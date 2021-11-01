«Кровавый Гарри»: зачем экс-министр транспорта Норвегии обзавелся причудливым Plymouth Prowler
Фото: tv2.no
Plymouth Prowler 2001 года выпуска ныне первый заместитель председателя популярной в стране Партии прогресса обрел совсем недавно. И он не скрывает, что обрел в его лице автомобиль своей мечты: «Я жил в США, когда Prowler был запущен в производство в 1997 году. Уже тогда я подумал, что у меня обязательно должна быть такая машина. И вот не так давно я нашел хорошую копию в Мичигане, США».
Сегодня на вторичном рынке Норвегии, по информации местных СМИ, продаются 2 экземпляра Plymouth Prowler. Самая доступная цена, согласно объявлениям – 449 000 норвежских крон (примерно 3 787 000 рублей). За недолгую конвейерную жизнь Plymouth Prowler было изготовлено в общей сложности 11 702 экз.
Причудливы дела твои, Chrysler!
Кетил Сол Вик-Ольсен согласен с тем, что Prowler, мягко говоря, причудливый: «Но это потрясающе, в этом весь его смысл. Некоторые говорят, что это «кровавый Гарри», пусть будет так. Наверное, мой Plymouth - возмутительно крутой, но мне импонирует, что группа Chrysler в свое время осмелилась выпустить такой особенный автомобиль».
По словам экс-министра, Plymouth Prowler был выпущен в эпоху, когда дела у Chrysler шли относительно неплохо, но главное, что у руля компании находились настоящие автолюбители: «Дизайнерам было сказано создать что-то классное, необычное и немного вдохновленное хот-родом. Мы должны согласиться, что им это удалось».
Нетипичный «американец»
Под длинным и узким капотом располагается двигатель V6 объемом 3,5 литра. Он выдает 253 лошадиные силы и разгоняет автомобиль до скорости 60 миль/ч (96 км/ч) за 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 203 км/ч. Примерно 1/3 автомобиля изготовлена из алюминия, поэтому не удивительно, что он весит не более 1200 кг.
Кетил Сол Вик-Ольсен говорит, что Prowler - не типичный «американец», который просто скользит по трассе. Шасси этого автомобиля настроено относительно жестко, так что, находясь за рулем, водитель ощущает каждую трещину на дороге. «Управлять этим «Плимутом» фантастически весело, - усмехается политик, - Я уже не говорю о его «бомбическом» дизайне, который не оставляет никого равнодушным».
Совершенно непрактично
«Покупка Plymouth Prowler – это исключительно эмоции, - не скрывает бывший министра транспорта. – И я прекрасно осознаю, что автомобиль совершенно непрактичен. Но, повторюсь, его дизайн кроет всех тузов».
В самые ближайшие дни автомобиль будет помещен в теплый гараж, что называется, до следующей весны. При этом хозяину это вынужденное расставание длиной в несколько зимних месяцев дастся непросто, о чем он сам с сожалением говорит: «С нетерпением жду весны, чтобы как следует протестировать свое новое приобретение».
Чтобы на этот период не терять водительских навыков, Кетил Сол Вик-Ольсен будет передвигаться на одной из машин, также имеющихся в его личном автопарке: «У нас в семье есть еще 3 автомобиля. Наиболее разумным является литровый Fiat 500e, это мое убеждение, исходящее из практики вождения и эксплуатации. Кроме того, в распоряжении гибридный Jeep Compass и Cadillac Seville 1985 года выпуска. Признаюсь, мне нравятся все они вместе и каждый по отдельности».
Наша справка
Кетил Сол Вик-Ольсен родился 14 февраля 1972 года. Норвежский политик из Партии прогресса, занимавший пост министра транспорта и коммуникаций в период с 2013 по 2018 годы. 6 лет (с 2013 по 2019 годы) был вторым заместителем лидера партии. С 2005 года - член норвежского парламента.
Перед тем как Кетил Сол Вик-Ольсен занял кресло министра транспорта и коммуникаций, его Партия прогресса объявила, что сократит количество платных дорог в стране. Многие норвежцы с нетерпением ожидали, что это будет одна из самых важных трансформационных реформ последнего времени.
Несмотря на немедленное начало демонтажа некоторых существующих пунктов взимания платы за проезд и отмену некоторых запланированных проектов по взиманию платы за проезд, среди основных сторонников его партии нашлись такие, кто высказал разочарование медленными темпами реформы.
Главным политическим героем для Кетила Сол Вик-Ольсена является Рональд Рейган. При этом стены в его доме украшены фотографиями Мартина Лютера Кинга младшего и Джона Ф. Кеннеди.
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