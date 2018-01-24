Кроссоверы по-прежнему в числе самых продаваемых «Лифанов»
Ежемесячно растет спрос на вышедший в сентябре 7-местный кроссовер Myway – за три с небольшим месяца было реализовано 724 экземпляров. Судя по потребительскому интересу, спрос на Myway в 2018-м будет только увеличиваться.
В компании отмечают, что 2017 год был для нее знаковым – она отметила 10-летие своего присутствия в России. За это время Lifan стал наиболее продаваемым и узнаваемым китайским брендом в стране, а автомобили с «парусом» входят в число самых привлекательных в массовом сегменте на вторичном рынке.
Согласно опросу РОАД 2016 года, Lifan занял 2 место по развитию дилерской сети в России. При этом около 15% производимых на ее территории автомобилей экспортируется в Белоруссию и Казахстан.
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