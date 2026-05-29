Транссибирский маршрут с экскурсиями и теплоходом на Ольхон - что ждет пассажиров в 2026 году

29 мая 2026, 10:53
Круизный поезд «Байкальская сказка» возвращается: маршрут, особенности и новые впечатления
В июле стартует новый сезон железнодорожных круизов по Транссибу: поезд «Байкальская сказка» вновь соединит Москву и Байкал, предлагая уникальные остановки, экскурсии и путешествие по Кругобайкальской железной дороге. Почему этот маршрут снова вызывает интерес у туристов - в нашем материале.
Железнодорожные путешествия по России вновь становятся популярными, и этим летом туристический поезд «Байкальская сказка» возвращается по маршруту Москва — Байкал. В 2026 году организаторы сделали акцент на насыщенной экскурсионной программе и комфорте для пассажиров, что особенно актуально на фоне растущего интереса к внутреннему туризму.
Маршрут рассчитан на восемь дней и проходит через крупнейшие города страны: Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. В каждом из них предусмотрены длительные остановки, чтобы путешественники могли не только осматривать достопримечательности, но и чувствовать атмосферу региона. В состав поезда входят купе на двоих и четверых, купе-люкс, вагоны-рестораны, вагон-баня и технические вагоны-электростанции. Такой набор вагонов позволяет сочетать комфорт с возможностью знакомства с отдалёнными уголками России.
Особое внимание уделено экскурсионной части. В Иркутске пассажиров встречают гиды, которые проводят обзорную экскурсию по историческому центру города, показывают памятники деревянного зодчества и рассказывают об укладе жизни в Иркутске. После этого путешествие продолжается к Байкалу: на станции Слюдянка туристы видят единственный в мире вокзал, построенный из мрамора, а затем поезд отправляется по знаменитой Кругобайкальской железной дороге. Этот участок известен как «золотая пряжка стального пояса России» и славится живописными видами, тоннелями, каменными галереями и мостами. Остановки предусмотрены в Култуке, Старой Ангасолке и Киркирее — местах, которые составляют визитную карточку Байкала.
Последний день путешествия посвящён острову Ольхон. Туристов ждёт теплоход, где для них организованы экскурсии с посещением мыса Бурхан и скалы Шаманка — культовых мест для всех, кто интересуется природой Байкала. После прогулок группа отправляется в Листвянку, а затем возвращается в Иркутск.
Если судить по представленным данным, запуск круизного поезда «Байкальская сказка» в 2026 году может ознаменовать устойчивый спрос на нестандартные маршруты и более глубокое знакомство с регионом. Кругобайкальская железная дорога считается одним из самых живописных участков в мире, а поездка на Ольхон — редкая возможность увидеть Байкал с воды. Для российских туристов это не только способ открыть новые горизонты, но и шанс оценить современные стандарты железнодорожных услуг, которые становятся всё ближе к мировому уровню.
Интересно, что в последние годы РЖД активно осваивает новые форматы железнодорожных сообщений. Например, недавно на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, который стал новым стандартом комфорта для пассажиров, о чём подробнее можно узнать в соответствующем материале о новых решениях для ночных поездов .
