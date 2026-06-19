Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 17:51

Круиз на теплоходе «Николай Чернышевский»: сервис, питание и организация под вопросом

Круиз на теплоходе «Николай Чернышевский»: сервис, питание и организация под вопросом

Почему премиум-круиз на теплоходе «Николай Чернышевский» разочаровал опытных туристов и что не так с сервисом на борту

Круиз на теплоходе «Николай Чернышевский»: сервис, питание и организация под вопросом

Путешествие на теплоходе «Николай Чернышевский» компании «Водоходъ» обернулось для многих неожиданными трудностями. В материале - подробности о проблемах с питанием, сервисом и организации отдыха, которые особенно актуальны для семей с детьми.

Путешествие на теплоходе «Николай Чернышевский» компании «Водоходъ» обернулось для многих неожиданными трудностями. В материале - подробности о проблемах с питанием, сервисом и организации отдыха, которые особенно актуальны для семей с детьми.

Круизы по классическим речным маршрутам традиционно считаются одним из самых комфортных видов отдыха, особенно для семей с детьми. Однако опыт путешествия на теплоходе «Николай Чернышевский» показал, что даже премиум-класс не всегда гарантирует высокий уровень сервиса. Туристы, которые не раз отдыхали, столкнулись с рядом проблем, которые сложно назвать мелочами.

Каюта после реновации выглядела свежей, но стала заметно теснее, а мест для хранения вещей оказалось меньше. Санитарный блок с подогреваемым полотенцесушителем — редкий плюс, но на этом положительные моменты закончились. Обещанная комплектация не соответствовала заявленной, а в условиях пандемии отсутствие дополнительных средств дезинфекции и обработки палубной мебели вызывало серьёзные вопросы.

Разочарование ждало гостей и в главном ресторане. Вместо привычного шведского стола ввели заказную систему, о которой не предупредили заранее. Более того, меню на комплексных обедах постоянно менялось, а качество блюд оставляло желать лучшего: пересоленные или приторные каши, жёсткое мясо, рыба с костями, дешёвые колбасы и сыр. Напитки были откровенно низкого качества, а просьбы добавить чай или кофе встречали с недовольством. Детского меню не было вовсе, а пересесть за отдельный стол не разрешили, несмотря на неоднократные просьбы.

Атмосфера в ресторане также не соответствовала заявленному консультантом уровню: отсутствовали скатерти и салфетки, не было формального приветствия со стороны персонала. Праздничные ужины и традиционные пироги в дни рождения туристов не предлагались, а на презентациях шампанское от экипажа наливали буквально по полбокала. Экономия чувствовалась во всём — даже в напитках и десертах.

Для семей с маленькими детьми ситуация усугублялась отсутствием игровых комнат и анимации для малышей до 6 лет. Детский аниматор занимался только с ребятами постарше, а для самых маленьких не было предусмотрено никаких развлечений. Организация встреч с туристами и проведение презентаций выглядели формально и скупо, особенно на фоне других теплоходов компании.

Маршрут круиза был интересным, но некоторые стоянки, например в Кузино, показались туристам лишними. Отмена посещения Плёса и досрочный отъезд из Костромы из-за санитарных требований добавили неудобств. Ни о каких изменениях маршрута туристов не предупреждали заранее, что вызвало дополнительный стресс.

Для сравнения, на других теплоходах компании, даже не относящихся к премиум-классу, ресторан и организация отдыха были на порядок выше. Например, опыт владельцев отечественных автомобилей, таких как Lada Vesta Cross, показывает, что даже в условиях ограниченного выбора можно найти достойный сервис — подробнее об этом можно узнать в материале о плюсах и минусах эксплуатации Lada Vesta Cross .

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