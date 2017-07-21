21 июля 2017, 12:59

Кроссоверы стали популярнее моделей B-класса

Автомобильные эксперты в один голос утверждают возрождение российского авторынка. Как следует из статистики продаж, платежеспособность населения также возросла. На этом фоне возрос спрос на кроссоверы, популярность которых уже обогнала автомобили B-класса.
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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые шесть месяцев текущего года 273,9 экземпляров внедорожников нашли своих хозяев. Это количество составляет 41% от общих продаж транспортных средств в России за отчетный период. Наибольший интерес покупателей вызывают паркетники Toyota RAV4, Renault Duster и Hyundai Creta.

Автомобили B-класса хоть и остаются достаточно популярными, но все же не настолько, как кроссоверы. Их в России было продано 268,6 тысячи единиц (40% от общих продаж транспорта в РФ).

C-класс следует за лидерами со значительным отставанием. На долю этого сегмента выпадает всего 7,5% рынка новых автомобилей. В первом полугодии дилерам удалось реализовать 50,2 экземпляров, что на 3,5% меньше, чем год назад.

Модели D-класса занимают четвертое место в рейтинге продаж. Россияне купили 33,5 тысячи авто и это на 5,8% меньше, чем годом ранее, а доля сегмента составила 5%. И замыкает список сегмент LAV с 14,6 тыс. проданных машин, что на 3% меньше результатов годичной давности и соответствует доле рынка в 2,2%.

В целом спрос на легковой транспорт вырос на 6,9% за минувшие шесть месяцев года. Соотечественники приобрели 718 529 автомобилей.

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Отзывы по теме
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василий
Покупка тестовой машины
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Алексей Мазов
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
Стас85
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Кроссоверы стали популярнее моделей B-класса
{{material_120136}}Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые шесть месяцев текущего года 273,9 экземпляров внедорожников нашли своих хозяев. Это количество составляет 41% от общих продаж транспортных средств в России за отчетный период. Наибольший интерес покупателей вызывают паркетники Toyota RAV4, Renault Duster и Hyundai Creta.Автомобили B-класса хоть и остаются достаточно популярными, но все же не настолько, как кроссоверы. Их в России было продано 268,6 тысячи единиц (40% от общих продаж транспорта в РФ). C-класс следует за лидерами со значительным отставанием. На долю этого сегмента выпадает всего 7,5% рынка новых автомобилей. В первом полугодии дилерам удалось реализовать 50,2 экземпляров, что на 3,5% меньше, чем год назад.Модели D-класса занимают четвертое место в рейтинге продаж. Россияне купили 33,5 тысячи авто и это на 5,8% меньше, чем годом ранее, а доля сегмента составила 5%. И замыкает список сегмент LAV с 14,6 тыс. проданных машин, что на 3% меньше результатов годичной давности и соответствует доле рынка в 2,2%.В целом спрос на легковой транспорт вырос на 6,9% за минувшие шесть месяцев года. Соотечественники приобрели 718 529 автомобилей.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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