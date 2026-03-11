Dacia Striker выходит на рынок — гибридный купе-кроссовер и стратегия Renault до 2030 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 14:22

Dacia Striker стал самой крупной моделью бренда и первым купе-кроссовером в линейке. Новинка предлагает гибридные и 4x4 версии, а также обещает доступную цену. Это важный шаг в новой стратегии Renault Group, нацеленной на электрификацию и расширение в C-сегменте.

Появление Dacia Striker – событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов. Новый купе-кроссовер стал не только самой крупной моделью в истории бренда, но и первым автомобилем Dacia с таким типом кузова. Striker представляет собой не просто очередную новинку, а воплощение новой для румынской марки философии, сочетающей современные технологии и смелый дизайн.

Renault Group отметила Dacia как ключевой элемент своей стратегии до 2030 года. В рамках плана FutuREAdy, который продолжает курс Renaulution, компания делает акцент на электрификации и продлении пребывания в C-сегменте. Striker как раз и становится первым шагом в этом направлении: его появление призвано помочь бренду увеличить долю продаж автомобилей C-класса с текущих 20% до 33% в ближайшие годы.

Габариты Striker впечатляют: длина 4,62 метра делает его самым крупным автомобилем Dacia, обгоняя даже Jogger и Bigster. Купе-кроссовер сочетает в себе динамику универсала, просторного хэтчбека и высокий клиренс внедорожника. Подобный подход к формированию кузова напоминает эксперименты французских автопроизводителей, например, Citroen C4 третьего поколения, но Striker обещает больший комфорт для задних пассажиров за счет менее выраженной линии крыши.

В экстерьере модели используется новая светодиодная подпись дневных ходовых огней и вертикальный перед, который в Dacia называют «уверенным». Особое внимание уделено деталям: у Striker присутствует анимация при открывании передних дверей, а корма украшена глянцевой вставкой, объединяющей фонари. Предполагается, что такая конструкция не только эффектна внешне, но и обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность.

Техническая начинка Striker также заслуживает внимания. Модель будет доступна с гибридными переднеприводными и полноприводными версиями, а также с газовыми (LPG) силовыми установками. Чисто электрическая модификация пока не предусмотрена, однако с учетом роста цен на топливо и общих тенденций рынка такой вариант в будущем не исключен. Важно, что Striker сохраняет верность принципу доступности бренда: ожидаемая цена новинки будет ниже 25 000 евро, что сопоставимо со стоимостью представленного ранее Bigster.

Появление Striker — далеко не единственное новшество в планах Dacia. Компания готовит еще одну важную премьеру: компактный электромобиль A-сегмента на платформе Renault Group под названием RGEV. Эта модель будет выпускаться в Европе, а ее цена составит менее 18 000 евро, что позволит бренду укрепить свои позиции в сегменте доступных электрокаров и сохранить баланс между ценой и функциональностью.

В ближайшие годы Dacia намерена электрифицировать практически весь модельный ряд. Сейчас только четыре модели бренда имеют гибридные версии, но стратегическая цель — довести долю электрифицированных автомобилей до двух третей от общего объема продаж. Ярким примером этой трансформации станет следующее поколение Sandero, которое получит полный спектр силовых установок, включая гибридные и, возможно, полностью электрические варианты.

Таким образом, Dacia делает ставку на сочетание практичности, современных технологий и расширения модельной линейки. Новый Striker становится символом этих перемен, а стратегия Renault Group до 2030 года обещает сделать бренд еще более заметным и уверенным игроком на европейском рынке.

Упомянутые марки: Dacia, Renault
