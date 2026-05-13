В РЖД запустили туристические поезда: лучше, чем отель на колёсах — внутри спа-вагоны, одноместные купе и рестораны

13 мая 2026, 06:39
Круизный поезд «Жемчужина Кавказа»: новый уровень комфорта и маршрутов в 2026 году
Круизный поезд «Жемчужина Кавказа»: новый уровень комфорта и маршрутов в 2026 году
С апреля 2026 года стартовали продажи на обновленный поезд «Жемчужина Кавказа» - теперь с душевыми, инфракрасной сауной, расширенным меню и гастрономическими маршрутами. Такой формат путешествий меняет представление о железнодорожных круизах и открывает новые возможности для знакомства с регионом.
Обновлённый круизный поезд «Жемчужина Кавказа» от РЖД, который вышел на маршрут с 27 апреля 2026 года, становится настоящим событием для рынка железнодорожного туризма. Впервые российские путешественники получают возможность отправиться в поездку, где комфорт и насыщенная программа сочетаются с современными технологиями и сервисом, который ранее был доступен только в лучших отелях.
Вагоны поезда оборудованы всем необходимым для длительных путешествий: душевые кабины, инфракрасная сауна, биотуалеты, кондиционеры и розетки в каждом купе. Для тех, кто ценит приватность, предусмотрены отдельные душевые. После насыщенного дня пассажиры могут расслабиться в сауне или провести вечер в баре-ресторане, где подают блюда кавказской кухни и предлагают расширенное меню. Такой подход позволяет забыть о суете пересадок и смене гостиниц — теперь ваш отель всегда рядом, а каждый день начинается в новом городе.
Особое внимание уделено экскурсионной и гастрономической программе. Днём поезд становится отправной точкой для экскурсий с опытными гидами и автобусами, а для самостоятельных путешественников доступны открытые туры. В 2026 году появились новые гастрономические маршруты с дегустациями, что особенно оценят любители региональной кухни. Такой формат позволяет не только увидеть знаковые места, но и глубже познакомиться с культурой и традициями Кавказа.
С 2021 года проект собрал более 10 000 положительных отзывов. Пассажиры отмечают чёткую организацию логистики, пунктуальность гидов и продуманность программы. Среди самых ярких впечатлений — посещение Кармадонского ущелья, крепости Нарын-Кала и подъём на Эльбрус. Высокий уровень сервиса и радушие персонала делают поездку не только удобной, но и по-настоящему запоминающейся.
В 2026 году доступны два маршрута: семидневный тур из Москвы с остановками в Черкесске, Владикавказе, Грозном, Дербенте и Нальчике (первый рейс — 5 мая), а также десятидневное путешествие из Тюмени через 11 городов, стартующее 30 апреля. Стоимость билетов начинается от 45 000 рублей, бронирование уже открыто. Такой формат становится всё более востребованным, ведь он сочетает комфорт, насыщенную программу и возможность увидеть Россию с новой стороны.
Похожие материалы
-
13.05.2026, 06:55
Автодом в деталях: как выбрать идеальный вариант для путешествий и жизни
Автодома становятся все популярнее среди тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт. В материале - разбор моделей, юридических тонкостей и важных параметров, которые помогут избежать ошибок при покупке. Почему сейчас особенно важно знать нюансы - в нашем подробном руководстве.Читать далее
-
13.05.2026, 00:12
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
Дом на колесах с альковом часто выбирают семьи и путешественники, которым важен простор и дополнительные спальные места. Но у такого варианта есть и свои подводные камни: расход топлива, ограничения по весу и высоте, а также особенности управления. Какие детали часто упускают новички, и почему сейчас спрос на такие модели растет - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 18:27
Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения
Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.Читать далее
-
12.05.2026, 18:23
Пара из США превратила старый Ford в дом на колесах и ушла на пенсию в 39 лет
В условиях роста цен на жилье все больше людей ищут альтернативы традиционным квартирам. История Джереми и Кристин, которые выбрали жизнь в переоборудованном автобусе, показывает, как можно совместить мобильность, комфорт и финансовую независимость. Их проект - не просто дом на колесах, а способ изменить привычный уклад жизни.Читать далее
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
12.05.2026, 09:15
Автодом IVECO Daily: свобода передвижения и комфорт для путешествий по России
Автодом IVECO Daily - это возможность отправиться в путешествие по России с максимальным комфортом. Современное оснащение, автоматическая коробка передач и мощный дизель делают поездку удобной и безопасной. В статье - подробности комплектации и советы для водителей.Читать далее
-
12.05.2026, 08:56
В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов
Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:33
Как сделать интерьер дома на колесах визуально просторнее: советы экспертов
Владельцы домов на колесах часто сталкиваются с нехваткой места внутри. Эксперты делятся практическими решениями, которые помогут визуально расширить интерьер и сделать отдых комфортнее даже в самых компактных караванах.Читать далее
Похожие материалы
-
13.05.2026, 06:55
Автодом в деталях: как выбрать идеальный вариант для путешествий и жизни
Автодома становятся все популярнее среди тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт. В материале - разбор моделей, юридических тонкостей и важных параметров, которые помогут избежать ошибок при покупке. Почему сейчас особенно важно знать нюансы - в нашем подробном руководстве.Читать далее
-
13.05.2026, 00:12
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
Дом на колесах с альковом часто выбирают семьи и путешественники, которым важен простор и дополнительные спальные места. Но у такого варианта есть и свои подводные камни: расход топлива, ограничения по весу и высоте, а также особенности управления. Какие детали часто упускают новички, и почему сейчас спрос на такие модели растет - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 18:27
Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения
Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.Читать далее
-
12.05.2026, 18:23
Пара из США превратила старый Ford в дом на колесах и ушла на пенсию в 39 лет
В условиях роста цен на жилье все больше людей ищут альтернативы традиционным квартирам. История Джереми и Кристин, которые выбрали жизнь в переоборудованном автобусе, показывает, как можно совместить мобильность, комфорт и финансовую независимость. Их проект - не просто дом на колесах, а способ изменить привычный уклад жизни.Читать далее
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
12.05.2026, 09:15
Автодом IVECO Daily: свобода передвижения и комфорт для путешествий по России
Автодом IVECO Daily - это возможность отправиться в путешествие по России с максимальным комфортом. Современное оснащение, автоматическая коробка передач и мощный дизель делают поездку удобной и безопасной. В статье - подробности комплектации и советы для водителей.Читать далее
-
12.05.2026, 08:56
В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов
Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:33
Как сделать интерьер дома на колесах визуально просторнее: советы экспертов
Владельцы домов на колесах часто сталкиваются с нехваткой места внутри. Эксперты делятся практическими решениями, которые помогут визуально расширить интерьер и сделать отдых комфортнее даже в самых компактных караванах.Читать далее