24 января 2018, 10:03

Кроссоверы по-прежнему в числе самых продаваемых «Лифанов»

В минувшем году бренд Lifan сумел реализовать на российском рынке 16 964 новых автомобиля. При этом доля компании на рынке выросла до 1,3%, а в общем рейтинге по объему продаж бренд занимает теперь 19 позицию.
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Самым востребованным продуктом Lifan остаются кроссоверы, а наиболее популярными моделями стали кроссоверы X60 и X50 - соответственно 7371 и 4778 ед.

Ежемесячно растет спрос на вышедший в сентябре 7-местный кроссовер Myway – за три с небольшим месяца было реализовано 724 экземпляров. Судя по потребительскому интересу, спрос на Myway в 2018-м будет только увеличиваться.

В компании отмечают, что 2017 год был для нее знаковым – она отметила 10-летие своего присутствия в России. За это время Lifan стал наиболее продаваемым и узнаваемым китайским брендом в стране, а автомобили с «парусом» входят в число самых привлекательных в массовом сегменте на вторичном рынке.

Согласно опросу РОАД 2016 года, Lifan занял 2 место по развитию дилерской сети в России. При этом около 15% производимых на ее территории автомобилей экспортируется в Белоруссию и Казахстан.

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Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Форум Lifan Smily
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Тоха_35
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Кроссоверы по-прежнему в числе самых продаваемых «Лифанов»
{{material_122273}} Самым востребованным продуктом Lifan остаются кроссоверы, а наиболее популярными моделями стали кроссоверы X60 и X50 - соответственно 7371 и 4778 ед.Ежемесячно растет спрос на вышедший в сентябре 7-местный кроссовер Myway – за три с небольшим месяца было реализовано 724 экземпляров. Судя по потребительскому интересу, спрос на Myway в 2018-м будет только увеличиваться. В компании отмечают, что 2017 год был для нее знаковым – она отметила 10-летие своего присутствия в России. За это время Lifan стал наиболее продаваемым и узнаваемым китайским брендом в стране, а автомобили с «парусом» входят в число самых привлекательных в массовом сегменте на вторичном рынке. Согласно опросу РОАД 2016 года, Lifan занял 2 место по развитию дилерской сети в России. При этом около 15% производимых на ее территории автомобилей экспортируется в Белоруссию и Казахстан.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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