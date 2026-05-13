В РЖД запустили туристические поезда: лучше, чем отель на колёсах — внутри спа-вагоны, одноместные купе и рестораны

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 06:39

Круизный поезд «Жемчужина Кавказа»: новый уровень комфорта и маршрутов в 2026 году

С апреля 2026 года стартовали продажи на обновленный поезд «Жемчужина Кавказа» - теперь с душевыми, инфракрасной сауной, расширенным меню и гастрономическими маршрутами. Такой формат путешествий меняет представление о железнодорожных круизах и открывает новые возможности для знакомства с регионом.

Обновлённый круизный поезд «Жемчужина Кавказа» от РЖД, который вышел на маршрут с 27 апреля 2026 года, становится настоящим событием для рынка железнодорожного туризма. Впервые российские путешественники получают возможность отправиться в поездку, где комфорт и насыщенная программа сочетаются с современными технологиями и сервисом, который ранее был доступен только в лучших отелях.

Вагоны поезда оборудованы всем необходимым для длительных путешествий: душевые кабины, инфракрасная сауна, биотуалеты, кондиционеры и розетки в каждом купе. Для тех, кто ценит приватность, предусмотрены отдельные душевые. После насыщенного дня пассажиры могут расслабиться в сауне или провести вечер в баре-ресторане, где подают блюда кавказской кухни и предлагают расширенное меню. Такой подход позволяет забыть о суете пересадок и смене гостиниц — теперь ваш отель всегда рядом, а каждый день начинается в новом городе.

Особое внимание уделено экскурсионной и гастрономической программе. Днём поезд становится отправной точкой для экскурсий с опытными гидами и автобусами, а для самостоятельных путешественников доступны открытые туры. В 2026 году появились новые гастрономические маршруты с дегустациями, что особенно оценят любители региональной кухни. Такой формат позволяет не только увидеть знаковые места, но и глубже познакомиться с культурой и традициями Кавказа.

С 2021 года проект собрал более 10 000 положительных отзывов. Пассажиры отмечают чёткую организацию логистики, пунктуальность гидов и продуманность программы. Среди самых ярких впечатлений — посещение Кармадонского ущелья, крепости Нарын-Кала и подъём на Эльбрус. Высокий уровень сервиса и радушие персонала делают поездку не только удобной, но и по-настоящему запоминающейся.

В 2026 году доступны два маршрута: семидневный тур из Москвы с остановками в Черкесске, Владикавказе, Грозном, Дербенте и Нальчике (первый рейс — 5 мая), а также десятидневное путешествие из Тюмени через 11 городов, стартующее 30 апреля. Стоимость билетов начинается от 45 000 рублей, бронирование уже открыто. Такой формат становится всё более востребованным, ведь он сочетает комфорт, насыщенную программу и возможность увидеть Россию с новой стороны.

