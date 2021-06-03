Кровавое месиво на дороге после аварии двух грузовиков оказалось томатным пюре
Фото: thedrive.com
Скользкая томатная «каша» и еще более скользкое оливковое масло, разлитые на асфальте, надолго парализовали движение на шоссе. Авария с участием двух грузовых машин произошла около семи часов вечера во вторник, но справиться с ее последствиями и полностью очистить дорожное полотно удалось только к полудню следующего дня. Все это время движение по трассе A14 между Кембриджем и Брэмптоном было полностью перекрыто.
Аварии с грузовиками часто оборачиваются курьезными картинами, особенно когда речь идет о продуктах питания: лужи шоколада на польском шоссе или пива в Нидерландах, скиттлс или кленовый сироп в США. Если бы все происшествия на шоссе могли быть такими вкусными.
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