го Lifan получил ОТТС на «китайские» X70, в начале декабря первая партия для России была отгружена с китайского предприятия. В конце года растаможенные автомобили были замечены на подмосковном складе.
Кроссоверы Lifan X70 китайской сборки не отличаются от тех, что выпускали на заводе в Черкесске. Их габариты: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2610 мм. Под капотом – 2-литровый мотор мощностью 136 л.с., который работает либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с вариатором. Базовый Lifan X70 в комплектации Standart MT стоит от 989 000 рублей, топовый Luxury CVT – от 1 159 900 рублей.
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