Кроссоверы стали популярнее моделей B-класса
Автомобили B-класса хоть и остаются достаточно популярными, но все же не настолько, как кроссоверы. Их в России было продано 268,6 тысячи единиц (40% от общих продаж транспорта в РФ).
C-класс следует за лидерами со значительным отставанием. На долю этого сегмента выпадает всего 7,5% рынка новых автомобилей. В первом полугодии дилерам удалось реализовать 50,2 экземпляров, что на 3,5% меньше, чем год назад.
Модели D-класса занимают четвертое место в рейтинге продаж. Россияне купили 33,5 тысячи авто и это на 5,8% меньше, чем годом ранее, а доля сегмента составила 5%. И замыкает список сегмент LAV с 14,6 тыс. проданных машин, что на 3% меньше результатов годичной давности и соответствует доле рынка в 2,2%.
В целом спрос на легковой транспорт вырос на 6,9% за минувшие шесть месяцев года. Соотечественники приобрели 718 529 автомобилей.
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