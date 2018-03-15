15 марта 2018, 09:12
Крупнейший автодилер Genser на грани банкротства
Сразу три российских банка готовятся подать иски о банкротстве компании Genser, одного из крупнейших отечественных автодилеров. По состоянию на начало 2018 года у компании было 45 дилерских центров в разных городах России. Сейчас ряд автопроизводителей расторгают с Genser контракты и автосалоны закрываются.
Неприятности у Genser начались еще в 2013 году, когда из-за колебания курса рубля в нашей стране упали продажи новых автомобилей. Главными брендами компании были General Motors и Nissan. Но в 2015 году концерн General Motors объявил об уходе с российского рынка. На тот момент доля автомобилей Opel и Chevrolet составляла 20% от всего объема продаж Genser. Пять дилерских центров пришлось закрыть навсегда, еще несколько – перепрофилировать.
Одновременно доходность Nissan сократилась в 2 – 3 раза и продолжает оставаться такой же низкой до сих пор. Окончательно подкосило Genser ошибочное вложение огромных средств в развитие автосалонов Audi, Infiniti и Volvo. Миллиардные инвестиции, сделанные на кредитные деньги, оказались неоправданными. В итоге, суммарный долг по кредитам Genser составляет около 12 млрд рублей.
Сейчас автопроизводители начали массовый исход из Genser, который и так терпит бедствие. Уже расторгнуты договоры с Datsun, Volvo, Audi, Renault и Jaguar Land Rover. Через месяц истекает контракт с Ford Sollers, который продлевать не собираются. В сложившейся ситуации главный кредитор компании – Сбербанк – пытается реструктурировать долги и спасти активы. Банк предложил основному конкуренту Genser, компании Рольф поучаствовать в спасении бизнеса. В обмен на наиболее интересные активы Сбербанк хочет получить 10-процентную долю в новой компании. Кроме того, к активам Genser проявляет интерес другой крупный автодилер – Авилон.
Напомним, что Genser – вторая крупная компания, которую погубили неоправданные кредиты. В прошлом году прекратила работу и закрыла все автосалоны группа компаний «Независимость». Эксперты говорят, что Genser и Независимость - не последние жертвы закредитованности.
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