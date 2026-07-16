Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 16:06

Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования

Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования

Китайские бренды больше не будут скрывать реальную себестоимость - покупателей ждёт сюрприз

Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования

В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.

В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.

Российских автолюбителей ждет важное изменение: крупнейшие китайские автоконцерны приняли новые стандарты ценообразования, которые могут повлиять на стоимость автомобилей, поставляемых в Россию. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) разработала документ, который должен положить конец затяжным ценовым войнам между брендами. Это решение способно изменить расстановку сил на рынке и повлиять на привычные схемы покупки машин.

Впервые 18 ведущих автогигантов КНР, среди которых FAW, Dongfeng, Sinotruk, SAIC, Changan, BAIC, GAC, JAC, Chery, Geely, GWM, BYD, Nio, Li Auto, Leapmotor, Xpeng, Seres и Xiaomi, согласились следовать единым правилам расчета себестоимости. Формально стандарт носит рекомендательный характер, но его поддержка крупнейшими игроками рынка говорит о серьезности намерений. Теперь компании обязаны честно отражать все расходы, включая продвижение, скидки, НДС, корректировки цен и субсидии, а также учитывать транспортные и гарантийные издержки.

Ранее некоторые производители искусственно завышали расходы, чтобы снизить налоговую нагрузку и получить преимущество перед конкурентами. Новый стандарт требует сохранять оригиналы платежных документов и реестры контрактов, что делает каждую статью затрат прозрачной и проверяемой. Это должно предотвратить искажение себестоимости и нечестное ценообразование, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди китайских брендов.

Эксперты отмечают, что системная борьба за покупателя через постоянное снижение цен теряет смысл. В будущем, по мнению специалистов портала «Китайские автомобили», рынок может стабилизироваться, а ценовые войны сойдут на нет. Однако есть риск, что исчезновение скидок и акций приведет к росту цен на автомобили из КНР. Для российских покупателей это может означать пересмотр привычных стратегий выбора и покупки машин.

Интересно, что подобные перемены уже обсуждаются и в других странах, куда активно экспортируются китайские автомобили. Например, недавно стало известно, что BYD планирует стать мировым лидером по продажам, не выходя на рынок США, что также связано с изменениями в подходах к ценообразованию и конкуренции. Подробнее о стратегии китайских брендов можно узнать в материале о глобальных амбициях BYD.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Китай уже объявил о сокращении льгот для электромобилей и гибридов, что может дополнительно повлиять на стоимость таких моделей. Кроме того, новые стандарты CAAM могут стать примером для других стран, где ценовые войны мешают развитию рынка. Для российских дилеров и покупателей это сигнал внимательно следить за изменениями: в ближайшие месяцы возможен пересмотр прайс-листов и условий покупки китайских автомобилей.

Упомянутые марки: FAW, DongFeng, SAIC, Changan, BAIC, GAC, JAC, Chery, Geely, BYD, Nio, Leapmotor, XPeng, Seres, Xiaomi
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