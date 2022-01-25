Кроссоверы в России популярны как никогда: разбираемся, почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng DS EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
25 января 2022, 16:48

Кроссоверы в России популярны как никогда: разбираемся, почему

Сегмент SUV продолжает триумфальное шествие по России. Согласно данным агентства «Автостат», в прошлом году на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 51% от всех реализованных новых легковых автомобилей.
Фото: Nissan
Кроссоверы в России популярны как никогда разбираемся почему
Изображение загружается

Фото: Genesis

Это рекорд за все годы. Для сравнения: в 2019-м данный показатель составлял 47%, и уже тогда было ясно, что он будет расти. Так и вышло. Причем, мы говорим о среднестатистической доле, а ведь в стране 44 региона, где данный результат превзошел общероссийский. Например, на Камчатке и Сахалине 89% всех реализованных в 2021 году машин аккурат кроссоверы и внедорожники.

Обе столицы также отработали год сильнее, чем в среднем по субъектам. В Москве и Московской области доля SUV составила 55%, в Санкт-Петербурге, который замыкает тройку крупнейших региональных авторынков в стране, результат чуть выше — 57%.

При этом в 41 регионе кроссоверы и внедорожники не столь популярны, как в больших мегаполисах или на Дальнем Востоке. В тех же республиках Кавказа (Чечня и Ингушетия) доля SUV, по итогам 2021 года, составила всего 24%.

Основные плюсы SUV

Ранее мы писали
Сразу отметим: речь пойдет о машинах с пробегом. Этот сегментальный рынок проанализировали эксперты Авито ...
Читать далее
Причины востребованности у населения автомобилей данного сегмента, что называется, на слуху. И мнение дилерского корпуса здесь не выглядит откровением. Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом», так комментирует ситуацию: «В прошлом году SUV'ов было реализовано свыше 719 тыс. ед. Еще что 6 лет назад этот показатель равнялся 37%. У автомобилей данного сегмента существует множество плюсов, за счет которых они расширяют свое присутствие на рынке. К ним относятся высокий уровень практичности и функциональности. Вместительный багажник SUV позволяет перевозить среднегабаритные вещи. В таком багажнике можно расположить фальшпол и разнообразные крепления для более рационального использования».

Следующий фактор для покупки кроссовера/внедорожника – проходимость. «Благодаря увеличенному дорожному просвету (в среднем у кроссоверов клиренс составляет 200 мм), автомобиль может преодолеть более сложные препятствия, чем модели с другими типами кузовов. – говорит Анна Уткина. - Для серьезного бездорожья они не подойдут, но передвигаться в зимний период на них гораздо легче даже в городских условиях».

По словам эксперта, есть еще одна причина - возможность комфортного размещения до 6 пассажиров: «Ранее такое было возможно только в мини-вэнах, компакт-вэнах и полноразмерных внедорожниках. Подобный «бонус», правда, есть не во всех SUV'ах и предполагает наличие третьего ряда сидений».

Выбор стратегии - верный

Достаточное количество автопроизводителей уже убрали из своих российских линеек седаны, универсалы и хетчбэки, причем произошло это даже не вчера. К примеру, последней легковушкой марки Nissan, задержавшейся на нашем рынке, стала Almera – 2018-й стал для нее последним годом. Ранее, в 2016-м, был прекращен выпуск Sentra и Tiida. После этого в отечественной линейке Nissan остались только внедорожники и кроссоверы.

Nissan Pathfinder
От 3.5 л, 284 л.с
Новый от 4 995 000 до 4 995 000 Р
По информации пресс-службы Nissan Motor Rus, их количество будет только увеличиваться. Одним из примеров является вывод на рынок нового Pathfinder, первые экземпляры которого появятся у российских дилеров марки в самое ближайшее время. На этот автомобиль у автопроизводителя очень амбициозные планы. При этом в компании не скрывают, что в России не хватает ярких новинок в массовом сегменте (к примеру, продающихся за рубежом Juke и Kicks). Однако на то есть веские причины - импорт в данном сегменте экономически не оправдан, а для локализации пока нет условий. «Мы работаем над этим вопросом», - прокомментировали в столичном офисе Nissan Motor Rus.

Мы спросили у представителей бренда, насколько экономически оправданным оказался «сход с дистанции» легковых машин Nissan? Ответ следующий: «Если вспомнить неблагоприятные внешние условия того периода, компанией была принята стратегия достижения лидерства в сегменте кроссоверов. Выбор стратегии был абсолютно верным, сейчас об этом говорит статистика (например, выводы Комитета автопроизводителей АЕБ, сделанные в ходе пресс-конференции13 января 2022 г.). Основные автопроизводители теперь также имеют в своем портфолио модели сегментов SUV. Доля «B»-сегмента неуклонно снижается последние годы, доля SUV, наоборот, увеличивается».

Городское влияние

Renault Duster
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 889 990 до 2 257 000 Р
Понятное дело, что внедорожникам трудно тягаться с кроссоверами в области комфорта и эксплуатации в условиях мегаполисов. Автопроизводители это знают и потому все чаще наделяют свои «серьезные машины», скажем так, «городскими» свойствами: более комфортной подвеской, автоматической трансмиссией, «легким» рулем, не столь брутальным экстерьером и уютным салоном.

Примеров масса – взять хотя бы обновленный в прошлом году Renault Duster. По оценкам многочисленных тестов, внедорожник сегодня представляет собой компромиссный вариант для традиционной клиентской аудитории, привыкшей его видеть в качестве рабочей лошадки на загородном бездорожье. В минувшем году владельцами Renault Duster стали без малого 42 тыс. россиян. Лучше отработали год разве что Hyundai Creta (более 68 тыс. ед.) и Lada Niva (более 51 тыс. ед.). 

С приставкой «псевдо»

Что интересно, в модельных линейках некоторых автопроизводителей  присутствуют так называемые «псевдокроссоверы», которые с большой натяжкой можно назвать представителями класса SUV. «Часть автовладельцев, не вдаваясь в технические особенности, допускают ошибку и относят к сегменту SUV любые автомобили с внедорожной модификацией, - говорит Анна Уткина. - Но они, как правило, имеют меньший клиренс по сравнению с SUV'ами, а также отличаются более скромными возможностями на бездорожье».

В семействе Renault к таким иногда определяют Logan Stepway (от 914 000 руб.) и Sandero Stepway (от 959 000 руб.). В самом же концерне ситуацию комментируют следующим образом: «Первый автомобиль мы относим к кросс-седанам, второй является хетчбэком повышенной проходимости». При этом продажи «околоSUV`шных» версий, несмотря на их «стаж», по-прежнему высоки: за 2021 год на долю Logan Stepway пришлось 10,9% продаж всех моделей Renault, вклад Sandero Stepway – 15,4%.

ВАЗ (Lada) XRay Cross
От 1.6 л, 113 л.с
Новый от 882 900 до 1 439 900 Р
В гамме Lada «паркетники» пока что не в чести – по некоторым оценкам, их не более 20% от всех продаж марки. Но тут сказывается традиционная отечественная нерасторопность в формировании ассортимента. А такие машины, как Granta Cross (от 725 900 руб.), Vesta Cross (от 1 010 900 руб.), Vesta SW Cross (от 1 069 900 руб.) или XRay Cross (от 922 900 руб.) – суть та же песня про «псевдокроссоверы»: один лишь «внедорожный» обвес, и только. 

«Знаю, что мой моноприводный Suzuki SX4, именуемый в Европе S-Cross, только внешне смахивает на кроссовер, но де-факто он также от него далек, как альфа от омеги, - заявил корреспонденту 110km.ru петербуржец Михаил Никонов, владелец указанной модели. – Клиренс как у стандартной легковушки, передний свес – как борода, подключаемой оси нет, какой же это вседорожник? Сейчас зима, снега много, так что случаев, когда автомобилю непросто, масса». При этом автовладелец считает, что там, где полного привода с дорожным просветом не требуется, SX4 ведет себя не хуже любого другого SUV, особенно в плане экономичности 117-сильного мотора.

В будущем предпочтения не изменятся

 Эксперты «Автостат» провели в конце 2021 года исследование и определили те кроссоверы и внедорожники, которыми в нашей стране владеть наиболее выгодно. В компактном сегменте «B» лидером по стоимости владения стал Geely Coolray (от 1 471 990 руб.) — 1 км его пробега обходится владельцу в 9,1 руб. В сегменте «E», где представлены более крупные SUV, самым выгодным во владении определен Hyundai Palisade (от 3 729 000 руб.) - 15,6 руб./км.

В премиальном сегменте уровня «C» социологи советуют присмотреться к Audi Q3 (от 2 870 000 руб., - 13 руб./км), а в сегменте «D» к Land Rover Discovery Sport (от 4 млн руб. - 13,1 руб./км).

Geely Coolray
От 1.5 л, 150 л.с
Новый от 1 300 000 до 2 350 000 Р
«Кулрей» не случайно попал в этот список – интерес к китайским SUV растет как на дрожжах. Портал 110km.ru посвятил этой теме отдельный материал, не станем повторяться. Скажем лишь, что кроссоверы из Поднебесной не только богаты оснащены и современно выглядят, они еще в минимальные сроки проходят процесс смены поколений, что нравится потребителю.

Более того, некоторые автопроизводители из КНР всерьез рассматривают вывод на наш рынок электрических кроссоверов. Видно, делают это на основании опыта в своей стране, где данный сегмент достиг колоссальных масштабов. При этом отечественные эксперты не разделяют таких смелых прогнозов, полагая, что мы пока не готовы в массовом порядке переходить на чистую тягу. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

За автомобилями SUV-сегмента пока что видится будущее отечественного авторынка, говорят эксперты. «Такие машины представляют собой наиболее оптимальный вариант, поскольку предназначены для передвижения как по городским улицам, так и за городом», - заключает Анна Уткина.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Renault Sandero Stepway (от 649 990 Р), ВАЗ (Lada) XRay Cross (от 767 900 Р), Nissan Pathfinder (от 2 460 000 Р), Suzuki SX4 S-Cross (от 955 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Т-35: как выглядел первый тяжёлый танк СССР
Профилактика лучше лечения: Techron помогает защитить двигатель и уменьшить потребление топлива
Запомните самые опасные места на зимних дорогах
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Great Wall Poer и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 17 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 34 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Пермь Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться