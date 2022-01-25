Кроссоверы в России популярны как никогда: разбираемся, почему
Фото: Genesis
Это рекорд за все годы. Для сравнения: в 2019-м данный показатель составлял 47%, и уже тогда было ясно, что он будет расти. Так и вышло. Причем, мы говорим о среднестатистической доле, а ведь в стране 44 региона, где данный результат превзошел общероссийский. Например, на Камчатке и Сахалине 89% всех реализованных в 2021 году машин аккурат кроссоверы и внедорожники.
Обе столицы также отработали год сильнее, чем в среднем по субъектам. В Москве и Московской области доля SUV составила 55%, в Санкт-Петербурге, который замыкает тройку крупнейших региональных авторынков в стране, результат чуть выше — 57%.
При этом в 41 регионе кроссоверы и внедорожники не столь популярны, как в больших мегаполисах или на Дальнем Востоке. В тех же республиках Кавказа (Чечня и Ингушетия) доля SUV, по итогам 2021 года, составила всего 24%.
Основные плюсы SUV
Следующий фактор для покупки кроссовера/внедорожника – проходимость. «Благодаря увеличенному дорожному просвету (в среднем у кроссоверов клиренс составляет 200 мм), автомобиль может преодолеть более сложные препятствия, чем модели с другими типами кузовов. – говорит Анна Уткина. - Для серьезного бездорожья они не подойдут, но передвигаться в зимний период на них гораздо легче даже в городских условиях».
По словам эксперта, есть еще одна причина - возможность комфортного размещения до 6 пассажиров: «Ранее такое было возможно только в мини-вэнах, компакт-вэнах и полноразмерных внедорожниках. Подобный «бонус», правда, есть не во всех SUV'ах и предполагает наличие третьего ряда сидений».
Выбор стратегии - верный
Достаточное количество автопроизводителей уже убрали из своих российских линеек седаны, универсалы и хетчбэки, причем произошло это даже не вчера. К примеру, последней легковушкой марки Nissan, задержавшейся на нашем рынке, стала Almera – 2018-й стал для нее последним годом. Ранее, в 2016-м, был прекращен выпуск Sentra и Tiida. После этого в отечественной линейке Nissan остались только внедорожники и кроссоверы.
Мы спросили у представителей бренда, насколько экономически оправданным оказался «сход с дистанции» легковых машин Nissan? Ответ следующий: «Если вспомнить неблагоприятные внешние условия того периода, компанией была принята стратегия достижения лидерства в сегменте кроссоверов. Выбор стратегии был абсолютно верным, сейчас об этом говорит статистика (например, выводы Комитета автопроизводителей АЕБ, сделанные в ходе пресс-конференции13 января 2022 г.). Основные автопроизводители теперь также имеют в своем портфолио модели сегментов SUV. Доля «B»-сегмента неуклонно снижается последние годы, доля SUV, наоборот, увеличивается».
Городское влияние
Примеров масса – взять хотя бы обновленный в прошлом году Renault Duster. По оценкам многочисленных тестов, внедорожник сегодня представляет собой компромиссный вариант для традиционной клиентской аудитории, привыкшей его видеть в качестве рабочей лошадки на загородном бездорожье. В минувшем году владельцами Renault Duster стали без малого 42 тыс. россиян. Лучше отработали год разве что Hyundai Creta (более 68 тыс. ед.) и Lada Niva (более 51 тыс. ед.).
С приставкой «псевдо»
Что интересно, в модельных линейках некоторых автопроизводителей присутствуют так называемые «псевдокроссоверы», которые с большой натяжкой можно назвать представителями класса SUV. «Часть автовладельцев, не вдаваясь в технические особенности, допускают ошибку и относят к сегменту SUV любые автомобили с внедорожной модификацией, - говорит Анна Уткина. - Но они, как правило, имеют меньший клиренс по сравнению с SUV'ами, а также отличаются более скромными возможностями на бездорожье».
В семействе Renault к таким иногда определяют Logan Stepway (от 914 000 руб.) и Sandero Stepway (от 959 000 руб.). В самом же концерне ситуацию комментируют следующим образом: «Первый автомобиль мы относим к кросс-седанам, второй является хетчбэком повышенной проходимости». При этом продажи «околоSUV`шных» версий, несмотря на их «стаж», по-прежнему высоки: за 2021 год на долю Logan Stepway пришлось 10,9% продаж всех моделей Renault, вклад Sandero Stepway – 15,4%.
«Знаю, что мой моноприводный Suzuki SX4, именуемый в Европе S-Cross, только внешне смахивает на кроссовер, но де-факто он также от него далек, как альфа от омеги, - заявил корреспонденту 110km.ru петербуржец Михаил Никонов, владелец указанной модели. – Клиренс как у стандартной легковушки, передний свес – как борода, подключаемой оси нет, какой же это вседорожник? Сейчас зима, снега много, так что случаев, когда автомобилю непросто, масса». При этом автовладелец считает, что там, где полного привода с дорожным просветом не требуется, SX4 ведет себя не хуже любого другого SUV, особенно в плане экономичности 117-сильного мотора.
В будущем предпочтения не изменятся
Эксперты «Автостат» провели в конце 2021 года исследование и определили те кроссоверы и внедорожники, которыми в нашей стране владеть наиболее выгодно. В компактном сегменте «B» лидером по стоимости владения стал Geely Coolray (от 1 471 990 руб.) — 1 км его пробега обходится владельцу в 9,1 руб. В сегменте «E», где представлены более крупные SUV, самым выгодным во владении определен Hyundai Palisade (от 3 729 000 руб.) - 15,6 руб./км.
В премиальном сегменте уровня «C» социологи советуют присмотреться к Audi Q3 (от 2 870 000 руб., - 13 руб./км), а в сегменте «D» к Land Rover Discovery Sport (от 4 млн руб. - 13,1 руб./км).
Более того, некоторые автопроизводители из КНР всерьез рассматривают вывод на наш рынок электрических кроссоверов. Видно, делают это на основании опыта в своей стране, где данный сегмент достиг колоссальных масштабов. При этом отечественные эксперты не разделяют таких смелых прогнозов, полагая, что мы пока не готовы в массовом порядке переходить на чистую тягу. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
За автомобилями SUV-сегмента пока что видится будущее отечественного авторынка, говорят эксперты. «Такие машины представляют собой наиболее оптимальный вариант, поскольку предназначены для передвижения как по городским улицам, так и за городом», - заключает Анна Уткина.
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