Tenet ворвался в тройку лидеров — что дальше? Новая сенсация на рынке

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025

Российский рынок удивил новым лидером. В декабре 2025 года Tenet обошел Lada Vesta. Впервые кроссоверы заняли более высокие позиции. Интрига сохраняется: кто станет фаворитом в следующем месяце?

В декабре 2025 года российский авторынок оказался свидетелем неожиданной перестановки в рейтинге продаж. Кроссоверы марки Tenet сумели обойти по популярности привычного фаворита - семейство Lada Vesta. По информации «Российской Газеты», дилеры Lada реализовали 5069 автомобилей Vesta, что позволило модели занять лишь пятое место в десятке самых востребованных машин месяца.

Главным сюрпризом стал успех Tenet T7, который базируется на платформе Chery Tiggo 7. Этот кроссовер занял третью строчку рейтинга, разойдясь тиражом в 5831 экземпляр. Впереди остались только Haval Jolion и бессменный лидер - Lada Granta. Еще одна модель Tenet, T4 (по сути, клон Chery Tiggo 4), показала результат в 5326 проданных машин и закрепилась на четвертой позиции.

Любопытно, что сама Chery в декабрьский топ-10 не попала, хотя именно ее разработки легли в основу всей линейки Tenet. В декабре марка Tenet заняла третье место по объему продаж среди всех брендов на российском рынке, что стало настоящей сенсацией для отрасли.

Старт продаж автомобилей Tenet в России состоялся только в конце августа 2025 года. За столь короткий срок марка смогла не просто заявить о себе, но и потеснить признанных лидеров. В модельный ряд входят три кроссовера: T4, T7 и T8. В ближайшее время ожидается появление флагманского Tenet T9, который, по слухам, может еще сильнее изменить расстановку сил.

Все автомобили Tenet собираются на мощностях «АГР Холдинга» в Калужской области, на бывшем заводе Volkswagen. Базой для них служат модели Chery с аналогичными цифровыми индексами, что позволяет быстро адаптировать проверенные решения под российский рынок.

Такой стремительный взлет Tenet - явление, которое сложно было предсказать еще год назад. Российские покупатели, похоже, устали от однообразия и готовы пробовать новые бренды, особенно если они предлагают знакомые технологии в свежей упаковке. Вопрос, смогут ли конкуренты ответить столь же ярко, остается открытым.