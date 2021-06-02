Зачем нам нужны круговые перекрестки: изучаем статистику аварийности
Фото: сибоил.рф
Кольцо вынуждает водителей замедлиться, и на нем сведены к минимуму наиболее серьезные типы ДТП, случающиеся на перекрестках — под прямым углом, левым поворотом, а также лобовые столкновения.
Кольцевое движение оказывает позитивное влияние на транспортный поток, это доказывают исследования, когда традиционные перекрестки вдруг были переформатированы в движение по кругу. Лучше оно и для окружающей среды, поскольку на кольце машины меньше стоят, а, значит, снижаются уровень вредных выбросов и расход топлива.
Современный круговой перекресток представляет собой круговое пересечение с некоторыми конструктивными особенностями, способствующими безопасному и эффективному движению автомобилей. Он был разработан в Великобритании в 1960-х годах и в настоящее время широко используется во многих странах, включая США.
На перекрестках с круговым движением в США транспортные средства передвигаются против часовой стрелки, как правило, вокруг немного приподнятого центрального «острова». В городских условиях въезжающие на перекресток автомобили вырисовывают достаточно резкую кривую, и потому замедляют скорость до 15-20 миль/ч. В сельских условиях въезд может осуществляться с более высокой скоростью – до 30-35 миль/ч. По мере того, как машины циркулируют на кольце, медленные и постоянные скорости поддерживаются за счет отклонения движения вокруг центрального «острова» и относительно малого радиуса полос кругового перекрестка и съезда с него. Медленные скорости помогают машинам плавно въезжать, объезжать и выезжать с кругового перекрестка.
Общие маневры движения на перекрестках с круговым движением
Современные круговые перекрестки по своему диаметру меньше, чем дорожные круги, использовавшиеся несколько лет назад. В результате, скорость движения на них меньше. По причине высоких скоростей раньше кольца были оборудованы дорожными знаками и стоп-знаками – это должно было помочь уменьшить потенциальные аварии.
Первые современные круговые перекрестки в США были построены в штате Невада в 1990 году. С тех пор их построено очень много, при этом точное количество неизвестно. Дорожные кольца в Америке являются одной из 20 основных мер безопасности, рекомендованных Федеральным управлением автомобильных дорог (Federal Highway Administration, 2017).
Круговые перекрестки строят преимущественно в местах, где регистрируется наибольшее количество ДТП, а также где есть большие задержки движения, сложная геометрия трасс (например, более 4 подъездных дорог), частые левые повороты. Также кольца строят вдоль перегруженных магистралей, на съездах и въездах автострад вместо установки дорожных знаков. В некоторых случаях пространственные ограничения или топография местности делают невозможным строительство кругового перекрестка.
Перекресток с несбалансированными транспортными потоками (то есть с очень большим трафиком движения на главной улице и, наоборот, маленьким движением на боковой улице) не является идеальным кандидатом для того, чтобы стать кольцом.
В то время как начальная стоимость строительства кругового перекрестка варьируется в зависимости от места, его содержание обычно обходится дешевле, чем стандартного перекрестка с дорожными знаками. Срок службы кругового перекрестка значительно больше и составляет приблизительно 25 лет, по сравнению с 10 годами для типичной дорожной развязки.
Травм меньше, смертей тоже
На традиционных перекрестках со стоп-сигналами или дорожными знаками наиболее распространенными видами аварий являются правоугольные, левоповоротные и лобовые столкновения. В случае перекрестков с круговым движением эти типы потенциально серьезных ДТП практически отсутствуют, поскольку автомобили движутся в одном направлении и на низких скоростях.
Исследования развязок в Соединенных Штатах, преобразованных из привычных схем движения транспорта в кольца, продемонстрировали сокращение количества ДТП с травмами на 72-80% и сокращение числа всех аварий на 35-47%. Аналогичные результаты были достигнуты на исследованиях в Европе и Австралии: там сокращение случаев травматизма составило минимум 25%, максимум 87%. А самих аварий стало меньше на 36-61%.
На основании результатов исследования 2004 года было подсчитано, что преобразование 10% привычных перекрестков в США в кольца предотвратило бы в 2018 году 51 000 ДТП, включая 231 аварию со смертельным исходом и около 34 000 аварий с травмами. Уточняется, что речь в исследовании идет об однополосных перекрестках. При этом исследование IIHS 2019 года показало, что безопасность двухполосных круговых перекрестков со временем также увеличивается, поскольку водители привыкают к новой схеме движения по кольцу. Исследователи рассмотрели круговые перекрестки, построенные в штате Вашингтон в период с 2009 по 2015 год. Они обнаружили, что аварии на двухполосных круговых перекрестках снизились, в среднем, на 9% в год.
Пешеходам на круге проще и безопаснее
Круговые перекрестки, как правило, безопаснее для движения пешеходов. По кольцу пешеходы ходят по тротуарам по периметру круга. Если им нужно пересечь проезжую часть, они пересекают проезжую часть только один раз. При этом расстояние пересечения относительно короткие.
Исследования в Европе демонстрируют, что, в среднем, преобразование обычных перекрестков в перекрестки с круговым движением способно сократить число ДТП среди пешеходов примерно на 75%. Сообщается, что однополосные перекрестки с круговым движением сопряжены со значительно более низкими показателями аварий среди пешеходов по сравнению с обычными перекрестками.
Пересечение на многополосных круговых перекрестках, конечно же, более сложный процесс для пешеходов, чем пересечение на однополосного кольца. Исследование показало, что на многополосных кругах автомобилисты не уступали пешеходам в 2-3 раза чаще, чем на однополосных кольцах. При этом водители, выезжающие с кругового перекрестка, реже уступают пешеходам, чем водители, въезжающие на круг.
ДТП все же случаются
Несмотря на продемонстрированные преимущества круговых перекрестков с точки зрения безопасности, ДТП на них, однако, еще происходят. Это и въезд в корму переднего ТС, и боковое притирание, и даже выезд на «остров». Правда, эти аварии имели место по причине неправильно выбранной скорости. Некоторые водители, возможно, вовремя не заметили круговой перекресток, чтобы затормозить в достаточной степени.
Обзор дорожно-транспортных происшествий на 39 перекрестках с круговым движением в США показал, что наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения, происходящие с выезжающими из круга машинами. Иногда регистрируются ДТП, в которых участвуют мотоциклисты и неподвижные объекты.
Большую роль в безопасности движения на круговых перекрестках играют предупреждающие знаки, установленные задолго до перекрестков с круговым движением. Они напоминают, что водителям следует сбавить скорость перед тем, как попасть на круг.
Озеленение центрального «острова», как показывает практика, может способствовать снижению скорости движения и сосредоточению внимания водителей исключительно на проезжей части, ограничивая при этом сквозной просмотр местности. И эти самые разделительные «острова» должны находиться на некотором удалении от полос движения, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов.
Более сложными являются многоканальные перекрестки с круговым движением. Исследование двухполосных круговых перекрестков вблизи Беллингема (штат Вашингтон) показало, что путаница в некоторых аспектах навигации по круговым перекресткам сохранялась даже через год после окончания строительства.
На простых и круговых перекрестках знаки и дорожная разметка должны помогать водителям выбирать соответствующие полосы движения. И зачастую так оно и происходит.
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