«Мустай Карим»: речной лайнер нового поколения — комфорт, нюансы и стоит ли переплачивать

Круиз на теплоходе «Мустай Карим»: комфорт кают, питание и особенности маршрута

Круизы по рекам России становятся все популярнее, а теплоход «Мустай Карим» - один из самых обсуждаемых вариантов. Почему этот лайнер вызывает споры, чем отличается его сервис и стоит ли выбирать его для отдыха - разбор на основе опыта туриста.

Круизы по рекам России становятся все популярнее, а теплоход «Мустай Карим» - один из самых обсуждаемых вариантов. Почему этот лайнер вызывает споры, чем отличается его сервис и стоит ли выбирать его для отдыха - разбор на основе опыта туриста.

Теплоход «Мустай Карим» — один из самых современных речных лайнеров России. Построенный в 2019 году, он сразу стал предметом обсуждения среди любителей круизов. Его маршрут Москва — Тверь — Углич — Москва предполагает не только насыщенную культурную программу, но и уровень комфорта, который раньше был редкостью для отечественных судов.

Судно рассчитано на 309 пассажиров и выделяется как сочетанием пяти профессиональных услуг, так и нестандартным внешним видом. По уровню оснащения каюты напоминают хорошие гостиничные номера: панорамное окно, современная сантехника, климат-контроль, кофемашина, мини-холодильник и бесплатный Wi-Fi. Важная деталь — отсутствие шумов и вибраций, особенно в носовых каютах. Запас воды ежедневно пополняется, кофемашина доступна круглосуточно.

На борту работают два лифта, что является редкостью для речных судов, и несколько баров: уютная «Винная библиотека» с настоящими книгами, караоке-бар на корме и просторный бар «Панорама», где проходят основные мероприятия. Для детей предусмотрены аниматоры и отдельный шведский стол с простыми блюдами, который по запросу доступен и взрослым. В ресторанах организовано трёхразовое питание: завтрак — шведский стол, обед и ужин — по меню, с выбором алкогольных напитков без дополнительной платы.

Однако у теплохода есть и недостатки. Главный минус — ограниченные прогулочные зоны. Большая солнечная терраса часто закрывается из-за шлюзов или непогоды, а небольшие балконы не всегда востребованы. Из-за этого длительные переходы, особенно по шлюзам в районе Москвы, могут показаться скучными.

Экскурсионная программа включает посещение Твери и Углича. В Твери достопримечательности представляют собой сочетание архитектурных стилей, а в Путевом дворце туристов ждёт интересная коллекция картин. В Угличе экскурсии охватывают не только центр, но и отдалённые храмы и монастыри, что позволяет взглянуть на город с новой стороны. Особое впечатление производят икона Богородицы в Алексеевском монастыре, а также атмосфера уюта и тишины.

Судя по отзывам, «Мустай Карим» — выбор для тех, кто ценит комфорт и разнообразие досуга, но готов мириться с ограничениями на прогулочных палубах. В последние годы круизы по Волге становятся всё более востребованными, а новые суда вроде этого задают стандарт сервиса для российского рынка. Важно помнить, что билеты на популярные маршруты раскупаются заранее, а цены на такие круизы выше среднего по рынку. Для тех, кто ищет сочетание современного уровня комфорта и насыщенной культурной программы, этот вариант может быть интересен.